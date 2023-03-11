"Освященные огнем". В Киеве вызвала ажиотаж выставка с виртуозно расписанными обломками ракет (фото)

В столичной галерее "Триптих Арт" открылась оригинальная экспозиция, где все работы словно бы ведут зрителя: от войны – к миру.

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В центре Киева вечером 9 марта открылась выставка "Освященные огнем", на которую пришло порядка двухсот человек, включая иностранцев. Среди последних выделялся японский журналист Наборо Ацуро, прибывший в Украину с гуманитарной миссией, он активно снимал открытие и работы на камеру. Памятуя о том, насколько для нас всех важна противовоздушная оборона, не удивительно, что именно ПВО стала составляющей арта, представленного на экспозиции. Волонтеры привезли в столицу обломки крышек пускового контейнера украинских зенитно-ракетных комплексов С-300 – контейнер разлетается на обломки при пуске. Ведущие украинские художники их расписали: каждый в своем стиле. Кто – на военную тематику – взрывы на земле и в небе, но большинство на мирную: ангелы, дети, красивые женщины. Выставка получилась не столько о нашем военном настоящем, сколько о мирном будущем! Фокус расскажет и покажет вам ее экспонаты.

Все началось с волонтеров

Галерея современного искусства "Триптих Арт" (директор Татьяна Савченко) совместно с благотворительным фондом "КОЗАК-ДРАЙВ" открыли благотворительную выставку-аукцион "Освященные огнем". Как рассказала Фокусу куратор экспозиции и пиар-менеджер "Триптих Арт" Оксана Данченко, идея выставки родилась после общения с волонтерами.

Выставка вызвала ажиотаж. На открытие пришло порядка 200 человек Фото: Марина Брикимова

Волонтер Александр Рябцун, перегоняющий для наших военных автомобили, предложил галерее свою инкрустацию: на обломке контейнера украинской ракеты патронами было сделана надпись: "Я люблю ПВО".

Александр Рябцун, "Я люблю ПВО" Фото: Марина Брикимова

Данченко решила развить эту идею в арт-среде: дать ведущим украинским художникам по такому обломку, чтобы они, каждый в своем стиле, сделали на нем рисунок. И продать на аукционе по $500-700 – все деньги будут перечислены на нужды ВСУ.

Куратор проекта Оксана Данченко дает интервью телеканалу

Известные киевские творцы откликнулись. Выставка вызвала немалый ажиотаж. В не такое уж большое помещение галереи набилось порядка двухсот человек: публика, пресса, ТВ.

Вела действо известная теле- и радиоведущая Татьяна Гончарова. Она выделила выбивающуюся из общего формата инсталляцию "Ящик Пандоры" Александра Микитенко, сделанную из ящика для патронов подбитого российского танка: крошечную белую фигурку младенца окутывает черный взрыв.

Александр Микитенко "Ящик Пандоры"

Эта черно-белая инсталляция с красной подсветкой была расположена в углу, как когда-то, в 1915 году, в угол повесил свой "Черный квадрат" на первой супрематической выставке Казимир Малевич.

От войны – к миру

Что касается проекта "Освященные огнем", то все работы тут словно бы вели зрителя: от войны – к миру. В одних доминировала военная тема, в других – мирная, а часть творений были "переходными".

К первым относится работа "Хлопок в Крыму" Антона Логова: крымчане, лежащие на пляже, видят вдалеке стол дыма от взрыва. Логов – волевой мастер, который умело продвигает свое творчество, захватывая разные стили: от абстракционизма – до фигуративной живописи и инсталляций.

С первых дней войны он пытался отразить ее в своей живописи. Его серия "Буча" – это трансформация в арте страшных документальных фото убитых в Буче людей.

Живописец Юрий Денисенков представил работу "Огненный цветок" – это взрыв от сбитой в чистом лазурном небе ракеты. Денисенков отражает в своем творчестве тему неуловимости времени и попытки его фиксации разными техническими способами – телевидением (проекты stage, backstage) или фотографиями ("Полная комната").

Юрий Денисенков "Огненный цветок"

Известный своими ироничными полотнами художник Владислав Шерешевский (напомним, его популярный Smoke on the Water был продан на аукционе "Дукат" в пользу ВСУ за $15 тыс. – в названии обыгрывается название хита Deep Purple – на полотне мужчина с банкой пива, сидя на морском берегу, наблюдает за пылающим на морском горизонте крейсером "Москва") сделал жесткую работу, изобразив мертвого российского оккупанта.

Название тоже саркастичное: "199" (убитый — это "200", раненый — "300"), то есть, мертвее мертвого. "Чем больше будет уничтожено оккупантов – тем ближе победа", — говорит на выставке Шерешевский. Устроители не верили, что такая мрачная работа продастся. Но ошиблись. Ее купили раньше всех – за полтысячи долларов. У Шерешевского есть круг поклонников, собирающих именно его живопись.

Владислав Шерешевский всегда экспрессивен Фото: Марина Брикимова

Часть работ "посредине" — это смесь войны и мира. Вертикальная работа "Освященный огнем" Алексея Иванюка – это осколок с силуэтом волка, а на нем – грозное, черно-красное небо, как от сполохов взрывов – очень знакомый многим украинцам цвет небес.

Вообще у Иванюка стиль живописи близок Марку Ротко – полуабстрактные, двух-трех-цветные пейзажи.

Алексей Иванюк "Освященные огнем"

"Сапсан" Петра Бевзы – грозная хищная птица парит в мрачном небе, раскинув крылья.

А вот два крыла на работе Алексея Литвиненко "Трава лечит раны" – переход к миру.

"Сирена" художника-романтика Сергея Корниевского: девочка стоит в луже, а в отражении воды "тонут" вертолеты.

"Ангелы" Эда Потапенко – это люди, которые словно во сне, поднимаются: из огненного пространства войны – к голубому небу, сложенному в виде народных украинских узоров.

Там, в этом небе – "Ангел-защитник" Евгения Гулы.

А на земле нас защищает "Мадонна в Киеве" Андрея Дудченко – она нарисована в его сюрреалистическом стиле, близком итальянцу Джорджо де Кирико.

И совсем уже цветное райское место, словно из волшебного аниме "Паприка" – это "Сны на обломках" Андрея Гуренко.

Андрей Гуренко "Сны на обломках"

Забавно, но факт: среди посетителей-мужчин неизменным успехом пользовался эротический рисунок Александра Левича "Любовь к жизни", где изображена обнаженная аппетитная женщина – вид сзади. Это – совсем уже мирный сюжет!

Мужчины собрались возле эротического рисунка Александра Левича "Любовь к жизни" Фото: Марина Брикимова

Вот так любой посетитель может сам пройти этот путь от войны – к миру на этой атмосферной выставке, искрящейся энергией лучших художников страны.

Высокий интерес публики: все снимали работы

Выставку "Освященные огнем" можно посетить еще 11 и 12 марта – в субботу и воскресенье. По адресу: Киев, галерея "Триптих Арт", Десятинная, 13, время работы: 13:00 – 19:00.

Очень советуем. Потом выставка-аукцион будет закрыта – аукционные экспозиции обычно не длятся долго. Но особенность этой в том, что она сама по себе выглядит, как единое, цельное произведение искусства.

Художники и галерейщики - авторы экспозиции Фото: Марина Брикимова

Такое встречается нечасто. Я бы, честно говоря, выставку продлил.

Вход свободный.