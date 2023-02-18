"Зоряні війни" і новий лиходій мультивсесвіту. Чим здивує "Людина-мураха та Оса: Квантоманія"

В Україні стартував прокат чергового блокбастера від Marvel — третя частина пригод Людини-мурахи. Як трилогія пройшла еволюцію від пригод вчених, які експериментують на комахах, до порятунку Всесвіту, розповість кореспондент Фокусу.

Related video

Та це ж "Зоряні війни"! Щоправда, "Дарт Вейдер" уже не той

Людина-мураха — один із найвеселіших і простих героїв Marvel. До останнього часу він не претендував рятувати планету та Всесвіт. А фокуси зі зменшенням та збільшенням, погоні на мінімашинках, протистояння хороший — поганий вчений, плюс сексапільна подружка Оса, зробили серії "Людини-мурахи" затишними та попкорновими.

Але в "Квантоманії" Marvel вирішила вивести сюжет із вулиць Сан-Франциско на всесвітній рівень. Перед нами абсолютно новий величезний світ. Десятки інопланетних типажів, бойові кораблі, що літають, лазери. Все нагадує фантастичні блокбастери типу "Зоряних війн" або "Валеріана та тисячі планет". Понад те, є і свій юродивий "Дарт Вейдер" — голова, що літає в масці.

Також у фільмі є повстанці та революція, що додає схожості з космічними блокбастерами. І коли в бій вступають усі ці інопланетяни, люди, повстанці, літаюча голова, живі (!) будинки та броньовані танки-мурахи — очі просто розлітаються у цьому супергеройському місиві. І це я ще не розповів про головного лиходія.

[ + – ] "Людина-мураха та Оса: Квантоманія": кадр з фільму [ + – ] "Людина-мураха та Оса: Квантоманія": кадр з фільму [ + – ] "Людина-мураха та Оса: Квантоманія": кадр з фільму [ + – ] "Людина-мураха та Оса: Квантоманія": кадр з фільму [ + – ] "Людина-мураха та Оса: Квантоманія": кадр з фільму [ + – ] "Людина-мураха та Оса: Квантоманія": кадр з фільму [ + – ] "Людина-мураха та Оса: Квантоманія": кадр з фільму [ + – ] "Людина-мураха та Оса: Квантоманія": кадр з фільму [ + – ] "Людина-мураха та Оса: Квантоманія": кадр з фільму

Повстанці та революція переможуть, звичайно. А допоможуть їм все та сама Людина-мураха (Пол Радд), Оса (Еванджелін Ліллі), доктор Хенк (Майкл Дуглас) та його кохана Жанет (Мішель Пфайффер). Для омолодження складу для юних глядачів у сюжет вводять двадцятирічної доньки Людини-мурахи Скота Ленга — Кессі Ленг. Через неї всі неподобства почнуться, заради неї всі кинуться в квантовий світ і там почнуть рятувати один одного.

Та це ж мультисвіт доктора Стренджа!

Однак "Квантоманія" — це тепер не зовсім про Людину-павука. Завдання цієї серії — підвести глядача до так званого 5-го етапу всесвіту Marvel — мультивсесвіту. Усі фільми та герої супергеройських коміксів крутитимуться навколо цієї ідеї.

Так що зі своїх перших фільмів Людина-павук вже виросла, а мультивсесвіт для неї явно великий. Головний у фільмі — лиходій Канг. Він хоче вирватися з квантового світу, куди його ув'язнили — і знищувати світи у різних всесвітах. Масштаб — для нової битви з усіма месниками, до якої нас будуть вести через кілька років та десяток фільмів. І, судячи з заявлених у майбутньому прем'єрів (наприклад, "Месники: Династія Канга" — 2025 року), нинішній фільм закінчує епоху Людини-мурахи, відсуваючи її на другий план. Попереду зовсім інші герої та лиходії. Зокрема, звичайно, і Кессі Ленг, яка зачаровує молодістю, наївністю та потягом до захисту пригноблених; останнє — важливий виховний момент сучасності.

[ + – ] Людина-мураха та Оса: Квантоманія". Офіційний трейлер

Сцени після титрів: не тільки мультисвіт

Сцени після титрів є. І вони говорять про те, що в наступних фільмах Marvel не тільки гратиметься в паралельні всесвіти, а й підключить стрибки в часі. Щоб глядачам нудно не було.

"Людина-мураха та Оса: Квантоманія" цілком тягнуть на міцні 7 балів. А для тих, хто розуміє, що взагалі у мультивсесвіті відбувається, оцінка може становити і 8-9 балів. Що підтверджує перше голосування глядачів на Rotten Tomatoes — 84% підтримки серед глядачів. Проте критики незадоволені, у них 48%.

Так що фільм вартий як мінімум того, щоб насолодитися різноманітними інопланетними чудовиськами та зрозуміти, про що будуть фільми Marvel найближчим часом. Так! І ще — там є Білл Мюрей.

Важливо