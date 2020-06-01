День донора: как украинцы сдавали кровь в Первую мировую и времена СССР

14 июня по инициативе Всемирной ассамблеи здравоохранения отмечают День донора. Украинцы познакомились с новым методом лечения, переливанием крови, еще в XIX веке. Тогда же, очевидно, появились и первые отечественные доноры

О том, что кровь — чудодейственная целебная жидкость, люди догадались очень давно. Правда, вначале речь шла о крови животных. Например, египетские фараоны отправляли вслед за своим войском стада баранов, кровь которых использовали для лечения раненых. Той же логикой руководствовался и знаменитый Одиссей, пытаясь оживить умершего пророка кровью черного барана.

На человеческую кровь первым обратил внимание Гиппократ еще в IV веке до н. э. Он рекомендовал больным, страдающим психическими заболеваниями, пить кровь здоровых людей.

Однако настоящую революцию произвел англичанин Уильям Гарвей, открывший в XVII веке закон кровообращения у человека. Он опроверг представления о движении крови в организме, существовавшие на протяжении полутора тысяч лет, и выдвинул новую теорию.

Плакат "Я донор" 1958 года. Такие еще долго висели в каждой поликлинике

Последовавшие за этим неудачные попытки ученых разных стран перелить человеку кровь собак или ягнят привели к тому, что палата депутатов Франции, а вскоре — и британский парламент запретили переливать людям кровь животных. И лишь в начале XIX в., когда британец Джеймс Бланделл провел успешное переливание крови от человека к человеку, доверие к подобным методам лечения было восстановлено.

Медицина и политика

Пожалуй, первыми украинцами, спасенными с помощью переливания крови, оказались солдаты, воевавшие на Балканах в 1876–1877 годах в составе армии Российской империи. Именно там профессор Сергей Коломнин — кстати, член Киевского общества врачей — первым перелил кровь раненым в условиях боевых действий. Свой опыт он описал в книге "Общий медицинский очерк сербско-турецкой войны".

Интерес к переливанию крови усилился в начале ХХ века. Особенно после того как американский хирург Джордж Крайл выявил, что кровь делится на группы. Следовательно, пациенту нужно переливать не всякую кровь, а только ту, что соответствует его группе. В результате количество успешных переливаний резко возросло.

Однако основным толчком к массовому применению нового метода лечения стала Первая мировая война. Многочисленные раненые нуждались в донорской крови. Это касалось в том числе и Киева, оказавшегося своеобразной лазаретной столицей — в городе открылись десятки госпиталей. Первыми киевскими донорами стали сотрудники Общества Красного Креста: сестры милосердия, санитары, военные врачи. Кровь переливали внутривенно, пациент видел своего спасителя.

Плакат "Вступайте в ряды доноров", художники Л. Муляр, И. Янг-Ганф, 1941 год

Впрочем, переливание крови заинтересовало и революционеров: они увидели в этом политический инструмент достижения своих утопических целей. Еще бы! Ведь если после победы мировой революции ввести обязательный взаимный обмен крови между людьми, то можно будет создать из человечества братство, скрепленное не только общей коммунистической идеей, но и общей кровью.

Наиболее ярко выразил эту идею Александр Богданов, по образованию врач, по взглядам социал-демократ, а по роду занятий — писатель. В 1908 году он опубликовал фантастический роман "Красная звезда", в котором изобразил повседневную жизнь при коммунизме (правда, не на Земле, а на Марсе, куда главный герой Леонид прилетел на космическом корабле). Взаимное переливание крови там практикуют не ввиду медицинской необходимости, а именно в целях идеологии — успешно достигают всемарсианского единства.

Такой взгляд на возможности переливания крови был близок и кремлевским мечтателям. Уже в 1918 году, едва большевики взяли власть, "Красную звезду" срочно переиздали (а потом и еще раз, в 1929-м). Тем временем сам Богданов перешел от мечты к делу — создал научно-исследовательскую группу, которая занялась экспериментами по обменному переливанию крови. В 1926 году при поддержке высшего политического руководства СССР Богданов открыл и возглавил первый в мире Институт переливания крови, который решал две важнейшие для большевиков задачи: создание "эликсира долгой жизни" (для вождей) и связывание людей кровными узами (для всего остального человечества).

