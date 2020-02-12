В Сингапуре эвакуировали банк из-за сотрудника, заболевшего коронавирусом
В крупнейшем банке Сингапура DBS был эвакуирован весь штат сотрудников из-за того, что у одно из них обнаружился коронавирус. Об этом сообщает ВВС.
Так, в среду, 12 февраля, около 300 человек, работающих в банке, были отправлены домой. Днем ранее на коронавирус был проверен сотрудник DBS и сегодня его тест дал положительный результат.
"В качестве меры предосторожности всех работников на этом этаже отправили работать из дома", – говорится в сообщении банка.
Также в DBS подчеркнули, что "в это трудное время банк будет оказывать заболевшему сотруднику и его любую поддержку".
На данный момент проводится отслеживание контактов зараженного, чтобы проверить, кто оказался в группе риска. Общественные части здания, где работал сотрудник банка, такие как лифты и туалеты, тщательно очищаются и дезинфицируются.
Кроме этого, персоналу были розданы пакеты с медпомощь, куда вошли термометры, маски и дезинфицирующие средства для рук. Также для работников был открыт медицинский телефон доверия.
Еще на прошлой неделе Сингапур повысил уровень опасности от коронавируса до оранжевого, подтверждая, что болезнь тяжелая и легко передается от человека к человеку. Как следствие, все компании и общественные места начали проверять своих сотрудников и посетителей на предмет температуры.
Пока в Сингапуре было подтверждено 47 случаев заражения вирусом, что является самым высоким показателей за пределами Китая.
Как ранее сообщал Фокус:
- 30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.
- При этом в ВОЗ уточнили, что вспышка коронавируса - это еще не пандемия.
- Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что Украина готова к борьбе с китайским коронавирусом, в частности в каждой из областей страны есть как минимум по 2 бригады инфекционистов.
- В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили, что один украинец заразился коронавирусом на борту лайнера Diamond Princess, который был закрыт на карантин.
- В Пекин отправилась передовая группа международных экспертов во главе со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для борьбы с коронавирусом.
- После этого, ВОЗ призвала все страны мира приготовиться к появлению вируса у себя. Уже зафиксированы случаи распространения вируса у людей, которые не летали в Китай.
- Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что первая вакцина против коронавируса Covid-19 может быть готова в течение 18 месяцев.