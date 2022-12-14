ДВС, гибрид или электрокар. Какой тип авто обслуживать дешевле всего?

Далеко не все автолюбители готовы перейти на гибриды или электрокары из-за сложности их конструкции и проблем с зарядками, отдавая предпочтение авто с ДВС. Сравнение этих трех типов автомобилей показало, что не все так однозначно.

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Из-за проблем с электроэнергией в Украине и высокими ценами на топливо все чаще возникает вопрос о том, какие автомобили обслуживать дешевле всего: с ДВС, гибриды или электрокары? Чтобы ответить на него, нужно разобраться, во сколько обходится их обслуживание и какие проблемы могут возникнуть при эксплуатации.

Чем отличаются авто с ДВС, гибриды и электрокары

Авто с двигателями внутреннего сгорания

[ + – ] Бензиновый кроссовер Mazda CX-5 Фото: Mazda

Привычные автомобили оснащаются бензиновыми и дизельными двигателями или ГБО. Владельцы выбирают подходящий тип топлива исходя из своих предпочтений. Например, бензиновые двигатели отличаются своей мощностью, но расход топлива значительно выше в сравнении с дизельными.

Гибриды

[ + – ] Гибрид Toyota Prius Фото: Toyota

Гибриды помимо ДВС оснащаются и электромоторами, что часто помогает избежать некоторых недостатков бензиновых или дизельных двигателей. К примеру, расход топлива становится меньше, при этом мощность только увеличивается. Всего выделяют три типа гибридных авто:

параллельные гибриды (приводятся в движение от ДВС или электромотора напрямую);

гибриды с удлинителем хода (оснащаются ДВС и генератором, который вырабатывает дополнительную энергию);

подключаемые гибриды (аккумуляторы электродвигателя можно заряжать от внешних источников питания).

Электрокары

[ + – ] Электрокар Nissan Leaf Фото: Nissan

Электрокары являются более экологичным типом авто и не оснащаются ДВС. Вместо этого в движение колеса приводят только электромоторы, которые питаются от аккумуляторов.

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Средняя стоимость

На авторынке есть множество предложений, которые подойдут для различных бюджетов. Чтобы сравнить стоимость авто с ДВС, гибридов и электрокаров, рассмотрим самые дешевые предложения на украинских автоплощадках.

Автомобили с ДВС

Согласно популярному порталу AutoRIA, одной из самых дешевых моделей с ДВС в Украине является Chery Tiggo 2. Китайский кроссовер в среднем обойдется в $12 тысяч. За эти деньги покупатель получит авто с 1,5-литровым бензиновым двигателем на 106 л.с. Средний расход топлива в городском цикле составляет около 7,4 л на 100 км.

[ + – ] Chery Tiggo 2

Одним из самых дешевых новых автомобилей с дизельным двигателем в Украине является фургон Renault Express Van. В базовой комплектации Zen с 1,5-литровым мотором на 95 л.с. он обойдется в среднем в $15,5 тысячи. Средний расход топлива в городском цикле составляет около 6,9 л на 100 км.

Гибриды

Гибридные авто имеют меньший расход топлива, чем авто исключительно с ДВС, но обойдутся дороже. Одной из самых дешевых моделей в Украине среди гибридов является Suzuki Ignis. Компактный хэтчбек не имеет возможности подзарядки АКБ от внешнего источника питания, а электромотор используется как генератор для ДВС.

[ + – ] Suzuki Ignis Фото: Suzuki

Средний расход топлива в городском цикле составляет всего около 4,1 л на 100 км. Средняя стоимость модели с двигателем 1,2 л – $15 тысяч.

Электрокары

Электрокары не оснащаются ДВС, поэтому их владельцев мало заботят цены на топливо. Тем не менее такую экономию компенсирует стоимость моделей с электродвигателями.

Одним из самых дешевых электрокаров в Украине является китайский BYD E2. Хэтчбек с электромотором на 95 л.с. и батареей на 43,2 кВтч в среднем обойдется в $22 тысячи. Заявленный запас хода составляет 401 км.

[ + – ] BYD E2

Стоимость эксплуатации

Авто с ДВС

Двигатель внутреннего сгорания состоит из множества запчастей. Из расходных материалов стоит выделить:

свечи зажигания;

приводные ремни;

фильтры;

моторное масло;

охлаждающая жидкость;

прокладки.

Со временем детали изнашиваются, даже при самой бережной эксплуатации автомобиля. Когда именно нужно это делать, лучше всего узнать в инструкции к каждой модели.