Один донор — две жизни

Нормативная база донорства начала формироваться с конца 1920-х годов, когда нарком здравоохранения Николай Семашко утвердил Инструкцию по применению лечебного метода переливания крови. Этот документ определил максимально допустимый объем забираемой крови: не более 1% от общей массы тела донора, а для исключительно здоровых людей показатель составлял 1,25%.

22,50 руб. получал донор за 450 мл сданной крови — одной физиологической дозы

В 1935 году донорство было официально признано особо полезной общественной функцией. Соответствующее правительственное постановление определяло, что сдача крови должна быть "добровольным актом; свои обязанности доноры выполняют без отрыва от основных производственных обязанностей, причем донорство не должно превращаться в профессию".

Интенсивный перевод советской экономики на военные рельсы, проводимый Кремлем, коснулся и сферы сдачи крови: в 1939 году приказом Наркомздрава СССР "О порядке организации донорства в СССР" создали, по сути, реестр доноров, поделив их на две категории — резервные и активные. Резервные — это предварительно освидетельствованные доноры, которые будут сдавать кровь в военное время (в приказе оно нейтрально названо "особым временем"). Активные — те, кто обследован и уже сдает кровь регулярно. Организация донорства была возложена на органы здравоохранения.

Такая система позволила во времена советско-германской войны спасти значительное количество раненых бойцов. Официальная статистика приводила такие данные: за годы войны было зарегистрировано 5,5 млн доноров, это позволило провести 7 млн переливаний крови.

Эксперимент в Институте переливания крови, созданном А. Богдановым. Конец 1920-х годов (фото предоставлено автором)

В поддержку донорства выпустили цветные агитплакаты: "Будь донором!", "Вступайте в ряды доноров", "Быть донором — великая честь для патриота!" и др. На одном из них миловидная девушка демонстрирует баночку со сданной кровью, а размещенное рядом четверостишие объясняет: "Кровь мою боец получит // И, на фронт вернувшись вновь, // Лавой огненной, могучей // Сталь обрушит на врагов".

В июне 1944-го "в целях поощрения доноров, сдающих кровь для спасения жизни раненых бойцов и офицеров Красной Армии и гражданского населения", правительство ввело звание "Почетный донор СССР". Им награждались "лица, многократно сдававшие свою кровь […] и одновременно проводящие работу по вовлечению населения в ряды доноров". Под многократной дачей крови подразумевалось не менее 40 раз.

Кстати, несложно подсчитать: каждый почетный донор сдавал суммарно около 22 л крови. И спасал, таким образом, как минимум две человеческие жизни, поскольку при сложных открытых травмах с кровопотерей человеку переливают от 5 л до 10 л крови.

Общество Красного Креста Украины вручало почетным донорам, проживавшим на территории Украинской ССР, от имени государства нагрудный знак и удостоверение. Достижения некоторых обладателей этого почетного звания до сих пор поражают воображение. Например, киевская учительница Галина Волкович, впервые придя на станцию переливания крови в 1944 году, дала в течение многих лет в общей сложности 140 л собственной крови!

На плакатах — только женщины

После смерти Сталина и с началом оттепели власти решили сменить кнут на пряник. Безвозмездное донорство, по сути, зашло в тупик — теперь требовались материальные стимулы. В ноябре 1955 года вышло распоряжение Совета министров СССР №8065-р, которое предложило донорам целый ряд льгот. Руководство предприятий и учреждений не имело права препятствовать своим подчиненным, если те вознамеревались в рабочее время отправиться на станцию переливания крови, чтобы обследоваться и стать донорами (естественно, пребывание на станции следует подтвердить справкой). Более того, день обследования и сдачи крови, а также следующий за ним день отдыха должны были оплачиваться по месту работы из расчета среднего заработка донора. Но и это еще не все. При распределении на предприятии профсоюзных путевок в санатории или дома отдыха первоочередным правом получения должны пользоваться доноры, систематически сдающие кровь.

