ДВЗ, гібрид чи електрокар. Який тип авто обслуговувати найдешевше?

Далеко не всі автолюбителі готові перейти на гібриди або електрокари через складність їх конструкції та проблеми із зарядками, віддаючи перевагу авто з ДВЗ. Порівняння цих трьох типів автомобілів показало, що не все так однозначно.

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Через проблеми з електроенергією в Україні та високими цінами на пальне все частіше виникає питання про те, які автомобілі обслуговувати найдешевше: з ДВЗ, гібриди чи електрокари? Щоб відповісти на нього, потрібно розібратися, скільки коштує їх обслуговування і які проблеми можуть виникнути в процесі експлуатації.

Чим відрізняються авто з ДВЗ, гібриди та електрокари

Авто з двигунами внутрішнього згоряння

[ + – ] Бензиновий кросовер Mazda CX-5 Фото: Mazda

Звичні автомобілі оснащуються бензиновими та дизельними двигунами або ГБО. Власники вибирають відповідний тип палива виходячи зі своїх переваг. Наприклад, бензинові двигуни відрізняються своєю потужністю, але витрата палива значно вища порівняно з дизельними.

Гібриди

[ + – ] Гібрид Toyota Prius Фото: Toyota

Гібриди, крім ДВЗ, оснащуються і електромоторами, що часто допомагає уникнути деяких недоліків бензинових або дизельних двигунів. Наприклад, витрата палива стає меншою, при цьому потужність тільки збільшується. Усього виділяють три типи гібридних авто:

паралельні гібриди (наводяться в рух від ДВЗ або електромотора безпосередньо);

гібриди з подовжувачем ходу (оснащуються ДВЗ і генератором, який виробляє додаткову енергію);

гібриди, що підключаються (акумулятори електродвигуна можна заряджати від зовнішніх джерел живлення).

Електрокари

[ + – ] Електрокар Nissan Leaf Фото: Nissan

Електрокари є більш екологічним типом автомобіля і не оснащуються ДВЗ. Натомість у рух колеса приводять тільки електромотори, які живляться від акумуляторів.

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Середня вартість

На авторинку є безліч пропозицій, які підійдуть для різних бюджетів. Щоб порівняти вартість авто з ДВЗ, гібридів та електрокарів, розглянемо найдешевші пропозиції на українських автомайданчиках.

Автомобілі з ДВЗ

Згідно з популярним порталом AutoRIA, однією з найдешевших моделей з ДВЗ в Україні є Chery Tiggo 2. Китайський кросовер переважно коштуватиме $12 тисяч. За ці гроші покупець отримає авто з 1,5-літровим бензиновим двигуном на 106 л. Середня витрата палива у міському циклі становить приблизно 7,4 л на 100 км.

[ + – ] Chery Tiggo 2

Одним із найдешевших нових автомобілів із дизельним двигуном в Україні є фургон Renault Express Van. У базовій комплектації Zen із 1,5-літровим двигуном на 95 к. с. він коштуватиме здебільшого $15,5 тисяч. Середня витрата палива у міському циклі становить приблизно 6,9 л на 100 км.

Гібриди

Гібридні авто мають меншу витрату палива, ніж авто виключно з ДВЗ, але коштують дорожче. Однією з найдешевших моделей в Україні серед гібридів є Suzuki Ignis. Компактний хетчбек не має можливості підзарядки АКБ від зовнішнього джерела живлення, а електромотор використовується як генератор для ДВЗ.

[ + – ] Suzuki Ignis Фото: Suzuki

Середня витрата палива у міському циклі становить лише приблизно 4,1 л на 100 км. Середня вартість моделі з двигуном 1,2 л — $15 тисяч.

Електрокари

Електрокари не оснащуються ДВЗ, тож їхніх власників мало турбують ціни на пальне. Проте, таку економію компенсує вартість моделей з електродвигунами.

Одним із найдешевших електрокарів в Україні є китайський BYD E2. Хетчбек з електромотором на 95 л і батареєю на 43,2 кВтгод переважно коштуватиме $22 тисячі. Заявлений запас ходу складає 401 км.

[ + – ] BYD E2

Вартість експлуатації

Авто з ДВЗ

Двигун внутрішнього згоряння складається з безлічі запчастин. З витратних матеріалів варто виділити:

свічки запалювання;

приводні ремені;

фільтри;

моторне масло;

охолоджувальну рідину;

прокладки.

Згодом деталі зношуються, навіть за умов найдбайливішої експлуатації автомобіля. Коли саме потрібно це робити, краще дізнатися в інструкції до кожної моделі.

