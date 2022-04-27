У Чорнобилі окупанти розграбували новий пожежний МАЗ та пам'ятник ВАЗ 21011 (відео)

Російські окупанти-мародери вже прославилися своїми "перемогами": пограбуваннями, крадіжками та викраденням автотранспорту. Але іноді навіть вони ставлять розсудливих людей у глухий кут.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Саме така ситуація сталася під час окупації Чорнобиля. Про що на своїй сторінці у Facebook розповів голова поліції Київської області Андрій Небутов.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

[ + – ] З викраденого пожежного МАЗу зняли навіть пожежне обладнання Фото: Facebook / Андрей Небытов

За його словами, російські окупанти незаконно заволоділи новим пожежним МАЗом. І навіть змогли вивезти викрадений автомобіль у ліс, ближче до кордону з Білоруссю.

Але потім просто… розібрали на запчастини. З автомобіля зняли кермо, прилади, пожежне обладнання, фари, сидіння та всі колеса.

Важливо

Мародери з РФ викрали в Україні раритетні ретро-автомобілі

Від вандалів у російській військовій формі постраждав і експонат на реконструкцію поста ДАІ у чорнобильській зоні — ВАЗ 21011, з якого вкрали фари.

"Бачив різне, але тут росіяни атакували мою логіку...

[ + – ] Відео викраденого та розграбованого росіянами пожежного МАЗу з Чорнобиля

"Під час окупації Чорнобиля росіянам вдалося заволодіти новим пожежним автомобілем. Орки змогли завести авто та вивезти в ліс ближче до кордону з Білоруссю, а далі сталося непередбачуване. Замість того, щоб вкрасти автомобіль, росіяни в цьому ж лісі, як сарана, розібрали його на деталі, наголошую — новий пожежний автомобіль МАЗ!!!

Зняли прилади, кермо, пожежне обладнання, гідранти, шланги, фари, сидіння, кермо та всі колеса (це у них особлива розвага — красти колеса).

Можливо, всі ці запчастини створюють симбіоз із краденими запчастинами з нашої чорнобильської історичної реконструкції поста ДАІ, де з автомобіля ВАЗ 21011 украли фари.

Не здивуюся, якщо через міжнародні санкції та припинення роботи світових автовиробників, росія готує новий концепт-кар, гібрид міліцейського "Жигуля" та пожежного МАЗу. Чекаємо на презентацію!", – написав Небитов.

[ + – ] Постраждав від російських мародерів і експонат на реконструкції поста ДАІ у чорнобильській зоні — ВАЗ 21011 Фото: Facebook / Андрей Небытов

Що ж, Фокус уже розповідав, що і в самій РФ різко збільшилася кількість викрадень авто.

А також про те, що частину викрадених в Україні авто російські військові вивезли через Білорусь. І ці автомобілі вже почали відкрито з'являтися у продажу.

А деякі дорогі елітні авто, які не вдалося вкрасти в Україні, російські мародери просто понівечили та розстріляли.