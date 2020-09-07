Секс, дэнс и карнавал. В чем секрет успеха украинского "магистра ритма" Монатика

Через четыре дня после публикации мюзикла "Ритм", над которым MONATIK (Дмитрий Монатик) трудился на карантине, количество его просмотров на Youtube перевалило за 1 млн. О том, как в Украине появился новый творец ярких мюзиклов, рассказывает Фокус

В конце мая MONATIK рассказал Фокусу, как в карантинной ночной тиши, когда семья спит, он пишет мюзикл за роялем. Подробности сообщать отказался: "Когда все будет готово, я вас позову". И сдержал слово. Нас пригласили на допремьерный показ фильма-мюзикла "Ритм", куда съехался арт-бомонд страны.

Они же исполнители ролей в мюзикле. Это сам MONATIK, Вера Брежнева, "Время и Стекло", The HARDKISS, Аlyona Аlyona, KADNAY, DANTES (Владимир Дантес), Lida Lee, TAYANNA, Michelle Andrade, Влад Яма, Женя Кот и даже Гарик Корогодский.

Главный виновник торжества — в сером стильном пиджаке и темной шляпе. "Мне тревожно сегодня", — несколько раз повторил Монатик. Однако вскоре его тревоги рассеялись — успех был невероятным. Но не будем забегать вперед.

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПРОСМОТРУ. MONATIK приглашает зрителей в свой мир — вечного диско-карнавала

Перед показом автор поблагодарил жену и продюсера Ирину Монатик: "Из-за карантина мы потеряли привычный ритм. Но нашли его в мюзикле! По крайне мере для нашей команды. Он станет грандиозным событием! Спасибо моей супруге!" Также создатель мюзикла поблагодарил декоратора Алену Гаджилову, которая помогла воссоздать пространство: "Она все могла достать для фильма-мюзикла — хоть трехтонного слона изо льда, который должен был за секунды растаять. Добро пожаловать в "Ритм"!"

Короля делает свита. И она Монатика не подвела: все, кто был на экране, так же живо и эмоционально реагировали в зале.

Магическая тройка

В сюжете сорокаминутного фильма-мюзикла выделилась тройка персонажей.

MONATIK появился в роскошном фиолетовом костюме, шея у него повязана красным богемным платком. Все это на красном фоне декораций. Фиолетовый — цвет духа, красный — страсти. Монатик здесь не просто маэстро — он жрец, маг, Магистр ритма диско и фанка. Он уводит обывателя в мир танца, обволакивая ласковыми электронными пассажами. В мире вечного диско-карнавала нет страданий, там только сладкие и пьянящие женщины — как ром, известный производитель которого мелькал в каждом втором кадре: продакт плейсмент — коммерческая необходимость.

РОЗОВАЯ КОБРА. "Моя героиня — немного ведьмочка", — объяснила вокалистка группы The HARDKISS Юлия Санина

"Нам не хватает веры", — объявил Магистр в начале картины. И она появилась в лице Веры Брежневой, которая изображала Фею хороших новостей. Певица была в облегающем наряде из газет и повторяла в припеве слова "хорошие новости".

"Образ, придуманный режиссером, оказался для меня абсолютно гармоничным. Бывает, тебе придумают образ, ты его примеришь, а это не твое. Здесь же все идеально подошло, хотя поначалу казался мне очень неожиданным", — рассказывает певица Фокусу.

Антагонистом Феи выступила Юлия Санина в образе Розовой Кобры. Санина относительно своей отрицательной героини тоже комплексов не испытывала. "Она такая немного ведьмочка, — объясняет вокалистка группы The HARDKISS. — Мне это самой близко: змеи, ящерицы, магия".

С экрана грозно неслось: "Точила кінжали, не знала жалю її душа, тікати не вийде, любити не варто… Ховалась у світлі чорна правда". Санина в розовом облачении эротично извивалась, а у ее ног судорожно шевелились, словно щупальца, танцоры в черном. Получилась фантазия на тему Медузы Горгоны. Между прочим, всего за четыре дня с момента презентации мюзикла видео в "Ютубе" набрало 1,1 млн просмотров.

Другие герои

Далее политкорректно и объединительно треки звучали то на русском, то на украинском языке. На экране мелькали красные, розовые, синие карнавальные цвета.

РЭПЕРША ВСЕЯ УКРАИНЫ. Alyona Alyona в фильме-мюзикле изображает себя. Эта рэперша — один из современных символов нашей страны

MONATIK, представляя других персонажей, явился в образе Суфлера. У него был ирокез на голове. "Это мои дети выбрали такую прическу. Они ее видели у кабанчика Бибопа из "Черепашек-ниндзя", — смеясь, объяснил Монатик за кулисами действа.

Аlyona Аlyona изображала себя, исполнив точную в этом смысле вещь: "Як би я була не я". Нет, это была именно она — драйвовая, в апельсиновом спортивном костюме, а когда ее волосы подсвечивали синим прожекторным светом, то получался вполне патриотичный вариант. Эта стремительно ставшая популярной рэперша и есть один из новых, современных символов нашей страны.

"Время и Стекло" исполнили композицию "Навсегда/Никогда" в ресторане, сделанном в стиле Америки конца 1920-х — времен сухого закона в США. Круглые столики, абажуры, стилизация под фильм "Кабаре". Позитив и Надя Дорофеева исполнили даже чечетку на ресторанной сцене — и все это в черно-белом цвете. В финале они плакали, еще раз проигрывая тему окончания деятельности группы "Время и Стекло". Но в зале публика смеялась, воспринимая происходящее как пародию на свершившееся событие.

СПОРТИВНАЯ МИНУТКА. TAYANNA в мюзикле дала урок аэробики

Певица TAYANNA в "Спортивной минутке" на фоне бодро скачущих Влада Ямы и Жени Кота напомнила королеву аэробики Джейн Фонду в 1980-х годах.

Отдельным героем была подвижная гуттаперчевая масса танцоров — как в хороших американских мюзиклах уровня "Кошек". Они и на экране, и в зале создавали нужную атмосферу ажиотажа.

Продолжатель традиций

Рэп, диско, фанк. У всех композиций в этих стилях были зажигательные мелодии и филигранные аранжировки с красивыми вставками духовых инструментов. Невозможно было под это не плясать хотя бы мысленно. Формула "Ритма" такова: секс, дэнс, магия карнавала. В финале у публики началась истерия — несмолкаемо звучали овации Магистру и его героям.

Все было великолепно, но мне не хватило сюжета. Например, если бы Розовая Кобра укусила кого-нибудь, и тот окаменел. А, возможно, все бы окаменели! И тогда Магистр, как водится, спасал бы мир! Тем более история будет продолжаться. Дмитрий Монатик рассказывает Фокусу о планах на "Ритм": "Мы доснимаем и допишем еще минут на сорок. А затем будем стационарно на выходных показывать это шоу в каком-нибудь зале".

Итак, у нас появился новый творец ярких мюзиклов после Александра Злотника ("Экватор") и Константина Меладзе ("Вечера на хуторе близ Диканьки", "Золушка", "Сорочинская ярмарка"). MONATIK — харизматический певец и композитор с новым набором мифических образов и новой ультрасовременной танцевальной музыкой!