Личная книжка донора, 1941 год (фото предоставлено автором)

Видимо, предложенные стимулы оказались недостаточными, ибо спустя три года, в 1958-м, Министерство здравоохранения СССР утвердило "Положение о работе органов здравоохранения и обществ Красного Креста и Красного Полумесяца по комплектованию доноров". В дополнение к уже имеющимся привилегиям официально ввели плату за сдачу крови (ее деликатно назвали "денежной компенсацией на усиленное питание", поскольку официально считалось, что донорство бескорыстно): 50 коп. за 1 мл. После деноминации 1961 года это 5 коп. Если учесть, что физиологическая доза одной сдачи крови составляет 450 мл, то выходит, что донор получал компенсацию в размере 22 руб. 50 коп. (в ценах после 1961 года). Между прочим, это 10 кг пресловутой вареной колбасы по 2 руб. 20 коп.

В том же 1958 году появились художественные плакаты "Я донор, а вы?": женщина с нагрудным знаком "Почетный донор" на лацкане пиджака призывает становиться в ряды доноров. Кстати, по странной традиции, на советских плакатах, агитировавших сдавать кровь, всегда изображали женщину — и в военные годы (что понятно, ведь целевой аудиторией были женщины, а кровь требовалась мужчинам, находившимся на фронте), и в послевоенные десятилетия (что объяснить сложнее, поскольку целевую аудиторию представляли как женщины, так и мужчины).

Не забыли и о новых моральных стимулах — учредили звание "Почетный донор УССР". Им награждали тех, кто сдавал кровь 25 и более раз. Звание присваивалось постановлением президиума комитета Общества Красного Креста Украинской ССР. Награжденному вручали нагрудный знак и удостоверение, в котором, впрочем, не было ни его фотографии, ни личной подписи. Новое звание предоставляло его обладателям некоторые льготы, например, бесплатный проезд на всех видах общественного транспорта (с уточнением: "кроме такси").

Указ об утверждении нагрудного знака "Почетный донор СССР", 1944 год

Со второй половины 1960-х советская статистика фиксирует неуклонное увеличение числа доноров. К 1985 году в СССР было зарегистрировано почти 14 млн доноров, они сдали 3,5 млн л крови. Однако массовость достигалась в основном за счет "выездных рейдов" медиков в вузы или на большие предприятия.

Выглядело это так. Бригада станции переливания крови приезжает, например, в студенческое общежитие, занимает так называемую ленинскую комнату и вызывает студентов по списку. Дело контролирует деканат — отвертеться трудно, почти невозможно. Каждому донору наливали бесплатный стакан красного вина и официально освобождали от посещения лекций на следующий день. Многие студенты, кстати, любили эти "кровавые" дни, а медсестричек ласково называли "наши вампирочки".

Такая практика, бывшая довольно распространенной, нарушала два базовых принципа донорства: сдача крови не была добровольной и безвозмездной. Что, впрочем, не мешало агитпропу твердить о высокой социалистической сознательности советских людей.

Во второй половине 1980-х го­дов, т. е. в период начатой Михаилом Горбачевым перестройки, когда сошли на нет меры массовой принудительной кровосдачи, статистика донорства стала резко ухудшаться. В 1988 году циркулярным письмом Министерства здравоохранения СССР и Исполкома Союза обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР "О дальнейшем развитии и совершенстве организации донорства в стране" государство фактически сложило с себя функции по организации донорства.

Донорство в Украине

В годы независимости Украины число доноров продолжало уменьшаться: если в 1991 году их насчитывалось 1 млн 464 тыс. человек, то уже в 2006-м — всего 657,3 тыс. Справедливости ради стоит отметить, что уменьшение количества доноров характерно не только для Украины, но и для других стран.

В 1995 году Верховная Рада приняла Закон "О донорстве крови и ее компонентов", в который затем неоднократно вносились изменения (последний раз — в марте 2015 года). Он определил, в частности, права и обязанности донора, а также полагающиеся ему льготы.

Лица, сдавшие кровь 40 и более раз, получают статус Почетного донора Украины с вручением нагрудного знака и удостоверения. Такое звание предполагает и ряд привилегий, среди которых, например, получение льготных кредитов на строительство индивидуального жилья, а также надбавки к пенсии в размере 10% от утвержденного прожиточного минимума.

В 2004 году было введено еще одно звание: "Заслуженный донор Украины". Им награждают людей, сдавших кровь более 100 раз. На сегодня удостоверение "Почетный донор Украины" имеют почти 100 тыс. человек, а звание "Заслуженный донор Украины" — 60 человек.

Однако эти цифры не должны успокаивать. Ведь в странах ЕС на тысячу жителей приходится в среднем 33 донора, а в Украине — в три раза меньше.