Канны-2023. За что наградили три главных фильма и почему лучший остался без приза

В этом году в Каннах сквозная тема большинства картин — это семья и семейные отношения, как идеальные, так и далекие от таковых. Фокус рассматривает, чем хороши победители в разных номинациях: "Траектория падения", "Зона интересов" и "Рагу Додена Буффана" — самые яркие фильмы Каннского кинофестиваля.

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Организаторы фестиваля в Каннах в этом году запретили манифестации по поводу российско-украинской войны, хотя и не обошлось без перфомансов на эту тему: блогер с Украины облила себя красной краской, имитирующей кровь. Также был сделан благородный жест со стороны французской звезды: Катрин Денев прочитала со сцены форума стихотворение Леси Украинки "Надежда" в поддержку нашей страны, и от волнения даже забыла открыть фестиваль – ей напомнили.

Что касается итогов форума, то критики отметили, что внеконкурсный фильм Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны" оказался сильнее призеров. Все фильмы, которые были отмечены в этом году, были о семье и о внутренних отношениях – иногда на фоне общественных катастроф. Фокус разбирает главных призеров фестиваля в Каннах.

Надо сказать, что и "Убийцы цветочной луны" Скорсезе тоже касаются семьи: один из главных героев фильма, которого играет Леонардо Ди Каприо, женится на богатой индианке. Неизвестно, почему фильм Скорсезе не участвовал в конкурсе Канн-2023. Возможно, это связано с преклонным возрастом мастера (ему 80 лет) и кто-то опасался провала его нового полотна. Однако, судя по реакции, успех "Убийц" превзошел самые смелые ожидания и стал буквально сенсацией фестиваля, где Скорсезе устроили 9-минутные овации. На что Фокус заметил, что если у фильма так сложилось с Каннами, то теперь он – первый претендент на "Оскар".

"Траектория падения" Жюстин Трие – Золотая пальмовая ветвь

Основной приз достался француженке Жюстин Трие. Точный перевод названия ее картины "Анатомия падения" (по фр. Anatomie d'une chute). Название — оммаж в сторону американского судебного детектива "Анатомия убийства" (1959) Отто Премингера.

По жанру "Траектория падения" — микс судебного детектива и семейной драмы с напряжением, как у психологического триллера. Сюжет таков. Из верхнего окна своего дома во французских Альпах выпал мужчина. Погиб композитор, писатель и преподаватель в одном лице Самуэль (Самуэль Теис). Его жена во время происшествия находилась в соседней комнате.

Супруга композитора — Сандра (Сандра Хюллер), успешная писательница, немка по национальности, которая переехала во Францию вместе с мужем и до сих пор не освоила французский: дома они говорят по-английски.

У них сын-подросток.

Семья жила зажиточно, на отшибе. Замкнуто. Поэтому свидетелей нет, кроме сына супругов.

Вся судебная машина теперь направлена на выяснение их отношений. Стало известно, что муж и жена конфликтовали. Накануне гибели была ссора…

Пресса отмечала, что фильм построен на острых диалогах, где постепенно обнажается распад отношений между композитором и писательницей. Под внешней формой — элитной, успешной семьи постепенно вскрывается их внутренняя нелюбовь, отторжение друг от друга.

Единственный свидетель — сын пары (после аварии частично потерявший зрение) — начинает сомневаться в невиновности матери.

Еще один герой картины — домашний пес. Любопытно, что какую-то роль в разгадке дела сыграет и собака.

Режиссер не дает однозначного ответа на вопрос "кто виноват", а только подводит к нему зрителя.

Трейлер фильма "Траектория падения"

"Зона интересов" Джонатана Глейзера – Гран-при

Считается, что у британского режиссера и клипмейкера Джонатана Глейзера ("Побудь в моей шкуре") большая склонность к эстетскому формализму. Так или иначе, но в этой работе это его свойство воплощено в полной мере. "Зона интересов" является крайне вольной экранизацией одноименного романа Мартина Эмиса.

В начале ленты зритель видит чудесный семейный пикник: отец, мать, две девочки, два мальчика и младенец. Вид на озеро. Живописный сад. Все ок, кроме одной детали: глава семьи — комендант лагеря смерти – Освенцима. "Зоной интересов" в Третьем рейхе называли именно этот концлагерь.

Британский постмодернистский писатель Мартин Эмис изложил свою историю от лица трех рассказчиков: коменданта концлагеря, высокопоставленного эсэсовца и бригадира зондеркоманды. Все они пытаются разгадать тайну главной героини, жены коменданта. По книге у коменданта и его жены — разлад в отношениях. У нее есть любовник-офицер. В фильме же в семье все порядке.

