Иран хочет передать "черные ящики" сбитого самолета МАУ во Францию
Власти Ирана намерены отправить бортовые самописцы самолета МАУ, который был сбит иранской ракетой 8 января, во Францию. Об этом передает агентство ISNA.
Как пишет издание, черные ящики решили не передавать из-за того, что украинская сторона якобы "замедлила с ответом" на соответствующее предложение Ирана, а также на уточнение дальнейших шагов и действий.
"Иранские власти в ответ на задержку украинской стороны с ответом на предложение Ирана по черным ящикам украинского самолета, а также уточнение дальнейших шагов действий в этой ситуации, приняли решение отправить черный ящик самолета в другую страну", – говорится в сообщении.
Как сообщает Европейская правда, из-за заявления Ирана об отказе в предоставлении "черных ящиков" авиалайнера МАУ, МИД Украины вызвал для беседы посла Исламской республики Манучехра Моради.
Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль во время встречи с послом Канады в Украине Ларисой Галадзой заявил, что украинские власти вышли на понимание того, что "черные ящики" сбитого в Тегеране украинского самолета возможно вернуть в Украину.
Как ранее сообщал Фокус:
- Самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который выполнял рейс PS752 по маршруту Тегеран – Киев был сбит иранской ракетой сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.
- Иранские власти 11 января признали, что самолет был сбит по ошибке иранскими военными.
- Президент Ирана Хасан Рухани от имени всей страны извинился за поражение ракетой украинского боинга и выразил соболезнования семьям погибших.
- Во французском Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации говорили, что расшифровка бортовых самописцев сбитого в Иране самолета МАУ будет вестись на территории Украины.
- 17 января Офис генерального прокурора Украины отправил в Иран повторный, уже третий, запрос на возвращение "черных ящиков" украинского самолета, сбитого в Тегеране.
- 18 января Иран согласился отправить в Киев "черные ящики" сбитого в Тегеране украинского пассажирского самолета.
- Глава СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина настаивает на выплате компенсаций семьям жертв авиакатастрофы МАУ в Иране согласно нормам международного права. Ранее Украина отвергла иранское предложение о компенсации в 80 000 долларов за каждого погибшего.
- Компания "Международные авиалинии Украины" приступила к выплатам компенсации родственников пассажиров, погибших в авиакатастрофе украинского самолета