Эффективность гидроксихлорохина в лечении коронавируса не доказана, – Еврокомиссия

Европейская комиссия (ЕК) сообщила, что нет доказательств того, что препарат гидроксихлорохин, применяемый в лечении малярии, эффективен против COVID-19. Об этом сообщило Reuters.

"Эффективность гидроксихлорохина в лечении пациентов с COVID-19 до сих пор не доказана", – заявил пресс-секретарь ЕК со ссылкой на мнение Европейского агентства по медицине.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что гидроксихлорохин и противовирусный препарат ремдесивир, используемые для лечения Эболы, показали свой "большой потенциал" в борьбе с коронавирусом.

Пресс-секретарь ЕК также сказал, что нет свидетельств положительного эффекта и хлорохина, другого лекарства от малярии, которое также проверяется на возможность использования против COVID-19.

30 марта Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выдало разрешение на использование гидроксихлорохина качестве препарата для лечения коронавируса в экстренных ситуациях.

Ранее министерство здравоохранения и социальных служб США включило гидроксихлорохин в список защищенных медицинских ресурсов после того, как Трамп подписал распоряжение о мерах по предотвращению его накопления и повышения цен.

Венгрия также на прошлой неделе запретила коммерческий экспорт гидроксихлорохина. "Поскольку Венгрия является одним из крупнейших в мире экспортеров этого вещества, защита и медицинское обеспечение населения Венгрии в настоящее время являются приоритетом", – заявили в правительстве страны.

Ранее фармацевтическая компания "Дарница" сообщила, что готова наладить производство гидроксихлорохина/хлорихина при условии госзаказа на препарат и "активного вовлечения в процесс государственных регулирующих органов" (Госэкспертцентр при МОЗ и сам Минздрав).

Также глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий сообщал, что Украина ведет переговоры с Индией о поставке препаратов с действующим веществом гидроксихлорохин/хлорихин.

Фокус рассказывал, что известно о новом методе лечения коронавируса COVID-19 с помощью гидроксихлорохина и азитромицина.

Напомним, компания Johnson & Johnson объявила, что начнет в этом месяце производство вакцины от коронавируса, еще до того, как она пройдет клинические испытания или будет одобрена регулятором FDA. Это делается для того, чтобы большие объемы вакцины были готовы поступить в продажу в начале следующего года, если регулирующие органы дадут разработке зеленый свет.

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