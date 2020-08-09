Мемы атакуют! Владимир Казаневский — о смерти карикатуры и новых трендах изобразительного юмора
Весь XX век прошел под знаком карикатуры, но сейчас она приходит в упадок. Вместе с карикатуристом Владимиром Казаневским Фокус разбирался, почему так произошло
70 лет исполнилось украинскому карикатуристу Владимиру Казаневскому, одному из самых титулованных художников-карикатуристов мира: 80 Гран-при и более 500 премий, полученных в 53 странах. Его выставки проходили в США, Франции, Японии, Венгрии, Бельгии, Хорватии. Изданы несколько его графических романов (история в карикатурах без текста): "Воспоминания пожилого амура", "Головы", "Шея", "Безумцы" — в Украине, Нomo Gibber — в Швейцарии, а сборник лучших работ в серии Modern World Cartoonist вышел в Китае.
В Украине традиционно сильна школа карикатуры (как и близкая ей по художественной форме мультипликация, вспомним культовых режиссеров Давида Черкасского и Владимира Дахно). Более 30 лет назад был создан Киевский клуб карикатуристов "Архiгум", что означало "гумор архітекторів" (многие из будущих классиков карикатуры имели архитектурное образование, как и мультипликаторы), или "архигуманизм". Из той плеяды вышло три творца мирового уровня: Анатолий Казанский (1949–1998), Юрий Кособукин (1950–2013) и Владимир Казаневский. Все они мастера карикатуры без слов. Каждый создал уникальный стиль.
"Чем хуже у страны дела — тем лучше ее карикатуры. Поэтому расцвет карикатуры пришелся в Украине и на 1990-е"
Казанский — это сложные сюрреалистические работы, где было до 50 образов, причудливо взаимосвязанных между собой. Для того чтобы уместить это все на небольшом листе, он рисовал тончайшей паутинной линией. Жизнь художника трагически оборвалась — его загрыз собственный ротвейлер, об этом страшном случае тогда написали все столичные газеты.
Тренд Юрия Кособукина — это "небритый человечек", некий обывательский персонаж, который, подобно чаплиновскому "маленькому человеку", переходил из одной комедийной ситуации в другую, из одного цикла — в следующий.
Пожалуй, наиболее философский вариант — у Владимира Казаневского: он выпускает серии приключений безголовых людей, с горбами и т. п. Я бы назвал открытый им жанр "аналитической карикатурой", потому что Казаневский разделяет предмет исследования на составляющие как бы по научной методике (тут пригодилась его специальность "космическая радиофизика") и показывает, что может случиться с гомо сапиенс, если убрать вторую составляющую определения — "разумный". По сути, творчество мастера обозначается фразой по названию офорта Франциско Гойи: "Сон разума рождает чудовищ". Казаневский показывает, что могут натворить "безголовые" люди, у которых голова и тело конфликтуют. Художник препарирует общество потребления, которое идет на поводу животных рефлексов, подстегиваемых рекламой.
Знаменитая карикатура Казаневского, получившая множество наград, показывает обезьяну, висящую в пустоте над пеньками вырубленного леса. Смысл работы не только в том, что обезьяне негде жить, но и в том, что первопричина экологических проблем все та же: когда человек перестает контролировать собственнические инстинкты, он сам превращается в животное. Казаневский предупреждает: инстинкт жадности может победить в нас инстинкт самосохранения, если человек в своем эгоизме начинает рассматривать себя изолированно от природы.
ВСЕГДА АКТУАЛЬНО. "Экологическая" карикатура Казаневского с обезьяной, висящей над вырубленным лесом, обошла все ведущие газеты мира
Одна из краеугольных тем Казаневского — человек, становящийся рабом привычки, условного рефлекса. Эта идея — в его знаменитом рисунке, где во время тюремного футбола проштрафившегося зэка охранник удаляет с поля на волю. Наказанный с ужасом смотрит на распахнутую дверь, где виднеется солнечный пейзаж: ему страшнее выйти, чем остаться в привычном окружении. Художник призывает нас не быть автоматами, ценить свободу, в том числе свободу выбора, и не повиноваться стадным инстинктам.
