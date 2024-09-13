Городской малыш: тест-драйв нового Suzuki Swift

Компактный Suzuki Swift сменил поколение и вернулся в Украину. Фокус испытал городской хэтчбек и определил, чем он может привлечь автомобилистов, которым не нужен кроссовер.

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Во времена повального увлечения кроссоверами на украинском рынке становится все меньше компактных городских автомобилей В-класса. Впрочем, полностью этот сегмент не исчезает и даже появляются свежие недорогие модели — такие, как Suzuki Swift, который снова доступен в Украине, причем в новом поколении. Именно с этим хэтчбеком удалось познакомиться Фокусу.

Свежий, но знакомый — дизайн Suzuki Swift

Suzuki Swift известен с 1984 года, однако отсчет современной модели ведется с момента ее перезапуска в 2004 году. Новый Suzuki Swift четвертого поколения сохраняет черты предшественников вроде продолговатых фар, высокой оконной линии и фонарей по краям кузова. Вместе с тем, хэтчбек стал оригинальнее на вид и обращает на себя внимание в потоке машин. У него широкая решетка радиатора, выштамповки на боковинах и спойлер на крыше.

Suzuki Swift остается компактным, даже по меркам В-класса Фото: Тарас Брязгунов

Примечательно, что уже в базовой версии Suzuki Swift 2024 получил светодиодные фары и 16-дюймовые литые диски. Персонализировать авто можно с помощью двухцветной окраски с черной крышей. Хэтчбек остается довольно компактным, даже по меркам В-класса.

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Размеры Suzuki Swift 2024:

длина — 3860 мм;

ширина — 1735 мм;

высота — 1495 мм;

колесная база — 2450 мм.

Заднее стекло прикрыто спойлером Фото: Тарас Брязгунов

Салон Suzuki Swift

Заглянем внутрь. В интерьере нового Suzuki Swift улучшили внутреннюю отделку, хотя жесткий пластик все же встречается. Компоновка салона знакома по Swift предыдущих поколений и другим моделям Suzuki.

Компактный трехспицевый руль скошен снизу и отделан кожей, а на его ободе есть удобные наплывы. На панели приборов — классические циферблаты, разделенные цветным дисплеем. Примечательно, что на него можно вывести не только информацию бортового компьютера, но и компас, индикатор мощности или графику работы силового агрегата.

Suzuki Swift получил мультимедийную систему с простым понятным меню Фото: Тарас Брязгунов

Все Suzuki Swift 2024 оснащены большим 9-дюймовым тачскрином, который несколько повернут к водителю. Меню мультимедийной системы чрезвычайно простое и понятное, однако предусмотрены Android Auto и Apple CarPlay.

Для управления климатом оставили физические кнопки, которыми удобно пользоваться, не отвлекаясь от дороги. Ниже расположена ниша для телефона с разъемами USB-A и USB-C. Хотя вообще, хотелось бы больше отсеков для мелких вещей, так как бардачок довольно небольшой, а подлокотника с боксом нет (на его месте — подстаканник).

Экран на панели приборов может демонстрировать работу гибридной установки Фото: Тарас Брязгунов

Насколько просторен новый Suzuki Swift

Садимся за руль. Посадка довольно низкая, хотя обзорность от этого не страдает — с этим у компактного Suzuki Swift все в порядке, как и подобает городскому авто. Диапазон регулировок сидений и рулевой колонки достаточный и удобное положение за рулем нахожу быстро.

Передние кресла порадовали — они довольно упругие и имеют выраженную боковую поддержку, что сейчас является редкостью в В-классе. Во всех Suzuki Swift 2024 сиденья оснащены подогревом.

Передние сиденья радуют неплохой боковой поддержкой Фото: Тарас Брязгунов Сзади в Suzuki Swift на удивление просторно Фото: Тарас Брязгунов

Чем приятно удивил новый Suzuki Swift, так это простором на втором ряду. Мне при росте 176 см сзади не тесно — колени не упираются в спинку переднего кресла, да и над головой запас остается. Хотя здесь все же комфортнее двум пассажирам, ведь салон не очень широкий.

Объем багажника Suzuki Swift достаточный для городского авто: 265 л в обычном состоянии и 980 л — со сложенными задними креслами. Высота порога небольшая, поэтому загружать вещи удобно. Под полом спрятана запаска-докатка.

Объем багажника Suzuki Swift — 265 л Фото: Тарас Брязгунов Со сложенными задними креслами получается 980-литровый отсек Фото: Тарас Брязгунов Под полом спрятана запаска-докатка Фото: Тарас Брязгунов

Комплектация Suzuki Swift

Новый Suzuki Swift в Украине предлагают в довольно неплохо оснащенных версиях — откровенно "пустых" авто нет. Базовый вариант GL+ получил запуск кнопкой, кондиционер, камеру, парктроник, датчик света и круиз-контроль.

