Во Франции выздоровели все, у кого был диагностирован коронавирус
Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что все граждане страны, у кого ранее диагностировали коронавирус, выздоровели.
Об этом сообщает телеканал BFMTV.
"На территории Франции больше нет случаев заболевания коронавирусом. Вирус больше не распространяется. Последний пациент, который был госпитализирован в Лионе, вылечился. Он больше не заразен и поэтому смог вернуться домой", – отметил Веран.
Он также сказал, что люди, которые возвращаются из Рима, не подвергаются медицинским проверкам, так как ни одного случая заболевания в итальянской столице зафиксировано не было.
Как ранее сообщал Фокус:
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