Задержание "вагнеровцев" под Минском: Беларусь и Украина усилят охрану границы
Об этом говорится в сообщении ведомства в Facebook.
Представители МИДа по очереди встретились с послом России Дмитрием Мезенцевым и временным поверенным в делах Украины Петром Врублевским.
О вызове дипломатов в МИД накануне объявил госсекретарь Совета безопасности Беларуси Андрей Равков. Он заявил, что, по предварительным данным, 14 из 33 задержанных "проходили по программе учета людей" и были "зафиксированы" на Донбассе, поэтому Минск хочет обсудить этот вопрос с Киевом и Москвой.
Как рассказали в МИДе, белорусская сторона запросила у Мезенцева разъяснения о том, с какой целью россияне прибыли в страну. Многие из задержанных "имеют доказанный опыт участия в вооруженных конфликтах", утверждает министерство.
Кроме того, с Петром Врублевским обсуждали задержание белорусскими силовиками украинских граждан.
"С учетом подтвержденных сведений об участии ряда задержанных в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей Украины, украинского происхождения и наличия также украинского гражданства у некоторых из них у Петра Врублевского запрошена релевантная информация, которая может быть использована для всестороннего анализа и оценки причин их присутствия в Беларуси", – пояснили в пресс-службе.
Учитывая, что в данный момент в Беларуси проводится избирательная кампания, с дипломатами были достигнуты некоторые договоренности по укреплению безопасности.
"С украинской стороной достигли договоренности об активизации взаимодействия между пограничными ведомствами и усилении пограничного режима в целях недопущения дестабилизации обстановки в обеих странах", – подчеркнули в МИД.
Напомним, ночью 29 июля белорусские силовики задержали 32 боевика иностранной частной военной компании Вагнера под Минском, и еще одного – на юге страны.
29 июля президент Беларуси Александр Лукашенко созвал в Минске Совет нацбезопасности, на котором обсуждают задержание боевиков из российской частной военной компании.
Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос предложил рассмотреть подачу запроса на выдачу граждан Украины, которых задержали в составе группы боевиков российской частной военной компании "Вагнера".
Министерство иностранных дел Украины внимательно следит за ситуацией вокруг задержания в Беларуси боевиков и не исключает, что украинские правоохранители займутся вопросом возможной экстрадиции задержанных в Беларуси граждан.
В Кремле знают о задержании в Беларуси 33-х граждан России, которых Минск считает сотрудниками ЧВК Вагнера, и ждут от Минска "исчерпывающей информации".