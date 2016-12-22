Савченко увидела в главарях боевиков "Л/ДНР" замученных и умных людей

По ее словам, они тоже устали от войны

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко на пресс-конференции в Берлине рассказала немцам о своей встрече с главарями боевиков ОРДЛО Александром Захарченко и Игорем Плотницким. Об этом сообщает LB.UA.

Выступая, она назвала их замученными и умными людьми, которые не только устали от войны, но и разочаровались в России.

"Я увидела людей в первую очередь. Причем людей замученных, которые так же устали от войны; которые так же жалеют, что война есть; которые затравлены и из-за этого злые; которые прекрасно понимают, что обманулись в своих надеждах на Россию. Я встретила там умных людей, которые очень трезво оценивают ситуацию", - сказала она.

По ее мнению, лидеры террористов желают скорейшего наступления мирной жизни.

"Они не хотят продолжения войны. Точно так же, как не хочу продолжения войны я. Просто не все можно остановить в один момент", - заявила Савченко.

Напомним, в штабе АТО сообщили, что в ночь на 18 декабря пророссийские боевики пытались выбить Вооруженные силы Украины с занимаемых позиций в районе светлодарской дуги. По предварительной информации, в ходе наступательных действий противника погибли 5 украинских военных, 6 - ранены. Потери противника составили 20 убитых и 30 раненых боевиков.

Напомним, 12 декабря стало известно, что народный депутат Надежда Савченко в Минске тайно встретилась с главарями террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".

Служба безопасности Украины заявила, что эта встреча не была согласована. Савченко вызвали в СБУ на допрос, где она подтвердила факт таких переговоров, которые, по ее словам, были посвящены заложникам.

Савченко исключили из состава фракции "Батькивщины", но решили не отбирать у нее мандат.

22 декабря Верховная Рада исключила Надежду Савченко из состава постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.