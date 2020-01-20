В многострадальную Австралию пришли пылевые бури, превращая день в ночь
В Австралии в центральном штате Новый Южный Уэльс ураганный ветер и грозы вызвали гигантские пылевые бури, которые превратили день в ночь в некоторых городах. Об этом сообщает The Guardian.
Накануне вечером австралийское Бюро метеорологии выпустило серию предупреждений о грозе для внутренних районов штата Новый Южный Уэльс. Грозовой ветер и стал причиной огромных пылевых облаков.
В видео, размещенных в социальных сетях, видны пылевые бури, спускающиеся на город Даббо и близлежащие населенные пункты. Пыль в небе оказалась настолько густой, что полностью блокировала солнечные лучи.
В городе Паркс в штате Новый Южный Уэльс порывы ветра достигали 94 км/ч, а в Даббо – 107 км/ч.
По словам метеорологов, значительные дожди были сосредоточены в центральной и северной частях штата. Дождь и град также обрушился штат Виктория, вызвав почти 1500 сигналов о помощи, также от непогоды пострадали более тысячи домов.
Ливневые дожди за последние несколько дней помогли страдающим от засухи районам Нового Южного Уэльса. Пожарные смогли замедлить распространение огня и предпринять необходимые меры для сдерживания пожаров.
Вместе с этим, сильные дожди затопили Мельбурн и северо-восток страны, где объем осадков составил от 10 до 15 мм, а в Донкастере – 27 мм.
Метеорологи предупреждают, что грозы с сильными ветрам продолжатся и в понедельник, 20 января. Особенно тяжело придется юго-восточным и центрально-восточным частям страны.
Как ранее сообщал Фокус:
- 18 декабря, в Австралии была зафиксирована самая высокая средняя температура по стране в пределах 40,9 градусов по Цельсию. В Бюро метеорологии сообщили, что сильная жара превысила предыдущий рекорд, установленный 7 января 2013 года в пределах 40,3 градусов. Последние несколько месяцев страна борется с серьезным кризисом, связанным с засухой и лесными пожарами.
- После этого, дым от пожаров в Австралии добрался до Новой Зеландии. Небо над страной окрасилось в рыжий цвет, а в воздухе появился запах гари.
- Глава МВД Арсен Аваков сообщил, что Украина готова направить в Австралию около 200 спасателей. Также обещано доставить помощь в течение 24-36 часов с необходимым снаряжением на специально арендованном дальнемагистральном самолете.
- Власти Австралии отказались от помощи Украины в тушении лесных пожаров.
- Оригинальную помощь Австралии оказывает 20-летняя Instagram-модель Кэйлен Уорд, которая собрала 700 тыс. долларов на тушение пожаров, рассылая своим подписчикам голые фотографии.
- В начале 2020 года премьер-министр штата Виктория Даниэль Эндрюс заявил, что пожары в Австралии усилились и не исключил массовую эвакуацию.
- В подтверждение наихудших прогнозов, 10 января в Австралии слились два крупных пожара и породили огненного монстра. Ситуация осложняется возобновившейся жарой, ветром и молниями без осадков.
- Пожары на восточном побережье Австралии уже выбросили в атмосферу около 400 млн тонн углекислого газа, что еще больше способствует изменению климата.