В AutoOboz підрахували, що утримання автомобіля економ-класу в Україні здебільшого коштує трохи більше ніж 42 тисячі грн щорічно. Обслуговування дорожчих моделей коштуватиме дорожче — від 47 тисяч грн щорічно.

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Гібриди

Гібридні авто допоможуть заощадити на купівлі палива завдяки нижчій витраті. Незважаючи на це, їх ремонт коштує дорожче, оскільки, крім ДВЗ, оснащуються електромоторами.

В АвтоЦентрі на прикладі бензинової і гібридної версій Toyota Corolla порівняли вартість обслуговування цих двох типів авто. З'ясувалося, що власники гібридів щорічно економлять $578 на паливі. Щоб покрити різницю в ціні авто, потрібно майже чотири роки.

Електрокари

Відсутність ДВЗ може здатися неймовірно вигідним рішенням. Незважаючи на це обслуговування електрокарів усе ж таки вимагає вкладень.

Дослідження, проведене We Predict показало, що середня вартість обслуговування електрокарів у перший рік на 132% вища, ніж в автомобілів із ДВЗ. За три роки витрати на експлуатацію все ж таки стануть на 31% менше, ніж у бензинових або дизельних автомобілів.

В електромобілів менше механічних частин, ніж в авто з ДВЗ. Однією з найдорожчих запчастин для ремонту є акумулятори.

Скільки коштуватиме 100 км шляху на кожному типі авто

За даними Мінфіну, середня вартість палива на українських АЗС продовжує поступово підвищуватись. На щастя, дефіциту бензину та дизельного палива зараз немає.

Середні ціни на паливо в Україні:

бензин А-95 преміум — 52,39 грн за літр;

бензин А-95 — 51,62 грн за літр;

бензин А-92 — 51,30 грн за літр;

дизельне паливо — 55,03 грн за літр;

автогаз — 29,52 грн за літр.

Фото: Flickr

Щоб порівняти вартість проходження 100 км шляху на кожному типі авто, візьмемо для прикладу витрату палива найдешевших нових авто в Україні: Chery Tiggo 2, Renault Express Van, Suzuki Ignis та BYD E2.

Авто з ДВЗ

Витрата бензину Chery Tiggo 2 у міському циклі становить 7,4 л на 100 км, тобто доведеться витратити на пальне 382 грн. Renault Express Van здебільшого витрачає 6,9 л дизельного палива у міському циклі. 100 км колії коштуватимуть 380 грн.

Гібриди

Suzuki Ignis переважно витрачає 4,1 л бензину в міському циклі. На 100 км шляху доведеться витратити на пальне 212 грн.

Електрокари

Заявлений запас ходу BYD E2 складає 401 км, тому для подолання 100 км шляху знадобиться майже 25% заряду акумуляторів. З урахуванням середньої вартості зарядки на електрозаправних станціях в Україні, такий маршрут коштуватиме приблизно 65 грн.

Підсумок

Найдешевше подолати 100 км шляху на електрокарах, але їхнім власникам доведеться почекати кілька годин, перш ніж вони зарядяться. Авто з ДВЗ споживають більше палива, ніж гібриди, тому на АЗС доведеться заплатити більшу суму.

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Переваги і недоліки

В Autoweek виділили переваги та недоліки автомобілів з ДВЗ та електрокарів. Як з'ясувалося, у кожного типу авто є свої плюси та мінуси.

Переваги авто з ДВЗ:

зрозумілий досвід водіння;

нижча вартість моделей;

простота ремонту;

великий запас ходу;

потрібно мало часу на заправку.

Недоліки авто з ДВЗ:

велика витрата палива;

низька екологічність;

відсутність податкових пільг при купівлі;

часто потрібно ТО;

низька потужність.

Переваги електрокарів:

низька вартість заряджання;

екологічність;

рекуперативне гальмування;

простота використання;

наявність податкових пільг при купівлі;

рідше потрібно ТО.

Недоліки електрокарів:

тривалий час заряджання;

висока вартість моделей;

недостатня кількість зарядних станцій.

Експерти з Conserve Energy Future вивчили досвід експлуатації гібридів. Вони виділили переваги та недоліки цього виду авто.

Переваги гібридів:

мала витрата палива;

екологічність;

рекуперативне гальмування;

вища потужність.

Недоліки гібридів:

погана керованість через збільшення ваги;

складний ремонт;

великі витрати на обслуговування.

Висновок

Кожен тип авто має як переваги, так і недоліки. Визначити найкращий з них — неможливо. Автомобілі з ДВЗ порадують власників низькою вартістю і простотою ремонту, гібриди виділяються низькою витратою палива та потужністю, а електрокари — низькою вартістю зарядки та простотою використання.

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