В многострадальную Австралию пришли пылевые бури, превращая день в ночь

В Австралии в центральном штате Новый Южный Уэльс ураганный ветер и грозы вызвали гигантские пылевые бури, которые превратили день в ночь в некоторых городах. Об этом сообщает The Guardian.

Накануне вечером австралийское Бюро метеорологии выпустило серию предупреждений о грозе для внутренних районов штата Новый Южный Уэльс. Грозовой ветер и стал причиной огромных пылевых облаков.

В видео, размещенных в социальных сетях, видны пылевые бури, спускающиеся на город Даббо и близлежащие населенные пункты. Пыль в небе оказалась настолько густой, что полностью блокировала солнечные лучи.

В городе Паркс в штате Новый Южный Уэльс порывы ветра достигали 94 км/ч, а в Даббо – 107 км/ч.

По словам метеорологов, значительные дожди были сосредоточены в центральной и северной частях штата. Дождь и град также обрушился штат Виктория, вызвав почти 1500 сигналов о помощи, также от непогоды пострадали более тысячи домов.

Ливневые дожди за последние несколько дней помогли страдающим от засухи районам Нового Южного Уэльса. Пожарные смогли замедлить распространение огня и предпринять необходимые меры для сдерживания пожаров.

Вместе с этим, сильные дожди затопили Мельбурн и северо-восток страны, где объем осадков составил от 10 до 15 мм, а в Донкастере – 27 мм.

Метеорологи предупреждают, что грозы с сильными ветрам продолжатся и в понедельник, 20 января. Особенно тяжело придется юго-восточным и центрально-восточным частям страны.

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