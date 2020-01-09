Эксперты Украины осмотрели фрагменты самолета МАУ: базовой версии крушения пока нет
Украинские эксперты, прибывшие в Иран для участия в расследовании крушения самолета МАУ, осмотрели фрагменты лайнера. По словам источника с украинской стороны, базовой версии причин падения воздушного судна пока нет, она может появиться после тщательного осмотра и анализа обломков.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Украинские представители уже провели серию консультаций и договорились о доступе к месту крушения сил Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
По словам источника, первичные работы могут занять от 3 дней до недели.
"Потом экспертизы и дальше зависит от договоренностей с иранской стороной", – отметил собеседник агентства.
Как ранее сообщал Фокус:
- Утром 8 января через 8 минут после вылета из аэропорта Тегерана Boeing-737 "Межуднародных авиалиний Украины" потерпел крушение.
- Президент Владимир Зеленский создал оперативный штаб при СНБО.
- В Иране заявили, что крушение боинга – не теракт. Эту версию поначалу поддерживало и посольство Украины, но потом несколько изменило свое мнение.
- В МАУ на брифинге заявили, что Boeing 737 был получен в 2016 году и прошел техпроверку буквально два дня назад.
- Иранские СМИ также сообщают, что спасатели нашли черные ящики на месте крушения Boeing 737 МАУ, но передавать их компании Boeing иранцы отказываются.
- Спустя почти сутки президент Владимир Зеленский прилетел в Киев из Омана, объявил 9 января днем траура и записал видеообращение к украинцам.
- Иран, тем временем, опубликовал предварительный отчет по авиакатастрофе, в котором говорится о пожаре на самолете перед непосредственно падением на землю.
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Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что сейчас рассматривается семь версий причин крушения самолета, при этом три пока не разглашаются.
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Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Иран будет предоставлять группе украинских экспертов оперативный доступ ко всем необходимым данным по авиакатастрофе украинского боинга.
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В Пентагоне заявили, что украинский самолет МАУ, потерпевший крушение в Иране, был сбит зенитной ракетной системой.
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Президент США Дональд Трамп завил, что у него есть подозрения, что причиной падения украинского лайнера под Тегераном стали не технические неполадки.