Тестовое авто в версии GLX имеет климат-контроль и электропривод складывания зеркал. Между прочим, все Suzuki Swift 2024 отличаются неплохой комплектацией по безопасности: системы автоматического торможения, удержания в полосе движения, контроля "слепых" зон и распознавания дорожных знаков.

Бардачок Suzuki Swift достаточно небольшой Фото: Тарас Брязгунов Переднего подлокотника авто не имеет Фото: Тарас Брязгунов

Экономия — в приоритете

На данный момент Suzuki Swift доступен только с 1,2-литровым трехцилиндровым двигателем на 83 л. с., дополненным "мягкой" гибридной установкой. Это, конечно, немного, но хэтчбек весит менее тонны.

Мотор любит раскручиваться и делает это довольно быстро. Оживает он после 3000 об/мин, а пиковые 112 Н∙м доступны при 4500 об/мин. Естественно, по мере роста оборотов двигатель становится громче, хотя шумным его не назовешь, да и вибраций нет.

83-сильный двигатель с "мягкой" гибридной установкой чрезвычайно экономичен Фото: Тарас Брязгунов

Вариатор довольно неплохо настроен и стремится сбавить обороты для экономии топлива. Примечательно, что с ним динамика лучше, чем с механической КПП — 11,9 с до 100 км/ч. Для города ее вполне достаточно, тем более, что до 50 км/ч разгон более резвый. На трассе, конечно, обгонять тяжелее, однако скорость 100-110 км/ч хэтчбек спокойно поддерживает.

Зато Suzuki Swift порадует экономичностью. Заявленный расход 5,1 л/100 км в городских условиях вполне реален — у нас получилось 5,2 л на 100 км. На трассе хэтчбек вообще способен потреблять чуть больше 4 л/100 км. При остановках двигатель глушится, что также способствует экономии топлива.

Suzuki Swift прекрасно маневрирует и хорошо слушается руля Фото: Тарас Брязгунов

Маневренный и резвый

Компактный хэтчбек Suzuki Swift порадует своей управляемостью. Его руль точный, информативный и удивительно острый. Хэтчбек не только отлично маневрирует в городском потоке (его диаметр разворота — всего 9,6 м), но и дарит удовольствие от езды.

Подвеска Suzuki Swift достаточно упругая, но автомобиль неплохо справляется с большинством неровностей. Зато благодаря таким настройкам и довольно широкой колее хэтчбек мало кренится в поворотах. В общем, шасси способно выдержать значительно большую мощность и ожидается заряженный вариант Sport с 1,4-литровым турбомотором.

Компактное авто мало кренится в поворотах Фото: Тарас Брязгунов

Шумоизоляция салона Swift улучшена, поэтому в салоне достаточно тихо. Шины становятся слышны при 100 км/ч, а ветер — после 110 км/ч.

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Цена Suzuki Swift в Украине

Новый Suzuki Swift остается довольно доступным, даже по меркам В-класса. Хэтчбек стоит от 720 000 гривен за базовую версию GL+ с механической КПП. Вариант с вариатором стартует с 809 000 гривен, а топовая комплектация GLX обойдется в 859 000 гривен.

Даже базовая версия модели оснащена диодными фарами Фото: Тарас Брязгунов Фонари расположены по краям кузова Фото: Тарас Брязгунов

Вердикт Фокусу

Suzuki Swift — типичный городской житель. Он компактный и маневренный, а гибридная установка делает его чрезвычайно экономным. Вместе с тем, небольшое авто на удивление вместительное. Впрочем, хотелось бы появления в линейке более мощной модификации, ведь авто отлично управляется.

Плюсы Suzuki Swift:

небольшой расход горючего;

хорошая управляемость;

довольно просторный салон, по меркам В-класса.

Минусы Suzuki Swift:

мало отсеков для мелких вещей в салоне;

хотелось бы более мощной версии в линейке.

Технические характеристики Suzuki Swift:

Тип двигателя бензиновый и гибридная установка Количество и расположение цилиндров R3 Объем двигателя 1197 Мощность двигателя, л. с./об/мин. 83/5700 Крутящий момент, Нм/об/мин. 112/4500 Коробка передач вариатор Привод передний Расход топлива 4,0-5,1 л/100 км Макс. скорость, км/ч 170 Разгон 0–100 км/ч, с 11,9 Объем топливного бака, л 37

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