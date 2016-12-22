Савченко увидела в главарях боевиков "Л/ДНР" замученных и умных людей

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко на пресс-конференции в Берлине рассказала немцам о своей встрече с главарями боевиков ОРДЛО Александром Захарченко и Игорем Плотницким. Об этом сообщает LB.UA.
Выступая, она назвала их замученными и умными людьми, которые не только устали от войны, но и разочаровались в России.
"Я увидела людей в первую очередь. Причем людей замученных, которые так же устали от войны; которые так же жалеют, что война есть; которые затравлены и из-за этого злые; которые прекрасно понимают, что обманулись в своих надеждах на Россию. Я встретила там умных людей, которые очень трезво оценивают ситуацию", - сказала она.
По ее мнению, лидеры террористов желают скорейшего наступления мирной жизни.
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"Они не хотят продолжения войны. Точно так же, как не хочу продолжения войны я. Просто не все можно остановить в один момент", - заявила Савченко.
Напомним, в штабе АТО сообщили, что в ночь на 18 декабря пророссийские боевики пытались выбить Вооруженные силы Украины с занимаемых позиций в районе светлодарской дуги. По предварительной информации, в ходе наступательных действий противника погибли 5 украинских военных, 6 - ранены. Потери противника составили 20 убитых и 30 раненых боевиков.
Напомним, 12 декабря стало известно, что народный депутат Надежда Савченко в Минске тайно встретилась с главарями террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".
Служба безопасности Украины заявила, что эта встреча не была согласована. Савченко вызвали в СБУ на допрос, где она подтвердила факт таких переговоров, которые, по ее словам, были посвящены заложникам.
Савченко исключили из состава фракции "Батькивщины", но решили не отбирать у нее мандат.
22 декабря Верховная Рада исключила Надежду Савченко из состава постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.