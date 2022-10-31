Крупные шинные компании продают свои российские предприятия и покидают рынок

Nokian Tyres продают российский завод, выпускавший 80% всей продукции шинного концерна. Покупателей на свое предприятие в РФ ищет и компания Bridgestone.

Related video

Вслед за мировыми автогигантами от своих российских активов избавляются и производители шин. Неработающие предприятия выставляют на продажу.

В частности, финская компания Nokian Tyres объявила о продаже своего завода во Всеволжске. Покупателем выступит концерн "Татнефть", выпускающий шины Кама и Viatti. Сумма сделки составит 400 миллионов евро.

[ + – ] Завод Bridgestone в Ульяновске не работает с марта Фото: Аргументы и факты

Предприятие Nokian Tyres остановилось в июне после того, как финский шинный гигант принял решение покинуть российский рынок. Завод построен в 2005 году и выпускал 80% всех шин Nokian (17 млн. шин в год), причем 60% продукции шло на экспорт.

Кроме того, стало известно, что покупателя для своих российских активов ищет и Bridgestone. После тщательного изучения ситуации и интересов сотрудников, поставщиков и клиентов было решено отказаться от бизнеса в РФ. В японской компании считают, что на это необходимо несколько месяцев.

Важно

"Умные" шины Bridgestone подскажут, когда нужно ремонтировать или менять резину (фото)

Завод Bridgestone в Ульяновске не работает с марта, а весь его персонал (900 человек) находится в оплачиваемом отпуске. Предприятие работало с 2016 года и также экспортировало шины.

Напомним, ранее свои заводы в РФ продали Nissan, а также Mercedes-Benz и Ford. Toyota же закрыла предприятие и планирует перенести его в Казахстан.

Также Фокус писал, что в РФ вместо авто известных брендов будут продавать необычные автомобили из Уганды.