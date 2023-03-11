"Освященные огнем". В Киеве вызвала ажиотаж выставка с виртуозно расписанными обломками ракет (фото)
В столичной галерее "Триптих Арт" открылась оригинальная экспозиция, где все работы словно бы ведут зрителя: от войны – к миру.
В центре Киева вечером 9 марта открылась выставка "Освященные огнем", на которую пришло порядка двухсот человек, включая иностранцев. Среди последних выделялся японский журналист Наборо Ацуро, прибывший в Украину с гуманитарной миссией, он активно снимал открытие и работы на камеру. Памятуя о том, насколько для нас всех важна противовоздушная оборона, не удивительно, что именно ПВО стала составляющей арта, представленного на экспозиции. Волонтеры привезли в столицу обломки крышек пускового контейнера украинских зенитно-ракетных комплексов С-300 – контейнер разлетается на обломки при пуске. Ведущие украинские художники их расписали: каждый в своем стиле. Кто – на военную тематику – взрывы на земле и в небе, но большинство на мирную: ангелы, дети, красивые женщины. Выставка получилась не столько о нашем военном настоящем, сколько о мирном будущем! Фокус расскажет и покажет вам ее экспонаты.
Все началось с волонтеров
Галерея современного искусства "Триптих Арт" (директор Татьяна Савченко) совместно с благотворительным фондом "КОЗАК-ДРАЙВ" открыли благотворительную выставку-аукцион "Освященные огнем". Как рассказала Фокусу куратор экспозиции и пиар-менеджер "Триптих Арт" Оксана Данченко, идея выставки родилась после общения с волонтерами.
Волонтер Александр Рябцун, перегоняющий для наших военных автомобили, предложил галерее свою инкрустацию: на обломке контейнера украинской ракеты патронами было сделана надпись: "Я люблю ПВО".
Данченко решила развить эту идею в арт-среде: дать ведущим украинским художникам по такому обломку, чтобы они, каждый в своем стиле, сделали на нем рисунок. И продать на аукционе по $500-700 – все деньги будут перечислены на нужды ВСУ.
Известные киевские творцы откликнулись. Выставка вызвала немалый ажиотаж. В не такое уж большое помещение галереи набилось порядка двухсот человек: публика, пресса, ТВ.
Вела действо известная теле- и радиоведущая Татьяна Гончарова. Она выделила выбивающуюся из общего формата инсталляцию "Ящик Пандоры" Александра Микитенко, сделанную из ящика для патронов подбитого российского танка: крошечную белую фигурку младенца окутывает черный взрыв.
Эта черно-белая инсталляция с красной подсветкой была расположена в углу, как когда-то, в 1915 году, в угол повесил свой "Черный квадрат" на первой супрематической выставке Казимир Малевич.
От войны – к миру
Что касается проекта "Освященные огнем", то все работы тут словно бы вели зрителя: от войны – к миру. В одних доминировала военная тема, в других – мирная, а часть творений были "переходными".
К первым относится работа "Хлопок в Крыму" Антона Логова: крымчане, лежащие на пляже, видят вдалеке стол дыма от взрыва. Логов – волевой мастер, который умело продвигает свое творчество, захватывая разные стили: от абстракционизма – до фигуративной живописи и инсталляций.
С первых дней войны он пытался отразить ее в своей живописи. Его серия "Буча" – это трансформация в арте страшных документальных фото убитых в Буче людей.
Живописец Юрий Денисенков представил работу "Огненный цветок" – это взрыв от сбитой в чистом лазурном небе ракеты. Денисенков отражает в своем творчестве тему неуловимости времени и попытки его фиксации разными техническими способами – телевидением (проекты stage, backstage) или фотографиями ("Полная комната").
Известный своими ироничными полотнами художник Владислав Шерешевский (напомним, его популярный Smoke on the Water был продан на аукционе "Дукат" в пользу ВСУ за $15 тыс. – в названии обыгрывается название хита Deep Purple – на полотне мужчина с банкой пива, сидя на морском берегу, наблюдает за пылающим на морском горизонте крейсером "Москва") сделал жесткую работу, изобразив мертвого российского оккупанта.
Название тоже саркастичное: "199" (убитый — это "200", раненый — "300"), то есть, мертвее мертвого. "Чем больше будет уничтожено оккупантов – тем ближе победа", — говорит на выставке Шерешевский. Устроители не верили, что такая мрачная работа продастся. Но ошиблись. Ее купили раньше всех – за полтысячи долларов. У Шерешевского есть круг поклонников, собирающих именно его живопись.
Часть работ "посредине" — это смесь войны и мира. Вертикальная работа "Освященный огнем" Алексея Иванюка – это осколок с силуэтом волка, а на нем – грозное, черно-красное небо, как от сполохов взрывов – очень знакомый многим украинцам цвет небес.
Вообще у Иванюка стиль живописи близок Марку Ротко – полуабстрактные, двух-трех-цветные пейзажи.
"Сапсан" Петра Бевзы – грозная хищная птица парит в мрачном небе, раскинув крылья.
А вот два крыла на работе Алексея Литвиненко "Трава лечит раны" – переход к миру.
"Сирена" художника-романтика Сергея Корниевского: девочка стоит в луже, а в отражении воды "тонут" вертолеты.
"Ангелы" Эда Потапенко – это люди, которые словно во сне, поднимаются: из огненного пространства войны – к голубому небу, сложенному в виде народных украинских узоров.
Там, в этом небе – "Ангел-защитник" Евгения Гулы.
А на земле нас защищает "Мадонна в Киеве" Андрея Дудченко – она нарисована в его сюрреалистическом стиле, близком итальянцу Джорджо де Кирико.
И совсем уже цветное райское место, словно из волшебного аниме "Паприка" – это "Сны на обломках" Андрея Гуренко.
Забавно, но факт: среди посетителей-мужчин неизменным успехом пользовался эротический рисунок Александра Левича "Любовь к жизни", где изображена обнаженная аппетитная женщина – вид сзади. Это – совсем уже мирный сюжет!
Вот так любой посетитель может сам пройти этот путь от войны – к миру на этой атмосферной выставке, искрящейся энергией лучших художников страны.
Выставку "Освященные огнем" можно посетить еще 11 и 12 марта – в субботу и воскресенье. По адресу: Киев, галерея "Триптих Арт", Десятинная, 13, время работы: 13:00 – 19:00.
Очень советуем. Потом выставка-аукцион будет закрыта – аукционные экспозиции обычно не длятся долго. Но особенность этой в том, что она сама по себе выглядит, как единое, цельное произведение искусства.
Такое встречается нечасто. Я бы, честно говоря, выставку продлил.
Вход свободный.