ВНЕ ИГРЫ. Одна из тем карикатур Казаневского — человек, становящийся рабом привычки
Еще одно направление Казаневского — политическая карикатура, когда рисунок иллюстрирует конкретную политическую ситуацию.
Весь XX век с его кризисами, войнами, тоталитаризмом, фанатизмом прошел под знаком карикатуры. Она помогала бороться с этими явлениями при помощи смеха, уменьшала их масштабы, превращая их из страшных в смешные. Ни одно значимое медиа долгое время не обходилось без карикатур и карикатуристов. Однако сейчас, во времена интернета, она потихоньку приходит в упадок. Поговорим об этом с Владимиром Казаневским, который продолжает сотрудничать с ведущими украинскими и зарубежными изданиями.
Владимир, с какими СМИ вы сотрудничали?
— В советскую пору — с журналом "Україна". Во времена независимости работал в оппозиционной газете "Всеукраинские ведомости". Но она, появившись в 1999 году, просуществовала всего полгода.
ОФИСНЫЕ РАБЫ. Карикатура вызывает смех, проводя ироничную параллель между современностью и средневековьем
В 2004 году я стал работать в "Газетi по-українськи" и журнале "Країна". С тех пор создаю где-то 10 рисунков в неделю. Сотрудничаю также со швейцарским изданием Nebelspalter, японским Yomiuri Shimbun, французским Courrier International, американским Witty World, немецким Eulenspiegel. Даю те рисунки, которые выходили здесь, но их берут как иллюстрации к статьям. Гонорар за рубежом — от $100. В международные журналы и газеты посылают свои работы художники со всего мира, так что получается почти конкурс. Но меня печатают часто.
Когда в Украине начался подъем карикатуры?
— В период перестройки, хотя еще в 1983 году образовался клуб "Архiгум", куда вошло 15 карикатуристов. Когда СССР распался, половина из них эмигрировала в США, Израиль, Канаду, Австралию. Карикатура без слов нравилась прессе, потому что могла подойти к любой статье — политической, экономической, спортивной. Эта карикатура возникла в начале 1930-х в США во времена Великой депрессии и перед войной во Франции. New Yorker начала ставить философские карикатуры к злободневным текстам, подчеркивая суть статьи и расширяя ее смысловой диапазон.
Карикатура расцветает в тех странах, где наблюдаются серьезные социальные неурядицы. В Украине сейчас порядка 30 карикатуристов, а в Турции — 800. На данный момент карикатура активно развивается в Турции и Иране. Чем хуже у страны дела — тем лучше ее карикатуры. Поэтому расцвет карикатуры пришелся в Украине и на 1990-е. А в СССР карикатура возникла, когда КГБ прозевал польский сатирический журнал "Шпильки", который можно было купить в любом киоске.
"Многие люди не любят, когда им показывают то, что у них в голове"
Ролан Топор, французский карикатурист
Карикатура — это эзопов язык, если другие формы выражения запрещены. Когда Союз рухнул, я сразу ощутил, насколько стало тяжелее найти тему для рисунка. В "Крокодиле" когда-то у меня вышел рисунок: сидел начальник, а подчиненные вокруг — попугаи. И все восклицали: как ее могли пропустить! А сейчас — пожалуйста.
Карикатура по стоимости квартиры
Когда появились конкурсы карикатур?
— Конкурсы возникли в Италии в 1960-х, а потом они распространились по всему миру. В Японии в 1990 году я получил приз от японской газеты Yomiuri Shimbun — $12 тыс. — за рисунок с висящей в пустоте обезьяной над вырубленным лесом. На этот конкурс прислали 15 тыс. работ. В газете "Комсомольская правда" вышла статья обо мне под названием "В нашей стране живет миллионер", потому что они мой денежный приз посчитали в иенах. В Музей литературы, где я тогда работал, пошли письма со всей страны с просьбами о финансовой помощи.
