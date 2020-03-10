В Британии предлагают заразиться коронавирусом за 4500 долларов

В Инновационном центре био-предприятий Queen Mary в Лондоне предлагают заразиться коронавирусом за 4500 долларов.

Об этом сообщает Tech Times.

Добровольцы будут заражены двумя распространенными, но гораздо менее серьезными, штаммами вируса.

Отмечается, что для этого конкретного исследования необходимо набрать всего 24 человека. Оно призвано ускорить разработку вакцины против инфекции.

Цель состоит в том, чтобы смоделировать весь процесс в контролируемой среде, в то же время тестируя множество возможных вакцин, чтобы увидеть, работают ли они на пациентах, и понять, каким частям разработки необходимо уделять больше внимания.

В настоящее время разрабатывается около 35 других вакцин, и даже правительство Великобритании решило принять в этом участие, выделив дополнительно 60 миллионов долларов, чтобы, возможно, наградить частную компанию, которая предложит эту вакцину.

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Отметим, EPM Magazine сообщает, что речь идет о штаммах коронавируса OC43 и 229E, не о Covid-19.

Используя штаммы коронавируса OC43 и 229E, исследование будет направлено на получение данных, которые помогут составить эффективный выбор лучших кандидатов и продуктов, которых смогут быстро отобрать для полевых испытаний против Covid-19. OC43 и 229E были широко распространены в течение ряда лет и вызывают только легкие заболевания дыхательных путей. Более того, ученые заявили, что эти распространенные коронавирусы безопасно вводятся добровольцам в ходе исследования.

К настоящему моменту об успехах в создании вакцины уже сообщали исследователи из США. По их словам, они смогли сделать препарат всего за 3 часа, но ему еще предстоит испытания, которые стартуют только летом. А китайские ученые утверждают, что уже начали тестировать вакцину на животных.

Кроме того, исследователи из разных стран отмечают, что в борьбе с коронавирусом могут помочь и те препараты, которые раньше использовались для других целей. Например, лекарства от малярии или средства от панкреатита.

Как ранее сообщал Фокус: