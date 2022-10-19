Электромобиль Jeep и топовый Duster: самые интересные новинки Парижского автосалона (фото)

Автосалон в Париже не проводили с 2018 года и нынешняя выставка не столь богата на мировые премьеры авто, как ранее. Среди новинок преобладают кроссоверы, электромобили и компактные городские модели.

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Парижский автосалон Mondial de l'Auto вернулся после четырехлетнего отсутствия. Старейшее в мире автошоу (его проводят с 1898 года) оказалось не столь масштабным, как ранее, ведь многие автопроизводители не приехали в столицу Франции. Тем не менее, ярких новинок на выставке хватает и Фокус выбрал самые интересные новинки автошоу в Париже.

Alpine

[ + – ] Alpine Alpenglow Фото: Renault

Концептуальный Alpine Alpenglow от Renault – предвестник будущего гоночного спортпрототипа. Обтекаемый автомобиль длиной 5 м отличается элегантным вытянутым силуэтом. Двигатель Alpine работает на водороде.

Dacia

[ + – ] Dacia Duster Mat Edition Фото: Dacia

Кроссовер Dacia Duster получил топовую версию Mat Edition. У авто особый матовый цвет и 17-дюймовые диски, а в салоне установлен 8,0-дюймовый сенсорный дисплей. Комплектация включает бесключевой доступ, датчик дождя, климат-контроль и камеру заднего вида. Duster Mat Edition комплектуют исключительно 1,3-литровым 150-сильным турбомотором.

[ + – ] Dacia Manifesto Фото: Dacia

Также на Парижский автосалон-2022 привезли Dacia Manifesto – двухместный электрический внедорожник без дверей. Чехлы с его сидений снимаются и превращаются в спальные мешки, а аккумуляторную батарею можно быстро заменить.

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Hopium

[ + – ] Hopium Machina Vision Фото: carscoops.com

Электрокар Machina Vision от стартапа Hopium впечатлил даже президента Франции Эмманюэля Макрона, посетившего автошоу в Париже. Элегатный четырехместный седан за 120 000 евро поступит в продажу с 2025 года. Его 500-сильная установка позволяет разгоняться до 100 км/ч за 5 с, а водородные топливные ячейки обеспечивают запас хода в 1200 км.

Jeep

[ + – ] Jeep Avenger Фото: Stellantis

Jeep показал в Париже свой первый электромобиль Avenger. Компактный 4,1-метровый кроссовер с выразительным дизайном делит платформу с Opel Mokka и Peugeot 2008.У него вместительный 380-литровый багажник и богатое базовое оснащение – диодные фары, климат-контроль, камера заднего вида и парктроник. Первой дебютировала 156-сильная переднеприводная версия с запасом хода в 400 км, а полноприводной вариант появится позже.

Mercedes-Benz

[ + – ] Mercedes-Benz EQE SUV Фото: Mercedes-Benz

Электрокроссовер Mercedes-Benz EQE SUV бросит вызов BMW iX и Polestar 3. Пятиместный 4,8-метровый электрокар отличается обтекаемым дизайном с плавными формами. В салоне практически всю переднюю панель занимает большой трехсекционный дисплей.

На выбор предложат версии мощностью от 292 до 687 л. с.: топовый вариант способен разогнаться до 100 км/ч за 3,5 с. Запас хода составляет от 470 до 590 км, а зарядка в быстром режиме на 80% занимает 32 минуты.

Peugeot

[ + – ] Peugeot 408 Фото: Stellantis

В Париже впервые показали публике новый Peugeot 408. Первый купе-кроссовер марки отличается стремительным дизайном с покатой крышей и заостренной задней частью. В салоне обращают на себя внимание компактное рулевое колесо и высоко расположенный виртуальный щиток приборов. Кроссовер Peugeot 408 поначалу будет доступен с 1,2-литровым бензиновым турбомотором и в гибридных версиях на 180 и 225 л. с. Позже появится электрический вариант.

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Renault

[ + – ] Renault 4Ever Trophy Фото: Renault

Экспозиция Renault на Парижском автошоу оказалась самой масштабной. В частности, на выставку привезли два прототипа будущих электрокаров марки. Renault 4Ever Trophy – предвестник недорогого электрокроссовера за 20 000 евро. Новая модель станет преемником знаменитого Renault 4 и схожа с ним по дизайну. Автомобиль длиной 4,1 м получит 136-сильный мотор и сможет проехать около 400 км без подзарядки.

[ + – ] Renault Scenic Фото: Renault

Концепт-кар Renault Scenic демонстрирует трансформацию модели – в 2024 году минивэн превратится в электрический кроссовер. У 4,5-метрового авто довольно сдержанный дизайн и авангардное внутреннее убранство. Электрокар Renault получил 218-сильный мотор, который дополнен одновременно аккумуляторной батареей и водородными топливными ячейками. Запас хода Scenic составляет около 800 км.

[ + – ] Mobilize Solo Фото: Renault

Также показали городские электрокары линейки Mobilize. Одноместный 1,37-метровый Solo – самое маленькое авто в мире. Он развивает всего 25 км/ч, поэтому управлять им можно без водительских прав.

[ + – ] Mobilize Duo Фото: Renault

Более крупные Mobilize Duo и его грузовой вариант Bento – преемники знаменитого Renault Twizzy. Их двери поднимаются вверх, как у Lamborghini. Предложены две версии – с максимальной скоростью 45 и 80 км/ч. Запас хода составляет 140 км.

Ранее Фокус рассказывал, что Great Wall готовят для европейского рынка гибридный семейный кроссовер с расходом топлива менее 1 л на 100 км.