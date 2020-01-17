В Австралии два дня идут дожди, жители искренне радуются

В Австралии уже два дня подряд идут долгожданные дожди, которые помогают тушить непрекращающейся с декабря лесные пожары, которые уже унесли жизни 28 австралийцев. Об этом сообщает AFP.

"Сильный дождь уже второй день накрывает восточную часть Австралии и этим самым помогает тушить масштабные лесные пожары, что бушуют уже месяц. Однако десятки эпицентров огня и далее существуют", – говорится в сообщении.

Жители Австралии искренне радуются событию и надеются, что дожди будут идти еще несколько дней. Синоптики прогнозируют, что на выходных пройдут дожди в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория.

"Держим кулаки, чтобы это продолжалось и в последующие дни", – приводит слова местных жителей издание.

Дождь принес облегчение жителям Австралии

Тем не менее, выпавших осадков недостаточно, чтобы полностью ликвидировать более чем 140 очагов возгорания в Австралии.

"Помощь для пожарных, работающих по всей территории Нового Южного Уэльса. Хотя дождь не погасит все пожары, он, безусловно, будет иметь большое значение для локализации (пожаров)", – говорится в сообщении сельской пожарной службы штата Новый Южный Уэльс в Twitter.

Австралийский канал 9News сообщил, что в двух населенных пунктах Каслмейн и Скорсби в штате Виктория прошли самые сильные дожди с 2011 года, а в Мининди в Новом Южном Уэльсе выпало 15 мм осадков – лучший показатель с января 2015 года.

Осадков все равно недостаточно для борьбы с огнем

Как ранее сообщал Фокус:

18 декабря, в Австралии была зафиксирована самая высокая средняя температура по стране в пределах 40,9 градусов по Цельсию. В Бюро метеорологии сообщили, что сильная жара превысила предыдущий рекорд, установленный 7 января 2013 года в пределах 40,3 градусов. Последние несколько месяцев страна борется с серьезным кризисом, связанным с засухой и лесными пожарами.

После этого, дым от пожаров в Австралии добрался до Новой Зеландии. Небо над страной окрасилось в рыжий цвет, а в воздухе появился запах гари.

Глава МВД Арсен Аваков сообщил, что Украина готова направить в Австралию около 200 спасателей. Также обещано доставить помощь в течение 24-36 часов с необходимым снаряжением на специально арендованном дальнемагистральном самолете.

В начале 2020 года премьер-министр штата Виктория Даниэль Эндрюс заявил, что пожары в Австралии усилились и не исключил массовую эвакуацию.

В подтверждение наихудших прогнозов, 10 января в Австралии слились два крупных пожара и породили огненного монстра. Ситуация осложняется возобновившейся жарой, ветром и молниями без осадков.