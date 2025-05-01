Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Нового конкурента Toyota RAV4 от Jeep полностью рассекретили до премьеры (фото)

новый Jeep Compass, Jeep Compass, Jeep Compass 2025, кроссовер Jeep
Фото: carscoops.com | Новый Jeep Compass подрастет в размерах

В интернет попали фото Jeep Compass третьего поколения. Кроссовер станет более брутальным, а также впервые получит плагин-гибридные и электрические версии.

Related video

О новом Jeep Compass 2025 пишет сайт Carscoops.

Jeep Compass 2025, новый Jeep Compass, Jeep Compass, Jeep Compass, кроссовер Jeep Fullscreen
Дизайн Jeep Compass стал более брутальным
Фото: carscoops.com

На фото видно, что кроссовер Jeep Compass подрос в размерах и сможет бросить вызов Toyota RAV4. Его дизайн стал более выразительным и брутальным, чем у предшественника. Своими рублеными формами авто напоминает электромобиль Jeep Recon. У него высокий капот, массивные бамперы и атлетичные расширенные крылья.

Кроме того, показали новый Jeep Compass Trailhawk. Внедорожный вариант модели отличается более агрессивными бамперами и увеличенным клиренсом.

новый джип компас, Jeep Compass, новый Jeep Compass, Jeep Compass 2025, кроссовер Jeep Fullscreen
В линейке появятся электрические модификации
Фото: carscoops.com

В салоне Jeep Compass 2025 можно заметить большой тачскрин и высокую центральную консоль. Известно, что кроссовер станет более просторным.

Важно
Ожидается в Украине: дебютировал электрокроссовер за $20 000 с запасом хода 600 км (фото)
Ожидается в Украине: дебютировал электрокроссовер за $20 000 с запасом хода 600 км (фото)

Кроссовер Jeep Compass "переедет" на платформу Stellantis STLA Medium, которую также используют новые Citroen C5 Aircross, Opel Grandland, Peugeot 3008 и 5008. Она внедряет активную электрификацию.

Jeep Compass Trailhawk, новый Jeep Compass, Jeep Compass 2025, кроссовер Jeep Fullscreen
Jeep Compass Trailhawk
Фото: carscoops.com

Известно, что в линейке Jeep Compass 2025 будут "мягкие" гибриды и 195-сильный плагин-гибрид, а также впервые появятся полностью электрические модификации. Запас хода электрокара будет достигать почти 700 км.

салон джип компас, Jeep Compass, новый Jeep Compass, Jeep Compass 2025, кроссовер Jeep Fullscreen
В салоне установлен большой сенсорный дисплей
Фото: carscoops.com

Презентация Jeep Compass 2025 состоится до конца весны и в этом году модель выйдет на европейский рынок, а вот в Северной Америке она появится в 2026 году.

Ранее Фокус рассказывал, что Stellantis выводит на рынок электрический кроссовер за 9600 евро. Управлять им можно без прав.

Также мы писали о новом внедорожном кроссовере Honda.