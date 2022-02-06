Витязи на балконе. Как история здания Центрального телеграфа в Киеве связана с аграрной реформой

Где именно 110 лет назад размещалось учреждение, регулировавшее аграрное землевладение на Киевщине — Киевское отделение Крестьянского поземельного и Государственного дворянского земельного банка.

Начало столичной Владимирской улицы соответствует территории древнего "града Владимира", где уже более тысячи лет бурлит городская жизнь. Археологические раскопки обнаружили здесь остатки Десятинной церкви и других храмов, княжеских палат, крепостных валов. Что касается имеющихся зданий, то на Владимирской, 10 бросается в глаза массивное сооружение с островерхой башней — бывший офис Киевского отделения Крестьянского поземельного и Государственного дворянского земельного банка.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Сколько стоит десятина

Аграрные взаимоотношения в Российской империи после крепостной реформы 1861 года складывались драматично и напряженно. Вспомним меткую карикатуру тех времен, которая попала в школьные учебники советской эпохи. Крестьянин в лаптях стоит на одной ноге, поджав другую, на крохотном клочке своего земельного надела. Он боится второй ногой наступить на помещичью землю, чтобы не попасть под суд "за потраву".

Крестьянский поземельный банк вышел на сцену в качестве активного скупщика земли. Это позволило не только унять панику, но и удержать цены на должном уровне.

Действительно, в деревне сложилась вопиющая ситуация. Реформа упразднила личную зависимость крестьян от помещиков, однако экономическая осталась. Почти 10 млн душ мужского пола из бывших крепостных крестьян совокупно получили вдвое меньше земли, чем осталось у 100 тыс. помещиков. К тому же на мужиков возложили ряд повинностей, а за предоставленную землю назначили грабительский выкуп. Надо еще учесть, что надел в 3–4 десятины (1 десятина равна 1,09 га) при состоянии агротехники был недостаточен для полноценного ведения крестьянского хозяйства. Приходилось арендовать дополнительную землю у помещиков, и это превращалось в еще более тяжелую кабалу.

Среди крестьянства назревали беспорядки, усугубляемые агитацией революционеров-народников. В конце концов власти поняли, что ситуацию нужно исправлять. В качестве меры пресечения правительство решило создать Крестьянский поземельный банк, имевший целью "облегчение крестьянам всех наименований способов к покупке земли в тех случаях, когда владельцы захотят продать, а крестьяне — купить ее".

Ипотечные долгосрочные кредиты предоставлялись под земельные наделы. Суммы ссуд лимитировались узкими границами: до 500 рублей на один двор при дворовом владении землей или до 125 рублей на душу – при общинном владении. Впрочем, деревенская земля в конце позапрошлого века даже на плодородной Киевщине стоила где-то 40-50 рублей за десятину. Так что трудолюбивые крестьяне имели возможность увеличить наделы до размеров, достаточных для полноценного и рентабельного хозяйства. Это во многих случаях облегчало уплату выкупных платежей и расчет по кредитам, условия которых были выгоднее аренды чужой земли. Правда, неудачные хозяйственники рисковали остаться без земли, потому что в случае неуплаты процентов их наделы становились предметом распродажи в пользу банка.

[ + – ] Карикатура "Крестьянин и помещик", 1917 г.

В апреле 1883 года новая финансовая структура начала операции. Сначала действовали девять отделений в губерниях, где аграрная проблема ощущалась остро, в частности в Киевской. В дальнейшем количество отделений возросло до 52, охватив практически всю территорию Российской империи. Крестьянский поземельный банк формально считался кредитным учреждением, а фактически занимался землеустройством. В 1895 году ему предоставили возможность самостоятельно скупать угодья дворянских поместий. Банк в интересах продавцов-помещиков поддерживал на определенном уровне цены на землю, но при этом способствовал постепенному понижению размеров ежегодных крестьянских платежей.

Как правительство бросило помещикам спасательный круг

Что касается помещиков, за которыми сохранились огромные земельные ресурсы, то они также страдали от послереформенных проблем. Впрочем, следует признать, что чаще всего дворяне-аграрии сами себе создавали проблемы. Речь идет прежде всего о соблазне разжиться легкими деньгами, закладывая и перезакладывая недвижимость в частных банках. Помещики так злоупотребляли подобными операциями, что массово запутывались в паутине долгов. Дальше им оставалось только умолять власти о каком-то содействии их печальной судьбе.

