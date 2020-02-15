В Европе зафиксирован первый летальный случай от коронавируса

Во Франции умер турист из Китая, у которого был выявлен коронавирус.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра здравоохранения страны Аньез Бузин.

Отмечается, что это первый зафиксированный случай смерти от коронавируса в Европе, пишет ВВС.

"Его состояние быстро ухудшилось, он находился в критическом состоянии в течение нескольких дней. Это первая смерть от коронавируса за пределами Азии и первая в Европе", – заявила Бузин.

Согласно сообщению, речь идет о 80-летнем мужчине, который приехал во Францию из провинции Хубэй 16 января. 25 января он был госпитализирован с симптомами коронавируса.

50-летняя дочь, которая путешествовала вместе с ним и у которой также выявили коронавирус, продолжает лечение и вскоре может покинуть медучреждение.

Всего во Франции насчитывается 11 случаев инфицирования.

Ранее было зарегистрировано только три случая смерти за пределами материкового Китая: в Гонконге, на Филиппинах и в Японии.

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