Електромобіль Jeep та топовий Duster: найцікавіші новинки Паризького автосалону (фото)
Автосалон у Парижі не проводили з 2018 року і нинішня виставка не така багата на світові прем'єри авто, як раніше. Серед новинок переважають кросовери, електромобілі та компактні міські моделі.
Паризький автосалон Mondial de l'Auto повернувся після чотирирічної відсутності. Найстаріше у світі автошоу (його проводять з 1898 року) виявилося не таким масштабним, як раніше, адже багато автовиробників не приїхали до столиці Франції. З усім тим, яскравих новинок на виставці вистачає і Фокус обрав найцікавіші новинки автошоу в Парижі.
Alpine
Концептуальний Alpine Alpenglow від Renault — провісник майбутнього перегонового спорт-прототипу. Обтічний автомобіль довжиною 5 м відрізняється елегантним витягнутим силуетом. Двигун Alpine працює на водні.
Dacia
Кросовер Dacia Duster отримав топову версію Mat Edition. Автомобіль має особливий матовий колір і 17-дюймові диски, а в салоні встановлено 8,0-дюймовий сенсорний дисплей. Комплектація включає безключовий доступ, датчик дощу, клімат-контроль та камеру заднього виду. Duster Mat Edition комплектують лише 1,3-літровим 150-сильним турбомотором.
Також на Паризький автосалон-2022 привезли Dacia Manifesto — двомісний електричний джип без дверей. Чохли з його сидінь знімаються і перетворюються на спальні мішки, а акумулятор можна швидко замінити.Важливо
Hopium
Електрокар Machina Vision від стартапу Hopium вразив навіть президента Франції Емманюеля Макрона, який відвідав автошоу у Парижі. Елегантний чотиримісний седан за 120 000 євро надійде у продаж із 2025 року. Його 500-сильна установка дозволяє розганятися до 100 км/год за 5 с, а водневі паливні осередки забезпечують запас ходу 1200 км.
Jeep
Jeep показав у Парижі свій перший електромобіль Avenger. Компактний 4,1-метровий кросовер з виразним дизайном ділить платформу з Opel Mokka та Peugeot 2008. У нього місткий 380-літровий багажник і багате базове оснащення — діодні фари, клімат-контроль, камера заднього виду та парктронік. Першою дебютувала 156-сильна передньопривідна версія із запасом ходу в 400 км, а повнопривідний варіант з'явиться пізніше.
Mercedes-Benz
Електрокросовер Mercedes-Benz EQE SUV кине виклик BMW iX та Polestar 3. П'ятимісний 4,8-метровий електрокар відрізняється обтічним дизайном з плавними формами. У салоні практично всю передню панель займає великий трисекційний дисплей.
На вибір запропонують версії потужністю від 292 до 687 к. с.: топовий варіант здатний розігнатися до 100 км/год за 3,5 с. Запас ходу становить від 470 до 590 км, а зарядка у швидкому режимі на 80% займає 32 хвилини.
Peugeot
У Парижі вперше показали публіці новий Peugeot 408. Перший купе-кросовер марки відрізняється стрімким дизайном з похилим дахом і загостреною задньою частиною. У салоні привертають увагу компактне рульове колесо і високо розташований віртуальний щиток приладів. Кросовер Peugeot 408 спочатку буде доступний з 1,2-літровим бензиновим турбомотором та в гібридних версіях на 180 і 225 к. с. Потім з'явиться електричний варіант.Важливо
Renault
Експозиція Renault на Паризькому автошоу виявилася наймасштабнішою. Зокрема, на виставку привезли два прототипи майбутніх електрокарів марки. Renault 4Ever Trophy — провісник недорогого електрокросовера за 20 000 євро. Нова модель стане наступником знаменитого Renault 4 і схожа з ним за дизайном. Автомобіль завдовжки 4,1 м отримає 136-сильний двигун і зможе проїхати близько 400 км без підзарядки.
Концепт-кар Renault Scenic демонструє трансформацію моделі — у 2024 році мінівен перетвориться на електричний кросовер. У 4,5-метрового авто досить стриманий дизайн та авангардне внутрішнє оздоблення. Електрокар Renault отримав 218-сильний мотор, який доповнений одночасно акумуляторною батареєю та водневими паливними осередками. Запас ходу Scenic складає близько 800 км.
Також показали міські електрокари лінійки Mobilize. Одномісний 1,37-метровий Solo — найменше авто у світі. Він розвиває всього 25 км/год, тому керувати ним можна без прав водія.
Найбільші Mobilize Duo та його вантажний варіант Bento — наступники знаменитого Renault Twizzy. Їхні двері підіймаються вгору, як у Lamborghini. Запропоновано дві версії — з максимальною швидкістю 45 та 80 км/год. Запас ходу складає 140 км.
Раніше Фокус розповідав, що Great Wall готують для європейського ринку гібридний сімейний кросовер із витратою палива менше ніж 1 л на 100 км.