[ + – ] Карикатура на киевского помещика. Художник В. Гулак, 1908

Царь Александр III относился к этим обращениям с полным сочувствием. Когда в 1883 году самодержец получил коллективную петицию от дворян Орловской губернии, он изволил наложить резолюцию: "Действительно, пора сделать что-то, чтобы помочь дворянству". Согласно такой политике в 1885-м был создан Государственный дворянский земельный банк. Это учреждение предоставляло долгосрочные ссуды под залог загородных имений на льготных условиях с таким расчетом, чтобы помещики расплатились с частными кредиторами, а затем медленно возвращали "своему" банку необременительные проценты.

Сначала кредитование велось ценными бумагами (залоговыми листами), которые были полностью ликвидными, потому что находились под государственной гарантией. Но уже с 1889 года дворянам предоставили возможность получать в банках под землю наличные деньги, лишив их хлопот и курсовых потерь на реализации залоговых листов. Государство также в определенные периоды снижало проценты за кредит (в конце XIX века они составляли всего 3,5% в год). Дворянский банк также принимал в залог усадебные дома, таким образом власти поощряли помещиков к развитию своих поместий.

[ + – ] Расчетный документ Киевского отделения Государственного дворянского земельного банка, 1916 г. Из коллекции автора [ + – ] Облигация Крестьянского поземельного банка, 1912 г. Из коллекции автора

Итак, в течение некоторого времени правительство пыталось в аграрном вопросе давить одновременно на газ и на тормоз — помогало крестьянам кредитами и одновременно искусственно поддерживало противоестественную диспропорцию в распределении земли. Наиболее лакомые угодья оставались за помещиками, а земледельцы имели ограниченный выбор при расширении своих наделов. Однако в 1895 году систему аграрного кредита усовершенствовали. Крестьянский поземельный банк, как уже отмечалось, получил полномочия по покупке земли, создавая собственные фонды недвижимости. Лимитирование ссуд для крестьян предельными суммами было отменено, вместо этого использовали земельные нормы. Важнейшей новацией стало фактическое слияние руководящих структур Крестьянского и Дворянского банков. С тех пор эти два учреждения превратились в сообщающиеся сосуды, наполненные деньгами и землей.

Почему революционные эксцессы в деревне не привели к обвалу цен

Вплоть до 1905 года конъюнктура на земельном рынке практически не испытывала ощутимых колебаний. Однако период Первой русской революции сопровождался в аграрных местностях громкими беспорядками. Крестьяне массово выступали против помещиков, прошли многочисленные погромы дворянских поместий. Состоятельных землевладельцев охватили панические настроения. Помещики стремились избавиться от "взрывоопасного" имущества. За последние месяцы революционного года на продажу выставили втрое больше поместий, чем за все предыдущее десятилетие. На кону оказалось 8,5 млн десятин. Согласно привычным рыночным законам, это должно было сопровождаться обвальным падением цен и тотальным подрывом аграрной политики империи.

[ + – ] Закладка нового здания конторы банка. Август 1910 г. Архитектор А. Кобелев сидит 5-й справа [ + – ] Покрытие крыши на здании офиса банка. Зима 1910/1911 гг.

Но именно тогда Крестьянский поземельный банк вышел на сцену как активный скупщик земли. Это позволило не только унять панику, но и удержать цены на приличном уровне. Так что государство помогло дворянам избежать огромных потерь. Помещикам пришлось снова вернуться к ссудам ценными бумагами на более обременительных условиях — под 5–6 % годовых. Зато для крестьян наконец-то окончательно отменили выкупные платежи за наделы.

[ + – ] Подготовка к строительству Киевской конторы Крестьянского и Дворянского банка. Август 1910 г.

Огромные земельные фонды, образовавшиеся в Крестьянском банке, довольно быстро приобрели новое качество. Как известно, в ноябре 1906 г. по инициативе премьер-министра Петра Столыпина объявили указ о реформах в аграрном законодательстве. Отныне каждый крестьянин, владелец земли, на основе общинного права мог требовать перевода своей части надела в личную собственность. Более того, он имел право настаивать, чтобы община вместо разрозненных полосок выделила ему равноценный целостный участок – отруб или хутор. Благодаря накопленным землям банк помогал формировать хутора правильных геометрических очертаний, поощряя крестьян к выходу из общины. Особой поддержкой пользовались крепкие единоличники — "кулаки", способные удерживать успешные хозяйства. Льготные кредиты помогли им приобрести значительную часть бывших помещичьих земель. Кроме того, поскольку отделения Крестьянского банка были разбросаны по всей стране, то через его посредство осуществлялся обмен участков для переселенцев — еще одна важная составляющая тогдашних реформ.

