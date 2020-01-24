Китай подтвердил первую смерть за пределами эпицентра вспышки коронавируса
Национальная комиссия по вопросам здравоохранения Китая сообщила о 25 случаев смерти из-за заражения новым коронавирусом.
Об этом сообщает Accociated Press.
Кроме того, количество случаев заражения вирусом выросла до 830 с более 600.
Первая смерть была подтверждена за пределами провинции Хубэй, где эпицентром вспышки была столица Ухань.
Комиссия по здравоохранению в Хэбэе, северной провинции, граничащей с Пекином, заявила, что 80-летний мужчина умер после возвращения из двухмесячного пребывания в Ухани, чтобы увидеться с родственниками.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения не считает вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения мирового значения.
Как ранее сообщал Фокус:
- 11 января в Китае от неизвестного вируса один человек умер, еще семеро были в критическом состоянии. Большинство пациентов были продавцами или покупателями на рыбном рынке в городе, но до настоящего времени не было выявлено доказательств передачи вируса от человека к человеку.
- После этого, один случай заражения коронавирусом был зафиксирован в Таиланде. Туристка из Китая была госпитализирована в Бангкоке.
- 16 января в Японии был подтвержден первый случай заражения новым вирусом.
- 20 января китайские власти сообщили, что за последние два дня зафиксировано 139 новых случаев заболевания неизвестным коронавирусом, который провоцирует развитие пневмонии.
- 22 января сообщалось, что в Китае от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, погибло 17 человек.
- 23 января ВОЗ собралось на второе экстренное заседание, на котором продолжило обсуждение ситуации с коронавирусом. На первом заседании генеральный директор ВОЗ оценил ситуацию с новым коронавирусом как "сложную".
- Риск завоза нового китайского коронавируса в Украину оценивается как средний. Об этом сообщил исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин.