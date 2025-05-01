Нового конкурента Toyota RAV4 від Jeep повністю розсекретили до прем'єри (фото)
В інтернет потрапили фото Jeep Compass третього покоління. Кросовер стане брутальнішим, а також вперше отримає плагін-гібридні та електричні версії.
Про новий Jeep Compass 2025 пише сайт Carscoops.
На фото видно, що кросовер Jeep Compass підріс у розмірах і зможе кинути виклик Toyota RAV4. Його дизайн став виразнішим і брутальнішим, аніж у попередника. Своїми рубаними формами авто нагадує електромобіль Jeep Recon. У нього високий капот, масивні бампери та атлетичні розширені крила.
Крім того, показали новий Jeep Compass Trailhawk. Позашляховий варіант моделі вирізняється агресивнішими бамперами та збільшеним кліренсом.
У салоні Jeep Compass 2025 можна помітити великий тачскрін та високу центральну консоль. Відомо, що кросовер стане просторішим.
Кросовер Jeep Compass "переїде" на платформу Stellantis STLA Medium, яку також використовують нові Citroen C5 Aircross, Opel Grandland, Peugeot 3008 і 5008. Вона впроваджує активну електрифікацію.
Відомо, що в лінійці Jeep Compass 2025 будуть "м’які" гібриди і 195-сильний плагін-гібрид, а також вперше з’являться повністю електричні модифікації. Запас ходу електрокара сягатиме майже 700 км.
Презентація Jeep Compass 2025 відбудеться до кінця весни і цьогоріч модель вийде на європейський ринок, а от у Північній Америці вона з’явиться в 2026 році.
Раніше Фокус розповідав, що Stellantis виводить на ринок електричний кросовер за 9600 євро. Кеоувати ним можна без прав.
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