Нового конкурента Toyota RAV4 от Jeep полностью рассекретили до премьеры (фото)

В интернет попали фото Jeep Compass третьего поколения. Кроссовер станет более брутальным, а также впервые получит плагин-гибридные и электрические версии.

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О новом Jeep Compass 2025 пишет сайт Carscoops.

Дизайн Jeep Compass стал более брутальным Фото: carscoops.com

На фото видно, что кроссовер Jeep Compass подрос в размерах и сможет бросить вызов Toyota RAV4. Его дизайн стал более выразительным и брутальным, чем у предшественника. Своими рублеными формами авто напоминает электромобиль Jeep Recon. У него высокий капот, массивные бамперы и атлетичные расширенные крылья.

Кроме того, показали новый Jeep Compass Trailhawk. Внедорожный вариант модели отличается более агрессивными бамперами и увеличенным клиренсом.

В линейке появятся электрические модификации Фото: carscoops.com

В салоне Jeep Compass 2025 можно заметить большой тачскрин и высокую центральную консоль. Известно, что кроссовер станет более просторным.

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Кроссовер Jeep Compass "переедет" на платформу Stellantis STLA Medium, которую также используют новые Citroen C5 Aircross, Opel Grandland, Peugeot 3008 и 5008. Она внедряет активную электрификацию.

Jeep Compass Trailhawk Фото: carscoops.com

Известно, что в линейке Jeep Compass 2025 будут "мягкие" гибриды и 195-сильный плагин-гибрид, а также впервые появятся полностью электрические модификации. Запас хода электрокара будет достигать почти 700 км.

В салоне установлен большой сенсорный дисплей Фото: carscoops.com

Презентация Jeep Compass 2025 состоится до конца весны и в этом году модель выйдет на европейский рынок, а вот в Северной Америке она появится в 2026 году.

Ранее Фокус рассказывал, что Stellantis выводит на рынок электрический кроссовер за 9600 евро. Управлять им можно без прав.

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