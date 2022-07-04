"Эскортницы" — секс и смерть в Дубае. О чем рассказывает скандальный польский фильм

Один из самых популярных фильмов сезона – польская драма "Эскортницы". Мы посмотрели, чем зацепил публику фильм режиссера Марии Садовской и почему его назвали скандальным.

"Эскортницы": путь проститутки

История начинается в заштатной польской провинции, где прозябает 14-летняя Эми, а ее мать работает в киоске по продаже прессы. Эми мечтает о билете в большой город, в лучший мир. О победе на конкурсе красоты. Однако конкурс красоты открывает перед ней и обратную сторону шоу – подставы, издевательства, поражения.

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Тут же находится и добряк-организатор, который на пару с уже "опытной Мисс" быстро проводит лекцию, как стать успешной в мире блестящих платьев и обнаженных грудей. Особенно, если ты — девственница.

[ + – ] "Эскортницы" — самый скандальный фильм этого лета

На этом кратком этапе фильма мораль и совесть в первый, но не последний раз сдают свои полномочия наживе и сексу. Эми не слишком страдает, а попадая к "мамке" родом из 90-х быстро начинает строить более успешную современную карьеру.

Вехи большого эротического пути: Жешув — Варшава — Куршевель — Канны — Дубай. Блеск и нищета, секс и насилие. Но все время что-то в фильме кажется повтором. Начинается, как позднесоветская драма Петра Тодоровского — "Интердевочка", продолжается, как голливудская классика Пола Верховена о жестоком мире за кулисами шоубизнеса — "Шоугерлз", и заканчивается вовсе как "полупорно" Тинто Брасса — "Калигула".

[ + – ] "Эскортницы": блеск и нищета, секс и насилие Фото: Скриншот [ + – ] "Эскортницы": блеск и нищета, секс и насилие [ + – ] "Эскортницы": блеск и нищета, секс и насилие

Резко случившаяся популярность этого фильма (вышел в прокат в Польше в 2021 году) на просторах СНГ связана с переводом "Дубайских девушек" (оригинальное название) на русский язык и запуском в прокат и стриминговые платформы. Из-за санкций в России теперь не могут смотреть "Бэтмена", "Фантастических тварей" или новые приключения Доктора Стренджа. Вот и напылесосили фильмов, которые производят не крупные компании.

Верх карьеры эскортницы — Эмираты

Но не верно было бы говорить, что "Эскортницы" — фильм совсем проходной. Для поколения, которое не помнит "Шоугерлз" (что уж об "Интердевочке" говорить) и не знает, кто такой Калигула – это свежий взгляд на индустрию. Индустрию, которая также развивается, а ее центры меняются. В 2007 году в знаменитый скандал попал российский сводник Петр Листерман – группу его несовершеннолетних "моделей" для миллионеров задержала французская полиция в Куршевеле. Ну а в последнем десятилетии пришла мода на шейхов.

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Теперь верх карьеры эскортницы — попасть в Эмираты. В негласной иерархии этой Мекки секс-бизнеса славянки, особенно русские, занимают верхние строчки. Арабские женщины составляют отдельную группу, самую высокоценимую, потому что они "наиболее труднодоступны" на публичном рынке. Самые низкие места занимают китаянки и филиппинки, уступающие своим коллегам из Средней Азии, а те, в свою очередь – европейкам. Официальных оценок масштабов практики в столице Эмиратов нет, по оценке британской Guardian, в общей сложности речь идет о 45 000 молодых женщин.

Ежегодно Дубай посещают более 19 миллионов человек, и прибыль от туризма вынудила консервативные эмиратские власти дать молчаливое согласие на развитие этой "индустрии". Официально еще можно попасть в тюрьму за чмоканье в щеку на публике, распитие алкоголя или за супружескую измену, но на практике каждый пятизвездочный отель имеет специальную лицензию, благодаря которой бары предлагают клиентам алкогольные напитки и сопровождают девушек. Об этом в обзоре фильма пишет авторитетное польское издание Polityka.

[ + – ] "Эскортницы": фильм на злобу дня и реальное 18+ [ + – ] "Эскортницы": фильм на злобу дня и реальное 18+ [ + – ] "Эскортницы": фильм на злобу дня и реальное 18+

Так что "Эскортницы" — фильм на тему дня. Не без трагедии. Но и не без финальной оргии, которой позавидовал бы и мастер Тинто Брасс. Там реальное 18+ и уберите от экранов не только детей, но и впечатлительных мам.

О разном восприятии этой ленты говорят и значительно разнящиеся оценки на мировом портале IMDb – 4,9 и его российском аналоге Кинопоиске – 6,5. Наша оценка – твердые 6 из 10.

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