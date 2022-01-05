В фильме "Не смотри вверх" показали номер службы секса по телефону

Доктор Минди, которого играет Ди Каприо, предлагает напуганным людям звонить на бесплатную горячую линию, созданную правительством.

Номер телефона психологической помощи, по которому в одной из сцен в научно-фантастической комедии от Netflix "Не смотри вверх", персонаж Леонардо Ди Каприо доктор Рэндалл Минди предлагает позвонить обреченным землянам, чтобы получить "душевный покой", оказался реальным номером службы секса по телефону. Об этом пишет People.

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В популярном фильме "Не смотри вверх" от сценариста и режиссера Адама Маккея оскароносные Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс играют сатиру на конец света. Двое астрономов обнаружили комету, которая уничтожит жизнь на Земле за шесть месяцев, если ничего не предпринимать.

Доктор Минди, которого играет Ди Каприо, предлагает напуганным людям звонить на бесплатную горячую линию, созданную правительством.

"Может быть кто-то из наших ученых станет для вас тем другом, в чьей поддержке вы будете нуждаться в такие неопределенные времена. Звоните 1-800-532-4500 для душевного спокойствия", – говорит Рэндалл.

Как выяснили некоторые любопытные зрители, этот номер является номером горячей линии для секса по телефону в США.

Неизвестно, было ли добавление номера телефона умышленным, в Netflix пока никак это не прокомментировали.

На горячей линии, в реальной жизни, отвечает женский голос, и вот что услышали американцы: "Добро пожаловать на самую горячую линию Америки. Ребята, страстные дамы ждут, чтобы поговорить с вами. Нажмите один. Дамы, чтобы поговорить с интересными и соблазнительными парнями, нажмите два".

"Просто позвонила на горячую линию FEMA/BASH из Don’t Look Up и была подключена к горячей линии секс-чата. Блестяще", — написала в Twitter американка по имени Джесс.

Ранее Фокус сообщал, что Дженнифер Лоуренс рассказала о съемках в фильме "Не смотри вверх".

Также Леонардо Ди Каприо отказался сниматься с обнаженной Мерил Стрип, так как посчитал это неуважительным по отношению к "королеве кино".