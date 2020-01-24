Китай подтвердил первую смерть за пределами эпицентра вспышки коронавируса

Национальная комиссия по вопросам здравоохранения Китая сообщила о 25 случаев смерти из-за заражения новым коронавирусом.

Об этом сообщает Accociated Press.

Кроме того, количество случаев заражения вирусом выросла до 830 с более 600.

Первая смерть была подтверждена за пределами провинции Хубэй, где эпицентром вспышки была столица Ухань.

Комиссия по здравоохранению в Хэбэе, северной провинции, граничащей с Пекином, заявила, что 80-летний мужчина умер после возвращения из двухмесячного пребывания в Ухани, чтобы увидеться с родственниками.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения не считает вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения мирового значения.

Как ранее сообщал Фокус:

11 января в Китае от неизвестного вируса один человек умер, еще семеро были в критическом состоянии. Большинство пациентов были продавцами или покупателями на рыбном рынке в городе, но до настоящего времени не было выявлено доказательств передачи вируса от человека к человеку.

После этого, один случай заражения коронавирусом был зафиксирован в Таиланде. Туристка из Китая была госпитализирована в Бангкоке.

23 января ВОЗ собралось на второе экстренное заседание, на котором продолжило обсуждение ситуации с коронавирусом. На первом заседании генеральный директор ВОЗ оценил ситуацию с новым коронавирусом как "сложную".