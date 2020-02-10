ВОЗ призвала все страны мира приготовиться к появлению вируса у себя

Мир
Уже зафиксированы случаи распространения вируса у людей, которые не летали в Китай. Соответственно, мы вполне можем видеть только верхушку айсберга, говорят в ВОЗ

Сейчас коронавирус распространяется низкими темпами, но в будущем все может измениться.

С таким заявлением выступил глава Всемирной организации здравоохранения Теодор Гебрейесус. 

В этой связи, Гебрейесус призвает все страны мира использовать "окно возможностей", созданное усилиями ВОЗ по сдерживанию вируса и приготовиться к его возможному появлению у себя в регионе.

Также в ВОЗ отмечают, что уже зафиксированы случаи распространения вируса у людей, которые не летали в Китай. 

"Это может указывать на более широкий масштаб распросранения коронавируса в других странах. Другими словами, вероятно, мы видим только верхушку айсберга", - говорит Гебрейесус.

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