У фільмі "Не дивіться вгору" показали номер служби сексу по телефону

Доктор Мінді, якого грає Ді Капріо, пропонує наляканим людям дзвонити на безкоштовну гарячу лінію, створену урядом.

Номер телефону психологічної допомоги, за яким в одній зі сцен у науково-фантастичній комедії від Netflix "Не дивіться вгору", персонаж Леонардо Ді Капріо доктор Рендалл Мінді пропонує зателефонувати приреченим землянам, щоб отримати "душевний спокій", виявився реальним номером служби сексу по телефону. Про це пише People.

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У популярному фільмі "Не дивіться вгору" від сценариста та режисера Адама Мак-Кея оскароносні Леонардо Ді Капріо та Дженніфер Лоуренс грають сатиру на кінець світу. Двоє астрономів помітили комету, яка знищить життя на Землі за шість місяців, якщо нічого не робити.

Доктор Мінді, якого грає Ді Капріо, пропонує наляканим людям дзвонити на безкоштовну гарячу лінію, створену урядом.

"Можливо хтось із наших учених стане для вас тим другом, чия підтримка потребуватиме таких невизначених часів. Телефонуйте 1-800-532-4500 для душевного спокою", — говорить Рендалл.

Як з'ясували цікаві глядачі, цей номер є номером гарячої лінії для сексу по телефону в США.

Невідомо, чи було додавання номера телефону навмисним, у Netflix поки що це не прокоментували.

На гарячій лінії, в реальному житті, відповідає жіночий голос, й ось що почули американці: "Ласкаво просимо на найгарячішу лінію Америки. Хлопці, пристрасні пані чекають, щоб поговорити з вами. Натисніть один. Жінки, щоб поговорити з цікавими та спокусливими хлопцями, натисніть два.

"Просто зателефонувала на гарячу лінію FEMA/BASH із Don't Look Up і була підключена до гарячої лінії секс-чату. Блискуче", — написала в Twitter американка на ім'я Джесс.

Раніше Фокус повідомляв, що Дженніфер Лоуренс розповіла про зйомки у фільмі "Не дивіться вгору".

Також Леонардо Ді Капріо відмовився зніматися з оголеною Меріл Стріп, оскільки вважав це неповажним щодо "королеви кіно".