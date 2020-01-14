Пожары в Австралии: власти убили 5 тысяч верблюдов

Власти Австралии приняли решение отстрелить пять тысяч верблюдов. Об этом пишет телеканал Fox 13.

Власти штата Южная Австралия объяснили свое решение тем, что пожары, засуха и высокая температура воздуха вынуждают верблюдов большими стадами направляться к сельским общинам. Из-за набегов животных местные жители рискуют остаться без пищи и питьевой воды.

При этом, слабые животные погибают в водоемах и загрязняют воду. Власти отметили, что они должны в первую очередь защищать запасы воды, стариков и детей.

Как уточняет Vesty.co.il, всего планируется уничтожить 10 тысяч особей. При этом, местные экологи полностью поддерживают этот отстрел. По их словам, верблюды – "тупиковая ветвь" австралийской фауны.

Между тем десятки жителей Сомали опубликовали в соцсетях призывы к властям Австралии не убивать верблюдов, а передать их африканской республике, пишет Dw.com.

В настоящее время в пустынях Австралии насчитывается более миллиона верблюдов. Животных считают вредителями.

Как ранее сообщал Фокус: