В Чернобыле оккупанты разграбили новый пожарный МАЗ и памятник ВАЗ 21011 (видео)

Российские оккупанты-мародеры уже прославились своими "победами": грабежами, воровством и угонами автотранспорта. Но порой даже они ставят здравомыслящих людей в тупик.

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Именно такая ситуация произошла во время оккупации Чернобыля. О чем на своей странице в Facebook рассказал глава полиции Киевской области Андрей Небытов.

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[ + – ] С угнанного пожарного МАЗа сняли даже пожарное оборудование Фото: Facebook / Андрей Небытов

По его словам, российские оккупанты незаконно завладели новеньким пожарным МАЗом. И даже смогли вывезти угнанный автомобиль в лес, поближе к границе с Беларусью.

Но затем просто … разобрали на запчасти. С автомобиля сняли руль, приборы, пожарное оборудование, фары, сиденья и все колеса.

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Мародеры из РФ угнали в Украине раритетные ретро-автомобили

От вандалов в российской военной форме пострадал и экспонат на реконструкции поста ГАИ в чернобыльской зоне — ВАЗ 21011, с которого украли фары.

"Видел разное, но здесь россияне атаковали мою логику…

[ + – ] Видео угнанного и разграбленного россиянами пожарного МАЗа из Чернобыля

Во время оккупации Чернобыля россиянам удалось завладеть новым пожарным автомобилем. Орки смогли завести авто и вывезти в лес поближе к границе с Беларусью, а дальше случилось непредсказуемое. Вместо того чтобы украсть автомобиль, россияне в этом же лесу, как саранча, разобрали его на детали, подчеркиваю — новый пожарный автомобиль МАЗ!!!

Сняли приборы, руль, пожарное оборудование, гидранты, шланги, фары, сиденья, руль и все колеса (это у них особое развлечение – воровать колеса).

Возможно, все эти запчасти создают симбиоз с ворованными запчастями с нашей чернобыльской исторической реконструкции поста ГАИ, где с автомобиля ВАЗ 21011 украли фары.

Не удивлюсь, если из-за международных санкций и прекращения работы мировых автопроизводителей, россия готовит новый концепт-кар, гибрид милицейского "Жигуля" и пожарного МАЗа. Ждем презентации!"‎, – написал Небытов.

[ + – ] Пострадал от российских мародеров и экспонат на реконструкции поста ГАИ в чернобыльской зоне — ВАЗ 21011 Фото: Facebook / Андрей Небытов

Что ж, Фокус уже рассказывал, что и в самой РФ резко увеличилось количество угонов авто.

А также о том, что часть угнанных в Украине авто российские военные вывезли через Беларусь. И эти автомобили уже начали в открытую появляться в продаже.

А, некоторые дорогие элитные авто, которые не удалось украсть в Украине, российские мародеры просто изувечили и расстреляли.