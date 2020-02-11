Вакцину против коронавируса начали тестировать на мышах
В Китае начали тестирование на животных экспериментальной вакцины против нового коронавируса.
Об этом сообщает Синьхуа.
Вакцину mRNA совместно разработали Китайский центром по контролю и профилактике заболеваний, школа медицины при Университете Тунцзи, базирующаяся в Шанхае, и компания Stermirna Therapeutics Co., Ltd. Образцы вакцины ввели более 100 мышам.
Сообщается, что тестирование на животных – это очень ранняя стадия разработки вакцины и что еще нужно сделать много шагов, прежде чем она будет использована на людях.
Дальше будут проводиться испытания на токсичность на более крупных животных, таких как обезьяны, чтобы обеспечить безопасность вакцины при ее применении на людях в клинических условиях,
Как ранее сообщал Фокус:
- 30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.
- При этом в ВОЗ уточнили, что вспышка коронавируса - это еще не пандемия.
- Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что Украина готова к борьбе с китайским коронавирусом, в частности в каждой из областей страны есть как минимум по 2 бригады инфекционистов.
- В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили, что один украинец заразился коронавирусом на борту лайнера Diamond Princess, который был закрыт на карантин.
- Позже СМИ сообщили и о втором украинце, зараженным вирусом. Также украинцев предупредили, что посля прилета из Китая на родину их ожидает 14-дневный карантин.
- В Пекин отправилась передовая группа международных экспертов во главе со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для борьбы с коронавирусом.
- После этого, ВОЗ призвала все страны мира приготовиться к появлению вируса у себя. Уже зафиксированы случаи распространения вируса у людей, которые не летали в Китай.