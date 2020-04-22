Иран сообщил об успешном запуске первого военного спутника

Корпус стражей исламской революции (КСИР) запустил в космос первый иранский военный спутник. Аппарат с названием "Noor-1" ("Свет"), успешно выведен на космическую орбиту, сообщило агентство Mehr.

Спутник выведен на орбиту высотой 425 км при помощи ракеты-носителя Qassed ("Посланник"). Другие технические подробности не приводятся. Уточняется, что запуск был совершен в день 41-летия КСИР.

Ранее Иран совершил несколько неудачных космических пусков. 9 февраля ракета-носитель успешно доставила аппарат дистанционного зондирования земли "Зафар" в космос, однако он не достиг нужной для выхода на орбиту скорости. В январе 2019 года не вышел на орбиту спутник "Паям". Тогда причиной стало то, что нужной скорости не сумела достичь ракета-носитель.

После потери "Зафара" министр информационно-коммуникационных технологий Мохаммад Джавад Азари Джахроми сказал, что Иран не сдался, и в скором времени следует ожидать запуска нового спутника. Говоря о проблемах в космической сфере, он отметил, что "на Иран наложены санкции в области спутников и ракет-носителей, и никто не предоставляет стране ни знаний, ни технологий".

Напомним, Иран предложил украинской стороне подписать так называемый меморандум о взаимопонимании по делу сбитого под Тегераном самолета МАУ. Документ предусматривает отказ Украины и родственников погибших от права подавать в суд.

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