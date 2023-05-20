Недорогой раритет: в Украине обнаружен необычный электрокроссовер из Италии (фото)

Двухместный электрокар Tazzari Zero выпускали с 2009 по 2012 годы. У него легкий пластиковый кузов и небольшой 20-сильный мотор на задней оси.

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В Украине зарегистрирован невероятно редкий электромобиль Tazzari Zero 2011 года. Миниатюрный кроссовер выпустили очень небольшой серией и он считается раритетом даже в Европе. Подробности авто раскрыли на Auto.ria.

Кузов автомобиля выполнен из пластика Фото: auto.ria.com

Итальянская компания Tazzari основана еще в 60-х и создавала кузова для других автопроизводителей, однако в 2000-х решила создавать собственные модели. Причем, сразу взялась за электромобили – их выпускали с 2009 по 2012 годы.

Электрокроссовер Tazzari Zero – очень легкая (542 кг) двухместная модель для города. У нее пластиковый кузов с высоким капотом и короткими свесами.

Запас хода электрокара составляет 100 км

Салон отделан кожей, а показания приборов выведены на дисплей. Оснащение включает панорамную крышу, электростеклоподъемники, центральный замок и парктроник.

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Итальянский электромобиль Tazzari Zero оснащен небольшим 20-сильным мотором на задней оси. Он развивает 103 км/ч, а разгон до 50 км/ч занимает 5 с.

Салон кроссовера отделан кожей Фото: auto.ria.com

Батарея емкостью 10 кВт∙ч позволяет проехать около 100 км без подзарядки в реальных условиях (хотя паспортный запас хода – 140 км). При желании можно доставить аккумуляторы и увеличить емкость батареи. Также существовали версии модели с запасом хода более 200 км.

Сейчас Tazzari Zero выставлен на продажу в Киевской области за $5300. Для справки: новым он стоил от 13 800 до 22 800 евро.

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