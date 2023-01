Сериалы января о разоблачениях: мочим зомби, судим ночью, выводим родичей на чистую воду

В премьерных "разоблачительных" сериалах января хватает звезд – Педро Паскаль, Наташа Лионн, Эдриан Броуди, Рон Перлман, Харрисон Форд.

Related video

Вторая половина января бурлит премьерами. Фокус выбрал сериалы о разоблачениях, где главные герои так и норовят рубануть правду-матку. И это срабатывает. Вероятно в самом ожидаемом проекте – экранизации видеоигры The Last of Us – тоже начали это делать, но поздновато – на дворе уже зомби-апокалипсис. Эх, лучше сразу было бы не врать.

"Одни из нас" / The Last of Us

США, Канада, 2023, фантастика, приключения, боевик

Премьера: 15 января

Платформа: НВО

В ролях: Педро Паскаль, Белла Рэмси, Анна Торв, Ник Офферман

Впервые платформа НВО решила экранизировать популярную видеоигру. Это история контрабандиста Джоэла, который сопровождает девочку-подростка Элли через постапокалиптические США. В роли тертого контрабандиста – Педро Паскаль, сыгравший главную роль в нашумевшей космической саге "Мандалорец" — из киновселенной "Звездных войн". А саркастичную 14-летнюю девочку, которая за словом в карман не лезет и выдает в лицо сразу, что думает, колоритно воплотила юная актриса Белла Рамзи.

[ + – ] Трейлер сериала "Одни из нас"

Ночной суд / Night Court

США, 2023, комедия

Дата премьеры: 17 января

Платформа: NВС

Сезоны: 1

Серий: 4

В ролях: Мелисса Ройч, Джон Ларрокетт, Индия де Бофор

Ночной суд — американский ситком , который транслировался на NBC с 4 января 1984 по 31 мая 1992. Теперь его решили перезапустить. Действие происходит в ночную смену муниципального суда Манхэттенапод. В оригинальной версии председательствовал молодой судья Гарольд "Гарри" Т. Стоун (Гарри Андерсон ). Сейчас в главной роли дама – судья Эбби Стоун (Мелисса Ройч), работающая руководителем ночной смены суда на Манхэттене. Она пытается навести порядок среди своих подчиненных, и это приводит к массе забавных ситуаций.

Поглядим, удачно ли перезапустили когда-то культовый проект.

[ + – ] Трейлер сериала "Ночной суд"

Покерфейс / Poker Face

США, детектив, комедия, мистика

Премьера: 26 января

Платформа: Peacock.

Сезон:1

Серий:10

В ролях: Наташа Лионн, Эдриан Броуди, Рон Перлман

Каждый эпизод этого комедийно-криминального сериала выполнен в формате перевернутого детектива, который был применен в проекте "Коломбо".

По сюжету, сыщица-любительница, бывшая работница казино Чарли, начинает распутывать разные преступления, потому что обладает всего одной, но удивительной способностью – отличает правду от лжи. На 100 процентов.

Зачем смотреть сериал? Во-первых, эффектная Наташа Лионн ("Американский пирог") – само обаяние. Во-вторых, здесь фигурируют такие крутые актеры, как Эдриан Броуди ("Пианист") и Рон Перлман ("Хеллбой"). Интересно же узнать, что получилось из такого крутого замеса.

[ + – ] Трейлер сериала "Покерфейс"

Агенство "Локвуд & К°"/ Lockwood & Co

Великобритания, 2023, боевик, детектив, мистика, ужасы

Премьера: 27 января

Платформа: Netflix

Cезон: 1

Серий: 8

В ролях: Морвен Кристи, Люк Тредэвэй, Руби Стоукс, Камерон Чепмен

Этот проект явно навеян "Охотниками за привидениями". Помимо крупных агентств, укомплектованных взрослыми инспекторами, есть одно независимое — "Локвуд и Ко", но им управляют трое подростков — Энтони Локвуд, Джордж Карим и Люси Карлайл.

По сюжету, эти дерзкие подростки каждую ночь отправляются в опасные бои со смертоносными призраками, наводнившими весь город. Вместе им предстоит разгадать тайну, которая изменит ход истории.

[ + – ] Трейлер сериала Агенство "Локвуд и компания"

Терапия / Shrinking

США, 2023, комедия

Премьера: 27 января

Платформа: Apple TV+

Сезон: 1

Серий: 10

В ролях: Джейсон Сигел, Криста Миллер, Харрисон Форд

Драмеди про переживающего утрату супруги психотерапевта Джимми, который однажды решает говорить людям исключительно жесткую, нелицеприятную правду. Почему он решился на это? Личное горе подвигло его сжечь мосты и выдавать то, что он на самом деле думает.

Такой подход нарушает этические нормы профессии, но неожиданно честность главного героя начинает кардинально менять жизни окружающих — не только пациентов, но друзей, родичей и, конечно, его самого.

[ + – ] Трейлер сериала "Терапия"

Важно