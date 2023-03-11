"Освячені вогнем". У Києві викликала ажіотаж виставка із віртуозно розписаними уламками ракет (фото)

У столичній галереї "Триптих Арт" відкрилася оригінальна експозиція, де всі роботи ніби ведуть глядача: від війни – до миру.

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У центрі Києва ввечері 9 березня відкрилася виставка "Освяченні вогнем", на яку прийшло близько двохсот осіб, включно іноземців. Серед останніх вирізнявся японський журналіст Наборо Ацуро, який прибув до України з гуманітарною місією, він активно знімав відкриття та роботи на камеру. Пам'ятавши про те, наскільки для нас усіх важлива протиповітряна оборона, не дивно, що саме ППО стала складовою арту, представленого на експозиції. Волонтери привезли до столиці уламки кришок пускового контейнера українських зенітно-ракетних комплексів С-300 – контейнер розлітається на уламки під час пуску. Провідні українські художники їх розписали: кожний у своєму стилі. Хто – на воєнну тематику – вибухи на землі та в небі, але більшість на мирну: ангели, діти, гарні жінки. Виставка вийшла не так про наше воєнне сьогодення, як про мирне майбутнє! Фокус розповість та покаже вам її експонати.

Все почалося з волонтерів

Галерея сучасного мистецтва "Триптих Арт" (директор Тетяна Савченко) спільно з благодійним фондом "КОЗАК-ДРАЙВ" відкрила благодійну виставку-аукціон "Освячені вогнем". Як розповіла Фокусу куратор експозиції та піар-менеджер "Триптих Арт" Оксана Данченко, ідея виставки народилася після спілкування з волонтерами.

Виставка викликала ажіотаж. На відкриття прийшло близько 200 осіб Фото: Марина Брікімова

Волонтер Олександр Рябцун, який переганяє для наших воєнних автомобілі, запропонував галереї свою інкрустацію: на уламку контейнера української ракети патронами було зроблено напис: "Я люблю ППО".

Олександр Рябцун, "Я люблю ППО" Фото: Марина Брікімова

Данченко вирішила розвинути цю ідею в арт-середовищі: дати провідним українським художникам за таким уламком, щоб вони, кожен у своєму стилі, зробили на ньому малюнок. І продати на аукціоні по $500-700 – усі гроші будуть перераховані на потреби ЗСУ.

Куратор проєкту Оксана Данченко дає інтерв'ю телеканалу

Відомі київські творці відгукнулися. Виставка викликала чималий ажіотаж. У не таке вже велике приміщення галереї набилося близько двохсот людей: публіка, преса, ТБ.

Вела дійство відома теле- та радіоведуча Тетяна Гончарова. Вона виділила інсталяцію "Ящик Пандори" Олександра Микитенка, що вибивається із загального формату, зроблену з ящика для набоїв підбитого російського танка: крихітну білу фігурку немовляти огортає чорний вибух.

Олександр Микитенко "Ящик Пандори"

Ця чорно-біла інсталяція з червоним підсвічуванням була розташована в кутку, як колись, у 1915 році, у кут повісив свій "Чорний квадрат" на першій супрематичній виставці Казимир Малевич.

Від війни – до миру

Щодо проєкту "Освячені вогнем", то всі роботи тут ніби вели глядача: від війни – до миру. В одних домінувала воєнна тема, в інших – мирна, а частина творів були "перехідними".

До перших належить робота "Бавовна у Криму" Антона Логова: кримчани, що лежать на пляжі, бачать вдалині хмару диму від вибуху. Логов – вольовий майстер, який вміло просуває свою творчість, захопивши різні стилі: від абстракціонізму – до фігуративного живопису та інсталяцій.

З перших днів війни він намагався відобразити її у своєму живописі. Його серія "Буча" – це трансформація в арті страшних документальних фото убитих у Бучі людей.

Живописець Юрій Денисенков представив роботу "Вогненна квітка" – це вибух від збитої в чистому блакитному небі ракети. Денисенков відображає у своїй творчості тему невловимості часу та спроби його фіксації різними технічними способами — телебаченням (проєкти stage, backstage) або фотографіями ("Повна кімната").

Юрій Денисенков "Вогненна квітка"

Відомий своїми іронічними полотнами художник Владислав Шерешевський (нагадаємо, його популярний Smoke on the Water був проданий на аукціоні "Дукат" на користь ЗСУ за $15 тис. – у назві обігрується назва хіта Deep Purple – на полотні чоловік із банкою пива, сидить на морському березі, спостерігає за палаючим на морському горизонті крейсером "Москва") зробив жорстку роботу, зобразивши мертвого російського окупанта

Назва теж саркастична: "199" (убитий — це "200", поранений — "300"), тобто, мертвіше за мертвого. "Чим більше буде знищено окупантів – тим ближча перемога", — говорить на виставці Шерешевський. Упорядники не вірили, що така похмура робота продасться. Але помилились. Її купили раніше за всіх – за півтисячі доларів. Шерешевський має коло шанувальників, які збирають саме його живопис.

Владислав Шерешевський завжди експресивний Фото: Марина Брікімова

Частина робіт "посередині" — це суміш війни та миру. Вертикальна робота "Освячений вогнем" Олексія Іванюка – це уламок із силуетом вовка, а на ньому – грізне, чорно-червоне небо, як від сполохів вибухів – дуже знайомий багатьом українцям цвіт небес.

Взагалі у Іванюка стиль живопису близький Марку Ротко – напівабстрактні, дво-три кольорові пейзажі.

Олексій Іванюк "Освячені вогнем"

"Сапсан" Петра Бевзи — грізний хижий птах ширяє в похмурому небі, розкинувши крила.

А ось два крила на роботі Олексія Литвиненка "Трава лікує рани" – перехід до миру.

"Сірена" художника-романтика Сергія Корнієвського: дівчинка стоїть у калюжі, а у відображенні води "тонуть" гелікоптери.

"Ангели" Еда Потапенко – це люди, які наче уві сні піднімаються: з вогняного простору війни – до блакитного неба, складеного у вигляді народних українських візерунків.

Там, цього неба – "Ангел-захисник" Євгена Гули.

А на землі нас захищає "Мадонна в Києві" Андрія Дудченка – вона намальована у його сюрреалістичному стилі, близькому до італійця Джорджо де Кіріко.

І зовсім уже кольорове райське місце, немов із чарівного аніме "Паприка" – це "Сни на уламках" Андрія Гуренка.

Андрій Гуренко "Сни на уламках"

Цікаво, але факт: серед відвідувачів-чоловіків незмінним успіхом користувався еротичний малюнок Олександра Левича "Кохання до життя", де зображено оголену апетитну жінку – вид ззаду. Це зовсім вже мирний сюжет!

Чоловіки зібралися біля еротичного малюнка Олександра Левича "Любов до життя" Фото: Марина Брікімова

Ось так будь-який відвідувач може сам пройти цей шлях від війни – до світу на цій атмосферній виставці, що іскриться енергією найкращих художників країни.

Високий інтерес публіки: усі знімали роботи

Виставку "Освячені вогнем" можна відвідати ще 11 та 12 березня – у суботу та неділю. За адресою: Київ, галерея "Триптих Арт", Десятинна, 13, час роботи: 13:00 – 19:00.

Дуже радимо. Потім виставку-аукціон буде закрито – аукціонні експозиції зазвичай не тривають довго. Але особливість цієї в тому, що вона сама по собі виглядає, як єдиний, цілісний витвір мистецтва.

Художники та галерейники — автори експозиції Фото: Марина Брікімова

Таке трапляється нечасто. Я б, щиро кажучи, виставку продовжив.

Вхід вільний.