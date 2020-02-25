За сутки коронавирус проник в четыре европейских страны

Во вторник, 25 февраля, целый ряд стран объявили о том, что зафиксировали первые случаи заболевания коронавирусом. Об это сообщает ВВС.

Так, Министерство здравоохранения Швейцарии подтвердило первый случай коронавируса в стране. На данный момент пока не ясно, где месторасположение пациента и как он заразился.

Испания зафиксировала первый случай на материковой части страны. Так, коронавирус подтвердил в Каталонии. Это четвертый случай заражения в стране после того, как сегодня был закрыт отель на Канарских островах из-за подозрения на коронавирус. Первые два случая были подтверждены у иностранных туристов на Майорке.

Хорватия и Австрия также сообщили, что зафиксировали первые случаи заболевания вирусом. Один человек был госпитализирован в хорватской столице Загребе. По словам премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича, вирус подхватил молодой человек, у которого проявляются симптомы в легкой форме. Он посетил Милан с 19 по 21 февраля.

Австрийские чиновники подтвердили, что в стране обнаружилось два случая коронавируса. Зараженными оказались итальянцы, который живут в австрийском городе Тироле.

В Ираке положительный результат на коронавирус дала семья из четырех человек, недавно вернувшаяся из Ирана.

В Турции также сегодня проверяли пассажиров самолета Turkish Airways на наличие коронавируса. По словам министра здравоохранения Турции, вирус не был найден ни у одного из пассажиров.

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