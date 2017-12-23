Госдеп США заявил о предоставлении Украине оборонного вооружения

Это будет сделано, чтобы помочь укрепить суверенитет нашей страны и защититься от внешней агрессии

Соединенные Штаты Америки приняли решение поставить Украине "усиленные оборонительные средства" в рамках устремлений Вашингтона по укреплению обороноспособности страны. Об этом сообщила начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

США стремятся помочь Украине укрепить обороноспособность в долгосрочной перспективе, защитить суверенитет, территориальную целостность и сдержать последующую агрессию, говорится в сообщении.

Вместе с тем, пока не известно о каком вооружении идет речь.

"Американская военная помощь носит исключительно оборонительный характер. Как мы всегда и говорили, Украина является суверенным государством, у нее есть право защищать себя", – заявила Науэрт.

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Соединенные Штаты сохраняют приверженность минским договоренностям, которые дают возможность разрешить конфликт на востоке Украины.

Ранее издание ABC News со ссылкой на многочисленные источники в Государственном департаменте США сообщило, что президент США Дональд Трамп объявит об одобрении им плана продажи противотанковых ракет правительству Украины.

Общая стоимость оборонного пакета составит $47 млн. Он будет включать 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок.