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Великі шинні компанії продають свої російські підприємства та залишають ринок

Завод Nokian Tyres в Росії, завод Nokian Tyres, завод Nokian в Ульяновську, завод Bridgestone, завод Бріджстоун, завод Nokia
Фото: drive2.ru | Завод Nokian Tyres у Всеволзьку оцінили у 400 мільйонів євро

Nokian Tyres продають російський завод, який випускав 80% усієї продукції шинного концерну. Покупців на підприємство у РФ шукає і компанія Bridgestone.

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Слідом за світовими автогігантами своїх російських активів позбавляються і виробники шин. Неробочі підприємства виставляють продаж.

Зокрема, фінська компанія Nokian Tyres оголосила про продаж свого заводу у Всеволожську. Покупцем виступить концерн "Татнафта", який випускає шини Кама та Viatti. Сума угоди становитиме 400 мільйонів євро.

Завод Nokian Tyres в Росії, завод Nokian Tyres, завод Nokian в Ульяновську, завод Bridgestone, завод Бріджстоун, завод Nokia Fullscreen
Bridgestone в Ульяновську не працює з березня
Фото: Аргументы и факты

Підприємство Nokian Tyres зупинилося в червні після того, як фінський шинний гігант вирішив залишити російський ринок. Завод збудований у 2005 році і випускав 80% усіх шин Nokian (17 млн шин на рік), причому 60% продукції йшло на експорт.

Крім того, стало відомо, що покупця для своїх російських активів шукає і Bridgestone. Після ретельного вивчення ситуації та інтересів співробітників, постачальників та клієнтів вирішено відмовитися від бізнесу у РФ. У японській компанії вважають, що на це потрібно кілька місяців.

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Завод Bridgestone в Ульяновську не працює з березня, а весь його персонал (900 осіб) знаходиться в оплачуваній відпустці. Підприємство працювало з 2016 року та також експортувало шини.

Нагадаємо, раніше свої заводи у РФ продали Nissan, а також Mercedes-Benz та Ford. Toyota ж закрила підприємство і планує перенести його до Казахстану.

Також Фокус писав, що у РФ замість авто відомих брендів продаватимуть незвичайні автомобілі з Уганди.