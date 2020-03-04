У Турции новые потери в Сирии, – минобороны

Еще двое турецких военнослужащих погибли в Сирии, а шестеро были ранены. Об сообщило минобороны Турции в Twitter.

"В ходе выполнения турецкими войсками операции "Весенний щит" были убиты двое военных и еще шестеро получили ранения", – сказал официальный представитель ведомства.

Кроме того, сообщено, что с начала операции были уничтожены цели сирийской армии: 3 самолета, 8 вертолетов, 3 беспилотника, 151 танк, 47 пушек, 52 многоствольные ракетные установки, 8 противовоздушных ракетных комплексов, 12 противотанковых установок, 4 миномета, 24 бронемашины, 27 боевых бронированных машин, 34 вооруженных пикапа, 60 военных транспортных средств, а также уничтожено 10 складов боеприпасов.

В минобороны заверили, что военные действия будут продолжаться до тех пор, пока противник не будет сломлен.

Турция не выполнила свои обязательства по созданию демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе. "Наблюдательные посты турецких военных срослись с укрепрайонами террористов", – заявил журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Как ранее сообщал Фокус: