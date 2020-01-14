Пожары в Австралии: власти убили 5 тысяч верблюдов
Власти Австралии приняли решение отстрелить пять тысяч верблюдов. Об этом пишет телеканал Fox 13.
Власти штата Южная Австралия объяснили свое решение тем, что пожары, засуха и высокая температура воздуха вынуждают верблюдов большими стадами направляться к сельским общинам. Из-за набегов животных местные жители рискуют остаться без пищи и питьевой воды.
При этом, слабые животные погибают в водоемах и загрязняют воду. Власти отметили, что они должны в первую очередь защищать запасы воды, стариков и детей.
Как уточняет Vesty.co.il, всего планируется уничтожить 10 тысяч особей. При этом, местные экологи полностью поддерживают этот отстрел. По их словам, верблюды – "тупиковая ветвь" австралийской фауны.
Между тем десятки жителей Сомали опубликовали в соцсетях призывы к властям Австралии не убивать верблюдов, а передать их африканской республике, пишет Dw.com.
В настоящее время в пустынях Австралии насчитывается более миллиона верблюдов. Животных считают вредителями.
Как ранее сообщал Фокус:
- 18 декабря, в Австралии была зафиксирована самая высокая средняя температура по стране в пределах 40,9 градусов по Цельсию. В Бюро метеорологии сообщили, что сильная жара превысила предыдущий рекорд, установленный 7 января 2013 года в пределах 40,3 градусов. Последние несколько месяцев страна борется с серьезным кризисом, связанным с засухой и лесными пожарами.
- После этого, дым от пожаров в Австралии добрался до Новой Зеландии. Небо над страной окрасилось в рыжий цвет, а в воздухе появился запах гари.
- Глава МВД Арсен Аваков сообщил, что Украина готова направить в Австралию около 200 спасателей. Также обещано доставить помощь в течение 24-36 часов с необходимым снаряжением на специально арендованном дальнемагистральном самолете.
- Оригинальную помощь Австралии оказывает 20-летняя Instagram-модель Кэйлен Уорд, которая собрала 700 тыс. долларов на тушение пожаров, рассылая своим подписчикам голые фотографии.
- В это же время, австралийские ученые подчитали число сгоревших в пожарах животных. Результат оказался ужасающим – по предварительным подсчетам, погибли более 1 млрд животных.
- В начале 2020 года премьер-министр штата Виктория Даниэль Эндрюс заявил, что пожары в Австралии усилились и не исключил массовую эвакуацию.
- В подтверждение наихудших прогнозов, 10 января в Австралии слились два крупных пожара и породили огненного монстра. Ситуация осложняется возобновившейся жарой, ветром и молниями без осадков.
- Пожары на восточном побережье Австралии уже выбросили в атмосферу около 400 млн метрических тонн углекислого газа, что еще больше способствует изменению климата.