В AutoOboz подсчитали, что содержание автомобиля эконом-класса в Украине в среднем обходится в чуть более 42 тысяч грн ежегодно. Обслуживание более дорогих моделей обойдется дороже – от 47 тысяч грн ежегодно.

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Гибриды

Гибридные авто помогут сэкономить на покупке топлива благодаря более низкому расходу. Несмотря на это они обходятся дороже в ремонте, так как помимо ДВС оснащаются электромоторами.

В АвтоЦентр на примере бензиновой и гибридной версий Toyota Corolla сравнили стоимость обслуживания этих двух типов авто. Выяснилось, что ежегодно владельцы гибридов экономят $578 на топливе. Чтобы покрыть разницу в цене авто, потребуется около четырех лет.

Электрокары

Отсутствие ДВС может показаться невероятно выгодным решением. Несмотря на это обслуживание электрокаров все же требует вложений.

Исследование, проведенное We Predict показало, что средняя стоимость обслуживания электрокаров в первый год на 132% выше, чем у авто с ДВС. За три года затраты на эксплуатацию все же станут на 31% меньше, чем у бензиновых или дизельных автомобилей.

У электромобилей меньше механических частей, чем у авто с ДВС. Одной из самых дорогих запчастей для ремонта являются аккумуляторы.

Во сколько обойдется 100 км пути на каждом типе авто

По данным Минфина, средняя стоимость топлива на украинских АЗС продолжает постепенно повышаться. К счастью, дефицита бензина и дизельного топлива сейчас нет.

Средние цены на топливо в Украине:

бензин А-95 премиум – 52,39 грн за литр;

бензин А-95 – 51,62 грн за литр;

бензин А-92 – 51,30 грн за литр;

дизельное топливо – 55,03 грн за литр;

автогаз – 29,52 грн за литр.

Фото: Flickr

Чтобы сравнить стоимость прохождения 100 км пути на каждом типе авто, возьмем для примера расход топлива самых дешевых новых авто в Украине: Chery Tiggo 2, Renault Express Van, Suzuki Ignis и BYD E2.

Авто с ДВС

Расход бензина Chery Tiggo 2 в городском цикле составляет 7,4 л на 100 км, то есть придется потратить на топливо 382 грн. Renault Express Van в среднем расходует 6,9 л дизельного топлива в городском цикле. 100 км пути обойдутся в 380 грн.

Гибриды

Suzuki Ignis в среднем расходует 4,1 л бензина в городском цикле. На 100 км пути придется потратить на топливо 212 грн

Электрокары

Заявленный запас хода BYD E2 составляет 401 км, поэтому для преодоления 100 км пути понадобится около 25% заряда аккумуляторов. С учетом средней стоимости зарядки на электрозаправочных станциях в Украине, такой маршрут обойдется примерно в 65 грн.

Итог

Дешевле всего преодолеть 100 км пути на электрокарах, но их владельцам придется подождать несколько часов, прежде чем они зарядятся. Авто с ДВС потребляют больше топлива, чем гибриды, поэтому на АЗС придется заплатить более значительную сумму.

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Преимущества и недостатки

В Autoweek выделили преимущества и недостатки автомобилей с ДВС и электрокаров. Как выяснилось, у каждого типа авто есть свои плюсы и минусы.

Преимущества авто с ДВС:

понятный опыт вождения;

более низкая стоимость моделей;

простота ремонта;

большой запас хода;

требуется мало времени на заправку.

Недостатки авто с ДВС:

большой расход топлива;

низкая экологичность;

отсутствие налоговых льгот при покупке;

часто требуется ТО;

низкая мощность.

Преимущества электрокаров:

низкая стоимость зарядки;

экологичность;

рекуперативное торможение;

простота использования;

наличие налоговых льгот при покупке;

реже требуется ТО.

Недостатки электрокаров:

длительное время зарядки;

высокая стоимость моделей;

недостаточное количество зарядных станций.

Эксперты из Conserve Energy Future изучили опыт эксплуатации гибридов. Они выделили преимущества и недостатки данного вида авто.

Преимущества гибридов:

малый расход топлива;

экологичность;

рекуперативное торможение;

более высокая мощность.

Недостатки гибридов:

плохая управляемость из-за увеличения веса;

сложный ремонт;

большие затраты на обслуживание.

Вывод

Каждый тип авто обладает как преимуществами, так и недостатками. Определить лучшего из них – невозможно. Автомобили с ДВС порадуют владельцев низкой стоимостью и простотой ремонта, гибриды выделяются низким расходом топлива и мощностью, а электрокары – низкой стоимостью зарядки и простотой использования.

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