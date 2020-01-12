Гуманитарная помощь четвероногим. В Австралии сбросили с вертолета тысячи килограмм овощей
Национальная служба парков и дикой природы Австралии сбросила тысячи килограммов овощей над пострадавшими от пожаров и труднодоступными регионами. Об этом сообщил глава Министерства энергетики и окружающей среды штата Новый Южный Уэльс Мэтт Кин в Facebook.
По его словам, операция была проведена, чтобы доставить еду диким животным, которые страдают от масштабных пожаров в штате. Акция была названа "Операцией скалистого кенгуру", в честь животных, которые первыми получили гуманитарную помощь.
Так, на вертолеты загрузили тысячи килограмм овощей, преимущественного свежей морковки и батата. Сбрасывали продовольствие уже непосредственно из воздуха.
Первый счастливый получатель гуманитарной помощи. Фото: Facebook/@mattkeanMP
Ранее эколог из Сиднейского университета Крис Дикмен заявил, что из-за лесных пожаров, которые не первые месяц бушуют в Австралии, по предварительным данным, погибли более миллиарда животных.
Как ранее сообщал Фокус:
- 18 декабря, в Австралии была зафиксирована самая высокая средняя температура по стране в пределах 40,9 градусов по Цельсию. В Бюро метеорологии сообщили, что сильная жара превысила предыдущий рекорд, установленный 7 января 2013 года в пределах 40,3 градусов. Последние несколько месяцев страна борется с серьезным кризисом, связанным с засухой и лесными пожарами.
- После этого, дым от пожаров в Австралии добрался до Новой Зеландии. Небо над страной окрасилось в рыжий цвет, а в воздухе появился запах гари.
- Глава МВД Арсен Аваков сообщил, что Украина готова направить в Австралию около 200 спасателей. Также обещано доставить помощь в течение 24-36 часов с необходимым снаряжением на специально арендованном дальнемагистральном самолете.
- Оригинальную помощь Австралии оказывает 20-летняя Instagram-модель Кэйлен Уорд, которая собрала 700 тыс. долларов на тушение пожаров, рассылая своим подписчикам голые фотографии.
- В это же время, австралийские ученые подчитали число сгоревших в пожарах животных. Результат оказался ужасающим – по предварительным подсчетам, погибли более 1 млрд животных.
- В начале 2020 года премьер-министр штата Виктория Даниэль Эндрюс заявил, что пожары в Австралии усилились и не исключил массовую эвакуацию.
- В подтверждение наихудших прогнозов, 10 января в Австралии слились два крупных пожара и породили огненного монстра. Ситуация осложняется возобновившейся жарой, ветром и молниями без осадков.