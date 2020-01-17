В Австралии два дня идут дожди, жители искренне радуются

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Тем не менее, выпавших осадков недостаточно, чтобы полностью ликвидировать более чем 140 очагов возгорания в Австралии

В Австралии уже два дня подряд идут долгожданные дожди, которые помогают тушить непрекращающейся с декабря лесные пожары, которые уже унесли жизни 28 австралийцев. Об этом сообщает AFP.

"Сильный дождь уже второй день накрывает восточную часть Австралии и этим самым помогает тушить масштабные лесные пожары, что бушуют уже месяц. Однако десятки эпицентров огня и далее существуют",  – говорится в сообщении.

Жители Австралии искренне радуются событию и надеются, что дожди будут идти еще несколько дней. Синоптики прогнозируют, что на выходных пройдут дожди в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория.

"Держим кулаки, чтобы это продолжалось и в последующие дни",  – приводит слова местных жителей издание.

Дождь принес облегчение жителям Австралии

Тем не менее, выпавших осадков недостаточно, чтобы полностью ликвидировать более чем 140 очагов возгорания в Австралии.

"Помощь для пожарных, работающих по всей территории Нового Южного Уэльса. Хотя дождь не погасит все пожары, он, безусловно, будет иметь большое значение для локализации (пожаров)",  – говорится в сообщении сельской пожарной службы штата Новый Южный Уэльс в Twitter.

Австралийский канал 9News сообщил, что в двух населенных пунктах Каслмейн и Скорсби в штате Виктория прошли самые сильные дожди с 2011 года, а в Мининди в Новом Южном Уэльсе выпало 15 мм осадков  – лучший показатель с января 2015 года.

Осадков все равно недостаточно для борьбы с огнем

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