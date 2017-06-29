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Главная » Страна » СНБО подсчитал, сколько создатели вируса заработали на кибератаке на Украину
Кибератака на Украину

СНБО подсчитал, сколько создатели вируса заработали на кибератаке на Украину

СНБО подсчитал, сколько создатели вируса заработали на кибератаке на Украину
Фото: lenta-ua.net

Создатели вируса заработали около $9 тысяч

29.06.17 693
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Хакерская атака на Украину, которая произошла 27 июня, не ставила целью получение прибыли ее создателями. Об этом заявил руководитель службы по вопросам информационной безопасности аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины Валентин Петров, передает пресс-служба СНБО.

По словам Петрова, в данном случае исключается версия, что атака была осуществлена ​​для получения прибыли злоумышленниками.

"За декодирование зашифрованных в результате вируса компьютеров надо было заплатить около 300 долларов, но, по данным Нацполиции, этим воспользовались лишь 28 человек. То есть прибыль злоумышленников составила около 9000 долларов – она несопоставим с их расходами", – сказал Петров.

Он добавил, что государственные объекты от этой атаки пострадали меньше, по сравнению с компаниями частного сектора.

По словам Петрова, вирусная атака не нанесла большого вреда Украине.

Напомним, 27 июня крупнейшей хакерской атаке, которая распространяет вирус Petya.A, блокирующий работу компьютерных систем, подверглись украинские банки, энергетические компании, государственные интернет-ресурсы и локальные сети, украинские медиа и ряд других крупных предприятий.

Вирус также атаковал компьютеры по всему миру. Сообщения о кибератаках поступали из России, Великобритании, Испании, Индии и других стран.

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