Картина строится на одном противопоставлении: есть некая внешне прекрасная семья, они выращивают идеальный сад. Да только он граничит с концлагерем. И старый еврей – слуга в робе – регулярно разбрасывает в "райском" саду человеческий пепел в качестве удобрения для растений.

Образ концлагеря создается через звуковой ряд: лай собак, крики, выстрелы. От сада он отделен высокой стеной. За ней виднеется пар от очередного железнодорожного состава, прибывающего на станцию, и высокая труба крематория, откуда валит черный дым.

Роль коменданта Рудольфа Хесса досталась Кристиану Фриделю, который играл учителя из "Белой ленты" (2009) австрийского режиссера Михаэля Ханеке. Собственно, идея "Зоны интересов" перекликается с "Белой лентой" и другими картинами австрийца: под благообразной внешней оболочкой часто обнаруживается нелицеприятная подоплека.

Старший сын Рудольфа Хесса собирает игрушечных солдатиков, младший — золотые зубы бывших узников и при этом вся семья ходит исключительно в белых одеждах и пытается поддерживать дома идеальный порядок, не обращая внимания на пограничную стену.

Многим критикам не нравилась такая "лобовая" метафора. Кстати, в "Забавных играх" (2007) Ханеке соседи-палачи тоже предпочитали носить белое. Традиции?

Авторы "Зоны интересов" в Каннах-2023

"Рагу Додена Буффана" — лучший режиссер Чан Ань Хунг

Если две предыдущие работы показывали некую внешне идеальную семью, а при ближайшем рассмотрении оказывалось, что "все прогнило в королевстве Датском", то французский режиссер вьетнамского происхождения Чан Ань Хунг снял кулинарно-эротическую утопию.

Картина тоже основана на романе — "Жизнь и страсть Додена Буффана" (1924) Марселя Руффа.

Точный перевод названия картины — "Страсть Додена Буффана". В фильме показаны две страсти Додена — это кулинария и гражданская жена, она же — помощница. Здесь тоже действие начинается в саду, где Эжени тщательно выбирает овощи и фрукты для обеда. Чуть позже главные герои вспоминают, что история человечества началась с трапезы, которую разделили Адам и Ева, а именно — она ему преподнесла яблочко.

Актер Бенуа Мажимель играет гениального кулинара Додена Буффана. Тот выдумывает рецепты изысканных блюд. Эжени (Жюльетт Бинош) называет себя его кухаркой, но на самом деле она ассистентка и почти соавтор — воплощает на кухне его кулинарные фантазии.

Доден и Эжени влюблены и друг в друга и в кулинарию. Один из эпизодов: он помещает очищенную грушу в сироп, поглаживая ее круглые бока. А потом мы видим в постели обнаженные формы помощницы, в точности повторяющие грушу, и рука шеф-повара нежно ласкает уже их.

Критики вовсю твердят, что Чан Ань Хунгу удалось с азиатской скрупулезностью передать поэзию кулинарии, в которую Доден преобразует окружающую действительность, включая свою страсть к Эжени.

Действие разворачивается в декадентский период Belle Époque, славящийся своими чрезмерностями и модерном. Поэтому в конце XIX веке Доден принимает у себя за трапезой "лучших людей города": врача, финансиста, юриста.

Этот кулинарный спектакль не заканчивается на мрачных тонах, как "Меню" Марка Майлода о поваре-виртуозе с маниакальными наклонностями (Рэйф Файнс), а вполне себе по-сибаритски.

Вот только одна проблема: Доден, любящий Эжени, никак не может добиться от нее согласия на предложение руки и сердца. А может, это и есть воплощенная французская мечта: даже женитьбы от мужчины никто не требует?

Два часа в фильме — приготовление еды. 15 минут — любовные утехи.

И то и другое показано искусством, требующим полной отдачи. Говорят, что всю еду на съемочной площадке готовили по-настоящему, без бутафории. Все это происходит в замке на Луаре. "Прекрасная эпоха" закончилась с Первой мировой.

В общем, бывший вьетнамец Чан Ань Хунг получил свой приз за создание настоящего, вкусно пахнущего французского рая. Без примеси проблем. Судя по награде, он сделал это без вульгарности, что, конечно, говорит о нем как о большом мастере.

Сюжет о фильме "Рагу Додена Буффана"

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