"Просто ждать не получится": в Офисе президента обратились к союзникам и партнерам

Советник руководителя Офиса президента отметил, что российские власти, несмотря на все попытки уничтожить суверенность Украины и нарушить ее территориальную целостность, не достигли практически ни одной из своих целей.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк обратился к союзникам и партнерам Украины и призвал их избежать политической двусмысленности, которая сейчас становится все более частой в их риторике. Об этом он написал в собственном аккаунте соцсети Х.

Подоляк в очередной раз отметил, что российско-украинская война может иметь только военное решение, поэтому иного способа, чем помогать Украине необходимым количеством оружия, нет, другого процесса, чем развивать собственное оборонное производство — тоже.

"Без иллюзий. Позиционной войны нет (продвижения нет, но интенсивность боев крайне высока), признаков "заморозки" нет", — подчеркнул советник.

Он отметил, что российские власти, несмотря на все попытки уничтожить суверенность Украины, захватить и юридически закрепить за собой оккупированные территории, не достигли практически ни одной из своих целей. Подоляк отметил, что при этом Россия задействует в этой войне все возможные ресурсы, самые разнообразные резервы и связи, чтобы любым образом эскалация российской агрессии продолжалась.

"Поэтому еще раз: давайте без иллюзий, просто сидеть и ждать не получится, все равно придется резко наращивать военное производство и насыщать Украину паритетным количеством оружия. Чем быстрее, тем эффективнее и тем лучше будет выглядеть ситуация", — подчеркнул советник руководителя ОП.

Кто призывал к "замораживанию" войны в последнее время

Чаще всего о "замораживании" войны в последнее время говорили в немецком Бундестаге. Так, лидер СДПГ Рольф Мютцених заявил об этом во время дебатов.

Неоднократно именно о таком выходе из российско-украинской войны упоминал Папа Римский Франциск, в последний раз сказав об этом в контексте обмена военнопленными "всех на всех", что прозвучало во время проповеди на католическую пасху в воскресенье, 31 марта.

Говорили о таком способе завершения войны и представитель Белого дома Джейк Салливан, и президент Турции Реджеп Эрдоган, и лидеры Китая.

Однако Михаил Подоляк ранее отметил, что "замораживание" войны может лишь привести к восстановлению ее в больших масштабах и на более широких территориях.

Напомним, Фокус писал, что в Конгрессе США обещают сделать вопрос помощи Украине главной темой после пасхальных праздников.