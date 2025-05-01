Нового конкурента Toyota RAV4 від Jeep повністю розсекретили до прем'єри (фото)

В інтернет потрапили фото Jeep Compass третього покоління. Кросовер стане брутальнішим, а також вперше отримає плагін-гібридні та електричні версії.

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Про новий Jeep Compass 2025 пише сайт Carscoops.

Дизайн Jeep Compass став брутальнішим Фото: carscoops.com

На фото видно, що кросовер Jeep Compass підріс у розмірах і зможе кинути виклик Toyota RAV4. Його дизайн став виразнішим і брутальнішим, аніж у попередника. Своїми рубаними формами авто нагадує електромобіль Jeep Recon. У нього високий капот, масивні бампери та атлетичні розширені крила.

Крім того, показали новий Jeep Compass Trailhawk. Позашляховий варіант моделі вирізняється агресивнішими бамперами та збільшеним кліренсом.

У лінійці з'являться електричні модифікації Фото: carscoops.com

У салоні Jeep Compass 2025 можна помітити великий тачскрін та високу центральну консоль. Відомо, що кросовер стане просторішим.

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Кросовер Jeep Compass "переїде" на платформу Stellantis STLA Medium, яку також використовують нові Citroen C5 Aircross, Opel Grandland, Peugeot 3008 і 5008. Вона впроваджує активну електрифікацію.

Jeep Compass Trailhawk Фото: carscoops.com

Відомо, що в лінійці Jeep Compass 2025 будуть "м’які" гібриди і 195-сильний плагін-гібрид, а також вперше з’являться повністю електричні модифікації. Запас ходу електрокара сягатиме майже 700 км.

У салоні встановлено великий сенсорний дисплей Фото: carscoops.com

Презентація Jeep Compass 2025 відбудеться до кінця весни і цьогоріч модель вийде на європейський ринок, а от у Північній Америці вона з’явиться в 2026 році.

Раніше Фокус розповідав, що Stellantis виводить на ринок електричний кросовер за 9600 євро. Кеоувати ним можна без прав.

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