Важно

Метаморфозы на месте ЦУМа. Как и благодаря кому появился Центральный универмаг на Крещатике

Из-за искусственной поддержки цен на землю в интересах помещиков крестьяне говорили: "Банк тяжел для мужиков, он любит дворян". Однако вновь созданная "деревенская буржуазия", интересы которой совпали с интересами государства, активно способствовала росту сельского хозяйства. Предприимчивые единоличники стремились к повышению урожайности, применяли передовую технику и другие новшества. Это усиливало позиции Российской империи на мировом аграрном рынке в условиях жесткой конкуренции.

Кто и когда возвел киевскую контору

Киевская губерния принадлежала к ведущим сельскохозяйственным регионам. Поэтому отделения Крестьянского поземельного и Дворянского земельного банков, возникшие среди первых, оказали ощутимое влияние. Однако долгое время конторы этих отделений пользовались наемными зданиями. В частности, известный домовладелец и фабрикант Фридрих Михельсон предоставлял им часть своего доходного комплекса на Пушкинской, 35-37. Но в конце концов было решено построить для уважаемых учреждений собственное жилье.

[ + – ] Строительные работы по возведению конторы банка. Сентябрь 1910

Под новое строительство приобрели участок по улице Владимирской, 10 с двухэтажным кирпичным домом. Древний каменный дом разобрали, зато развернулось строительство банковского комплекса. Его распланировали в соответствии с обычным тогда видом кредитных учреждений: главный корпус занимали конторские помещения, вглубь участка уходил операционный зал, а в тылу находился жилой флигель для работников.

[ + – ] Рельеф "Витязи" на ограде балкона по ул. Владимирской, 10

Автором проекта был выдающийся киевский зодчий, гражданский инженер Александр Кобелев. Киевляне хорошо знали его, в частности, благодаря возведенному на Институтской улице зданию Государственного банка. Что касается Крестьянского и Дворянского банков, то Кобелев незадолго до киевского заказа проектировал аналогичный офис для Полтавы. Там по его чертежам построили красивое здание (нынешнее помещение областной СБУ), романтически оформленное в так называемом неорусском стиле — одной из версий стилистики модерна.

[ + – ] Комплекс Центрального телеграфа в Киеве. Общий вид. 1970-е гг.

Подобное художественное воплощение получила и Киевская контора. Автор мастерски украсил банковскую новостройку согласно историческому потенциалу "града Владимира" — колыбели Киевской Руси. Остроконечная башня напоминала собой шлем рыцаря, в орнаментах лепки и керамических вкраплений прослеживались византийские и славянские мотивы. Каменную ограду балкона второго этажа украсили рельефные изображения былинных витязей со щитами. Работы под наблюдением Александра Кобелева велись быстро. Участок расчистили в июле 1910-го, в августе состоялась торжественная закладка новостройки, а в ближайшую зиму трехэтажный с подвалом офисный корпус уже накрыли крышей. К концу следующего, 1911 года завершили отделку и оборудовали все помещения. Двери нового офиса и выразительные кирпичные ворота открылись для клиентов.

Важно

Двигатель торговли. К чему призывала самая заметная реклама в центре Киева

Впоследствии, в советские времена, всю кредитную систему национализировали. При этом комплекс на Владимирской, 10 получил новое назначение: его передали ведомству и приспособили под Центральный телеграф. В 1953 году надстроили четвертый этаж. К счастью, при этом исторический вид главного здания не особенно пострадал. Башню воспроизвели согласно оригиналу, так же, как фигурный шпиль над главным входом, уцелели также въездные ворота. Единственной значимой утратой оказался массивный криволинейный фронтон, которым поначалу завершался правый фланг сооружения. Тогда же фасад на Владимирской обогатился своеобразными часами, циферблат которых показывает время во всех важнейших городах мира.

В новейшие времена телеграф функционально устарел, поэтому офисное здание использовал Укртелеком, а теперь помещения в нем арендуют десятки разнообразных фирм. Каждый, кто побывает в черте "града Владимира", может вдохновиться здесь воспоминанием о рыцарях Древней Руси. Однако немногие увидят в этом архитектурном памятнике воплощение драматических аграрных реформ начала прошлого века.