Вы въехали на коне в кризисные 1990-е, участвуя в десятках конкурсов и получая денежные призы.
— Да, в те годы даже небольшой приз, например $1 тыс., мог год кормить семью. Приглашали и на церемонию награждения — так я объездил всю планету. Причем рисовал то, что мне нравится, складывая в архив. Если же тема на конкурсе была задана, то в архиве находил подходящий к ней рисунок.
Как появилась основная тема ваших книг — безголовые люди? Как возникли графические романы?
— Мне стало скучновато работать в жанре чистой карикатуры, захотелось создать нечто эпическое, так я нашел для этого новую форму — графический роман. В отличие от комикса, там нет текста. Мне интересно таким образом глубже исследовать человеческую природу. Что касается стержневой идеи, то мы потеряли головы, потому что телесные потребности вытеснили духовные. Я больше симпатизирую головам — это духовная жизнь. Однако что бы я ни придумывал, меня радует, когда зрители и критики в моих работах находят такие смыслы, о которых я даже не подозревал. Ведь я как художник часто интуитивно добиваюсь результата.
Рисунок с обезьяной все актуальнее, учитывая масштабность экологических проблем.
— Да, в Америке этот рисунок обошел все газеты: как мы в угоду своей жадности скармливаем окружающую среду. Я тут вспоминаю слова одного из основоположников карикатуры без слов — француза Ролана Топора: "Многие люди не любят, когда им показывают то, что у них в голове". Карикатуристы показывают несовершенства людей и их поступков в надежде на то, что человек способен что-то исправить. Отсюда мой оптимизм.
Интернет-скорость убивает карикатуру
Почему карикатура в упадке? Ощущение, будто ее "съели" мемы, фотожабы, демотиваторы и видеоролики.
— Из-за скорости интернета люди перестали воспринимать серьезную информацию. Все сидят в потоке новостей. Карикатура же в сравнении с сетевыми формами подачи юмора требует больших затрат энергии от зрителя. Человек не готов ее тратить.
Приведите пример яркой философской карикатуры, чтобы читатели лучше ориентировались в том, что вы имеете в виду.
— Пусть это будет не моя, а карикатуриста Михаила Златковского, у него есть работа о фанатизме: идет человек без головы, а флаг — это топор. Так вот, эта карикатура сейчас не получила бы наград. В фаворе слащавые рисунки с правильной идеей: сохранение культурных ценностей, здоровый образ жизни. Мы в Украине свой конкурс объявили, чтобы разнообразить это поле: тема — соцсети, приз — $500. А вообще — карикатура сейчас тяготеет к сатире.
Вы имеете в виду политическую карикатуру?
— В том числе. Интерес к политической карикатуре вырос после теракта в редакции французской газеты Charlie Hebdo в 2015 году, когда два арабских террориста расстреляли часть редакции, в том числе четверых карикатуристов из-за рисунков антиисламской направленности. Я был потом во Франции на форуме, посвященном этой трагедии, и нас, художников, круглые сутки охраняли полицейские с автоматами.
ЗЕ-ЗЛОБОДНЕВНО. Метафора с лодкой-галстуком без слов объясняет ситуацию, сложившуюся между Владимиром Зеленским и его командой
Я рисовал карикатуры на Зеленского и Порошенко в предвыборную кампанию. А еще на Путина. Эти рисунки обыгрывают ту или иную ситуацию. Но в целом карикатура без слов уходит. Должна появиться какая-то новая форма. Так или иначе, настоящий карикатурист напоминает "адописца", который под слоем краски с изображением черта скрывает лик святого. Карикатура будет существовать, пока на Земле не переведутся люди, способные различать слезы от смеха и слезы от горя.