Трамп – властям Ирана: не убивайте протестующих

Президент США Дональд Трамп призывает властей Ирана не убивать протестующих, которые вышли на улицы после того, как власти страны признали, что случайно сбили украинский самолет "МАУ".

Об этом Трамп написал в Twitter.

"Лидерам Ирана – не убивайте ваших протестующих. Тысячи уже были убиты или заключены в тюрьму, и мир наблюдает. Что еще более важно, США наблюдают. Включите свой интернет и позвольте репортерам передвигаться свободно. Остановите убийство вашего великого иранского народа!", – пишет Трамп.

Напомним, в воскресенье, 12 января, в Иране возобновились антиправительственные протесты из-за крушения пассажирского самолета Boeing 737 украинских авиалиний МАУ.

Жители Тегерана, участвующие в митинге, подтвердили, что вчера акция протеста была разогнана силовиками. Правоохранители разогнали тысячи демонстрантов, применив против них слезоточивый газ. Протестующие скандировали "Смерть диктатору", подразумевая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи.

Силы безопасности Ирана были развернуты в большом количестве по всему Тегерану, ожидая новых протестов.

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