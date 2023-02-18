"Звездные войны" и новый злодей мультивселенной. Чем удивит "Человек-муравей и Оса: Квантомания"

В Украине стартовал прокат очередного блокбастера от Marvel – третья часть приключений Человека-муравья. Как трилогия прошла эволюцию от приключений ученых, экспериментирующих на насекомых, до спасения Вселенной, расскажет корреспондент Фокуса.

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Да это же "Звездные войны"! Правда, "Дарт Вейдер" уже не тот

Человек-муравей – один из самых веселых и непритязательных героев Marvel. До последнего времени он не претендовал спасать планету и Вселенную. А фокусы с уменьшением и увеличением, погони на мини-машинках, противостояние хороший – плохой ученый, плюс сексапильная подружка Оса, сделали серии "Человека-муравья" уютными и поп-корновыми.

Но в "Квантомании" Marvel решила вывести сюжет с улиц Сан-Франциско на вселенский уровень. Перед нами абсолютно новый огромный мир. Десятки инопланетных типажей, летающие боевые корабли, лазеры. Все напоминает фантастические блокбастеры типа "Звездных войн" или "Валериана и тысячи планет". Более того, есть и свой юродивый "Дарт Вейдер" — летающая голова в маске.

Также в фильме есть повстанцы и революция, что добавляет сходства с космическими блокбастерами. И когда в бой вступают все эти инопланетяне, люди, повстанцы, летающая голова, живые (!) дома и бронированные танки-муравьи – глаза просто разлетаются в этом супергеройском месиве. И это я еще не рассказал о главном злодее.

[ + – ] "Человек-муравей и Оса: Квантомания": кадр из фильма [ + – ] "Человек-муравей и Оса: Квантомания": кадр из фильма [ + – ] "Человек-муравей и Оса: Квантомания": кадр из фильма [ + – ] "Человек-муравей и Оса: Квантомания": кадр из фильма [ + – ] "Человек-муравей и Оса: Квантомания": кадр из фильма [ + – ] "Человек-муравей и Оса: Квантомания": кадр из фильма [ + – ] "Человек-муравей и Оса: Квантомания": кадр из фильма [ + – ] "Человек-муравей и Оса: Квантомания": кадр из фильма [ + – ] "Человек-муравей и Оса: Квантомания": кадр из фильма

Повстанцы и революция победят, конечно. А помогут им все тот же Человек-муравей (Пол Радд), Оса (Эванджелин Лилли), доктор Хэнк (Майкл Дуглас) и его любимая Жанет (Мишель Пфайффер). Для омоложения состава для юных зрителей в сюжет вводят двадцатилетнюю дочь Человека-муравья Скота Ленга – Кесси Ленг. Из-за нее все безобразия начнутся, ради нее все кинутся в квантовый мир и там начнут спасать друг друга

Да это же мультивселенная доктора Стренджа!

Однако "Квантомания" — это теперь не совсем о Человеке-пауке. Задача этой серии – подвести зрителя к так называемому 5-му этапу вселенной Marvel – мультивселенной. Все фильмы и герои супергеройских комиксов будут крутиться вокруг этой идеи.

Так что из своих первых фильмов Человек-паук уже вырос, а мультивселенная для него явно велика. Главный в фильме – злодей Канг. Он хочет вырваться из квантового мира, куда его заточили – и уничтожать миры в разных вселенных. Масштаб – для новой битвы со всеми мстителями, к которой нас будут вести через несколько лет и десяток фильмов. И, судя по заявленным в будущем премьерам (например, "Мстители: Династия Канга" — в 2025 году), нынешний фильм заканчивает эпоху Человека-муравья, отодвигая его на второй план. Впереди совсем другие герои и злодеи. В том числе, конечно и Кесси Ленг, которая очаровывает молодостью, наивностью и тягой к защите угнетенных; последнее – важный воспитательный момент современности.

[ + – ] Человек-муравей и Оса: Квантомания". Официальный трейлер

Сцены после титров: не только мультивселенная

Сцены после титров есть. И они говорят о том, что в следующих фильмах Marvel будет не только играться в параллельные вселенные, но и подключит скачки во времени. Чтобы зрителям совсем скучно не было.

"Человек-муравей и Оса: Квантомания" вполне тянут на крепкие 7 баллов. А для тех, кто понимает, что вообще в мультивселенной происходит, оценка может составить и 8-9 балов. Что подтверждает первое голосование зрителей на Rotten Tomatoes — 84% поддержки среди зрителей. Впрочем, критики недовольны, у них 48%.

Так что фильм стоит как минимум того, чтобы насладиться разнообразными инопланетными чудищами и понять, о чем будут фильмы Marvel в ближайшее время. Да! И еще – там есть Билл Мюрей.

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