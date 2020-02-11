Вакцину против коронавируса начали тестировать на мышах

В Китае начали тестирование на животных экспериментальной вакцины против нового коронавируса.

Об этом сообщает Синьхуа.

Вакцину mRNA совместно разработали Китайский центром по контролю и профилактике заболеваний, школа медицины при Университете Тунцзи, базирующаяся в Шанхае, и компания Stermirna Therapeutics Co., Ltd. Образцы вакцины ввели более 100 мышам.

Сообщается, что тестирование на животных – это очень ранняя стадия разработки вакцины и что еще нужно сделать много шагов, прежде чем она будет использована на людях.

Дальше будут проводиться испытания на токсичность на более крупных животных, таких как обезьяны, чтобы обеспечить безопасность вакцины при ее применении на людях в клинических условиях,

Как ранее сообщал Фокус: