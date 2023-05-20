Недорогий раритет: в Україні виявлено незвичайний електрокросовер із Італії (фото)

Двомісний електрокар Tazzari Zero випускали з 2009 до 2012 року. У нього легкий пластиковий кузов і невеликий 20-сильний мотор на задній осі.

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В Україні зареєстровано надзвичайно рідкісний електромобіль Tazzari Zero 2011 року. Мініатюрний кросовер випустили дуже невеликою серією і вважається раритетом навіть у Європі. Деталі авто розкрили на Auto.ria.

Кузов автомобіля виконаний із пластику Фото: auto.ria.com

Італійська компанія Tazzari заснована ще у 60-х і створювала кузови для інших автовиробників, проте у 2000-х вирішила створювати власні моделі. Причому відразу взялася за електромобілі – їх випускали з 2009 по 2012 роки.

Електрокросовер Tazzari Zero – дуже легка (542 кг) двомісна модель для міста. У неї пластиковий кузов з високим капотом і короткими звисами.

Запас ходу електрокара складає 100 км.

Салон оброблений шкірою, а показання приладів виведені на дисплей. Оснащення включає панорамний дах, електросклопідйомники, центральний замок та парктронік.

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Італійський електромобіль Tazzari Zero оснащений невеликим 20-сильним двигуном на задній осі. Він розвиває 103 км/год, а розгін до 50 км/год займає 5 с.

Салон кросовера оброблений шкірою Фото: auto.ria.com

Батарея ємністю 10 кВт∙год дозволяє проїхати близько 100 км без підзарядки в реальних умовах (хоча паспортний запас ходу – 140 км). За бажанням можна доставити акумулятори та збільшити ємність батареї. Також існували версії моделі із запасом ходу понад 200 км.

Наразі Tazzari Zero виставлено на продаж у Київській області за $5300. Новим він коштував від 13 800 до 22 800 євро.

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