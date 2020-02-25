Во Франции выздоровели все, у кого был диагностирован коронавирус

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что все граждане страны, у кого ранее диагностировали коронавирус, выздоровели.

Об этом сообщает телеканал BFMTV.

"На территории Франции больше нет случаев заболевания коронавирусом. Вирус больше не распространяется. Последний пациент, который был госпитализирован в Лионе, вылечился. Он больше не заразен и поэтому смог вернуться домой", – отметил Веран.

Он также сказал, что люди, которые возвращаются из Рима, не подвергаются медицинским проверкам, так как ни одного случая заболевания в итальянской столице зафиксировано не было.

Как ранее сообщал Фокус:

Из-за обострения эпидемической ситуации, связанной с распространением в северных регионах Италии китайского коронавируса, гражданам Украины рекомендуют временно воздержаться от поездок в итальянских регионы Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт, где есть наибольший риск заражения.

В украинских аэропортах будут проверять состояние здоровья пассажиров, прибывающих прямыми рейсами из стран, где зафиксирован коронавирус.