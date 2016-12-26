По плану Кремля: боевики заявили, что отдадут Савченко двух пленных женщин

Главари террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" Игорь Плотницкий и Александр Захарченко заявили о готовности освободить из плена двух женщин и передать их украинской стороне через народного депутата (внефракционная) Надежду Савченко, передает один из сепаратистских веб-сайтов.

"В канун Нового года и Рождества мы без каких либо условий передаем представителю народа Украины Надежде Савченко двух женщин – Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак, в надежде активизировать процесс освобождения из плена наших граждан, с надеждой на то, что в наступающем году они воссоединятся с родными и близкими", - заявили боевики.

В открытых источниках информации об Анжелике Пресняковой нет, а вот об Ольге Сворак известно, что она является журналистом изданий "Голос народа Ивано-Франкивщины" и "Голос-инфо". О ее задержании боевиками "ЛНР" стало известно в июне 2016 года.

Напомним, украинская сторона надеется организовать обмен 58 украинских заложников в Донбассе, чье местонахождение подтвердили боевики, на 228 задержанных, которые были озвучены со стороны оппонентов.

15 декабря стало известно, что Украина в качестве жеста доброй воли передаст ОРДЛО 15 человек из "обменного" списка, чтобы разблокировать процесс освобождения украинских заложников.

23 декабря представители "ДНР"/"ЛНР" вновь сорвали переговоры об обмене пленными в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске.

Надежда Савченко не входит в официальную группу переговорщиков в Минском процессе.