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Крупные шинные компании продают свои российские предприятия и покидают рынок

Завод Nokian Tyres в рф, завод Nokian Tyres, завод Nokian в Ульяновске, завод Bridgestone, завод Бриджстоун, завод нокиа
Фото: drive2.ru | Завод Nokian Tyres во Всеволжске оценили в 400 миллионов евро

Nokian Tyres продают российский завод, выпускавший 80% всей продукции шинного концерна. Покупателей на свое предприятие в РФ ищет и компания Bridgestone.

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Вслед за мировыми автогигантами от своих российских активов избавляются и производители шин. Неработающие предприятия выставляют на продажу.

В частности, финская компания Nokian Tyres объявила о продаже своего завода во Всеволжске. Покупателем выступит концерн "Татнефть", выпускающий шины Кама и Viatti. Сумма сделки составит 400 миллионов евро.

Завод Nokian Tyres в рф, завод Nokian Tyres, завод Nokian в Ульяновске, завод Bridgestone, завод Бриджстоун, завод нокиа Fullscreen
Завод Bridgestone в Ульяновске не работает с марта
Фото: Аргументы и факты

Предприятие Nokian Tyres остановилось в июне после того, как финский шинный гигант принял решение покинуть российский рынок. Завод построен в 2005 году и выпускал 80% всех шин Nokian (17 млн. шин в год), причем 60% продукции шло на экспорт.

Кроме того, стало известно, что покупателя для своих российских активов ищет и Bridgestone. После тщательного изучения ситуации и интересов сотрудников, поставщиков и клиентов было решено отказаться от бизнеса в РФ. В японской компании считают, что на это необходимо несколько месяцев.

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Завод Bridgestone в Ульяновске не работает с марта, а весь его персонал (900 человек) находится в оплачиваемом отпуске. Предприятие работало с 2016 года и также экспортировало шины.

Напомним, ранее свои заводы в РФ продали Nissan, а также Mercedes-Benz и Ford. Toyota же закрыла предприятие и планирует перенести его в Казахстан.

Также Фокус писал, что в РФ вместо авто известных брендов будут продавать необычные автомобили из Уганды.